L’Ukraine reçoit un système de fusée à longue portée ; Un responsable russe menace de frapper l’ambassade américaine à Kyiv

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine a reçu jeudi la première tranche de M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) des États-Unis, une arrivée tant attendue que les responsables ukrainiens de la défense demandent pour dissuader les forces russes.

« L’été sera chaud pour les occupants russes. Et le dernier pour certains d’entre eux », a tweeté jeudi le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov.

Le HIMARS donne aux forces ukrainiennes la capacité de frapper l’artillerie russe à une distance de 45 à 50 milles et ajoute à la boîte à outils d’armes que l’Occident a fournie à l’armée du pays, qui comprend des drones, des missiles antichars Javelin, des missiles antiaériens Stinger, des tactiques véhicules et des milliers d’armes légères.

Après que les États-Unis ont annoncé le transfert de quatre HIMARS à l’Ukraine au début du mois, Poutine a averti l’Occident qu’il frapperait de nouvelles cibles en Ukraine.

BIDEN PARTICIPANT AU G7 ET AUX SOMMETS DE L’OTAN AU MILIEU DE « LA SITUATION DE SÉCURITÉ LA PLUS GRAVE DEPUIS DES DÉCENNIES »

Mercredi, le vice-président du Comité de la défense de la Douma d’État, Yuri Shvytkin, est allé plus loin, affirmant que le transfert de HIMARS à l’Ukraine « souligne le mouvement pas à pas vers une troisième guerre mondiale de la part des États-Unis ».

« Vous devez comprendre que nous devons réagir durement. À mon avis, aujourd’hui, la réaction devrait également avoir lieu dans les pays qui fournissent des armes. Et pas seulement pour détruire les infrastructures, etc., mais je pense que le principal centre de décision est le Ambassade des États-Unis », a déclaré Shvytkin au média russe Lenta.ru. « Je pense que tôt ou tard, cela deviendra une cible pour les forces armées russes. »

Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defence Intelligence Agency et auteure de « Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America », a déclaré que les Russes ne cibleraient jamais délibérément l’ambassade américaine à Kyiv, mais elle n’exclut pas la possibilité d’un » mis en scène « l’erreur ».

LES DIRIGEANTS EUROPÉENS CONVIENNENT D’UN EMBARGO PARTIEL SUR LES IMPORTATIONS DE PÉTROLE RUSSE DANS LA DERNIÈRE SÉRIE DE SANCTIONS

« En bout de ligne, [an] Frappe russe « errante » [the] L’ambassade des États-Unis est tout à fait plausible. « Un tir à travers l’arc » est également possible, dans lequel les Russes pourraient viser la partie de l’ambassade qui n’est pas très peuplée », a déclaré Koffler à Fox News Digital jeudi.

« Ce serait un message aux États-Unis pour qu’ils cessent de fournir des armes à l’Ukraine. Mais tout est risqué et le seuil est très élevé pour cette décision. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les combats se sont intensifiés dans l’est de l’Ukraine ces dernières semaines, les forces russes frappant la ville industrielle de Sievierodonetsk alors qu’elles tentaient de prendre le contrôle de la région du Donbass.

L’Ukraine a reçu quatre HIMARS jeudi après que les forces américaines eurent formé leur utilisation. Quatre autres HIMARS ont également été annoncés cette semaine dans le cadre de l’aide militaire de plus de 6 milliards de dollars que les États-Unis ont fournie au pays au cours des quatre derniers mois.