L’Ukraine rejette la responsabilité de l’attentat à la voiture piégée à Moscou, affirme qu’il s’agissait d’un travail interne russe: rapport

Un haut responsable ukrainien a déclaré que le pays n’avait rien à voir avec un attentat à la voiture piégée samedi à Moscou qui a tué la fille d’un penseur russe influent et pro-guerre mardi.

L’attentat à la voiture piégée de Moscou a tué Daria Dugina, 29 ans, alors qu’elle conduisait le SUV de son père. Son père est Alexander Dugin, un penseur russe influent que certains ont surnommé “le cerveau de Poutine”. Le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, Oleksiy Danilov, a rejeté les accusations du FSB selon lesquelles les opérateurs ukrainiens étaient responsables de l’attaque. Danilov a fait valoir que le FSB était en fait responsable de l’attentat à la bombe et tente de faire de l’Ukraine un bouc émissaire.

“Nous ne travaillons pas de cette manière”, aurait déclaré Danilov à la télévision ukrainienne. “Nous avons des tâches plus importantes pour nos garçons et nos filles … Le FSB l’a fait et suggère maintenant que l’un de nos hommes l’ait fait.”

Le FSB russe a déclaré que l’attaque visait à la fois Dugin et “préparée et perpétrée par les services spéciaux ukrainiens”.

L’organisation de renseignement affirme qu’une citoyenne ukrainienne, Natalia Vovk, a perpétré l’attaque avant de fuir le pays vers l’Estonie. Vovk serait entrée en Russie le 23 juillet avec sa fille de 12 ans, Sofia Shaban, et aurait loué un appartement dans le même immeuble que Dugina.

Le FSB allègue que Vovk a utilisé trois plaques d’immatriculation distinctes pendant son séjour à Moscou. Elle est entrée en Russie en utilisant des plaques de la soi-disant République populaire de Dontesk, un État rebelle ukrainien. Pendant son séjour à Moscou, elle a utilisé des plaques du Kazakhstan et elle a fui le pays en utilisant des plaques ukrainiennes, selon le FSB.

Dugina quittait un festival après avoir écouté son père prononcer un discours sur la tradition et l’histoire russes. Dugin était censé être dans le véhicule avec sa fille mais a choisi de monter dans un autre véhicule à la dernière minute.

Il ne faut pas faire entièrement confiance à la parole du FSB, et l’incitation à des résultats rapides a peut-être entravé la précision de l’organisation, a déclaré lundi à Fox News Digital Rebekah Koffler, experte en intelligence stratégique et auteur du “Putin’s Playbook”.

“Nous ne pouvons pas faire entièrement confiance au FSB. Jamais. Cela ne signifie pas que les résultats de leur enquête préliminaire sur la mort de Daria Dugina sont incorrects.” dit Koffler. “Le FSB subit une énorme pression pour obtenir des résultats rapides, étant donné qu’il s’agit d’une mort très médiatisée.”

“Daria Dugina n’est pas une personne ordinaire. Elle, comme son père, est un symbole de l’idéologie du ‘Monde russe’, qui est un spin-off de l’eurasisme, dont son père est le leader d’opinion”, a-t-elle ajouté. “C’est l’idéologie sur laquelle Poutine a basé toute sa stratégie géopolitique et de sécurité. Poutine est presque certainement très investi dans cette enquête, et il voudrait montrer une réponse rapide, d’où la probabilité d’une analyse erronée est là.”