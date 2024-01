L’Ukraine rejette les relations Trump-Poutine et écarte les craintes électorales américaines

Plus tôt dans son entretien avec CNBC, Kuleba a déclaré qu’il voyait ““Il n’y a aucune raison de douter de la sincérité des engagements de l’administration Biden à continuer d’aider l’Ukraine.”

“Je n’ai pas non plus de raisons de croire que le Parti républicain dans son ensemble ne réalise pas à quel point il est fondamental de vaincre la Russie en Ukraine et de ne pas permettre à la Russie de continuer à détruire l’ordre mondial construit par l’Amérique.”

“Je veux dire, soyons honnêtes, le monde dans lequel nous vivons a été construit sous la direction américaine”, a-t-il déclaré.

L’administration américaine continue de faire pression auprès du Congrès pour obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, qui a débuté en février 2022. Les États-Unis ont été un fidèle allié de l’Ukraine tout au long de la guerre, fournissant plus de 75 milliards de dollars en aides humanitaires, militaires et humanitaires. aide financière. La dernière aide prévue par Washington à l’Ukraine – qui pourrait s’élever à 60 milliards de dollars – a été bloquée au Congrès, l’administration du président américain Joe Biden et les républicains de la Chambre n’ayant pas réussi à approuver un accord de financement plus large.