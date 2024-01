L’Ukraine reçoit un renfort d’hélicoptères dans la bataille contre la flotte russe de la mer Noire

L’Allemagne fera don de six hélicoptères polyvalents à l’Ukraine, a annoncé mardi Berlin, renforçant ainsi les moyens de Kiev en mer Noire face à la flotte navale russe.

Kiev recevra six hélicoptères Sea King Mk41 des forces armées allemandes, qui devraient arriver dans le pays dans les six prochains mois, a indiqué le ministère allemand de la Défense.

Le Sea King est “un hélicoptère éprouvé et robuste qui aidera les Ukrainiens dans de nombreux domaines : de la reconnaissance au-dessus de la mer Noire au transport de soldats”, a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

L’Allemagne a annoncé la livraison prévue des hélicoptères lors d’une réunion du Groupe de contact de défense avec l’Ukraine, avec une cinquantaine d’alliés de Kiev coordonnant le soutien au pays.

Un hélicoptère Sea King de la Bundeswehr allemande est aperçu à Beyrouth, au Liban, le 2 avril 2007. Kiev recevra six hélicoptères Sea King Mk41 d’Allemagne, a déclaré le ministère allemand de la Défense.

“C’est la première livraison allemande de ce type”, a ajouté Pistorius.

“Merci, Allemagne!” Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré dans un message adressé à X : “Ensemble, nous sommes plus forts !”

Berlin décrit les Sea King comme un « cheval de bataille de l’aviation navale » et ils sont opérationnels depuis le milieu des années 1970. Conçu à l’origine pour transporter des troupes et du matériel et pour effectuer des missions de sauvetage en mer, le Sea King a une autonomie d’environ 1 500 kilomètres (930 milles). Les hélicoptères amphibies tout temps peuvent être équipés de mitrailleuses lourdes pour les missions des forces spéciales, a indiqué l’Allemagne.

Les Sea King amélioreront les capacités aériennes et navales de l’Ukraine dans et autour de la mer Noire, un champ de bataille clé dans cette guerre qui dure depuis près de deux ans. Kiev a lancé des attaques répétées contre la flotte russe de la mer Noire, basée en partie sur la péninsule de Crimée annexée, en utilisant ses forces spéciales pour effectuer des débarquements amphibies sur le territoire.

L’Ukraine a réussi à stopper en grande partie la flotte russe opérant dans l’ouest de la mer Noire, ses missiles et ses drones rendant la zone dangereuse pour les forces navales de Moscou, a déclaré lundi le ministère britannique de la Défense.

Plus tôt ce mois-ci, l’Australie a annoncé qu’elle n’enverrait pas sa flotte d’hélicoptères Taipan, aujourd’hui à la retraite, en Ukraine, malgré une demande de Kiev de les prendre en charge. L’Australie a retiré les Taipans en 2023 après un accident mortel lors d’un exercice d’entraînement qui a tué quatre personnes.

“Les Ukrainiens ont désespérément besoin d’hélicoptères militaires”, a déclaré Michael Shoebridge, directeur du groupe de réflexion sur la défense et la sécurité, Strategic Analysis Australia, à Sky News Australia.

Cependant, les hélicoptères ne sont pas « en état de voler », a déclaré le ministre australien de l’Industrie de la défense, Pat Conroy.

L’allemand Pistorius a déclaré mardi que Berlin compléterait également la défense aérienne de l’Ukraine, en fournissant davantage de systèmes IRIT-T et de canons anti-aériens Gepard dans le cadre des 6 milliards d’euros (6,5 milliards de dollars) d’aide militaire engagée à Kiev depuis février 2022. principal fournisseur d’équipements militaires à l’Ukraine, mais a été critiqué pour son refus d’envoyer des missiles Taurus à longue portée dans le pays.

Le maintien de la défense aérienne de l’Ukraine est une “priorité numéro un”, a ajouté le ministre allemand de la Défense.

L’Allemagne et la France ont déclaré en novembre qu’elles prendraient l’initiative de renforcer la défense aérienne de l’Ukraine, renforçant ainsi le réseau terrestre de Kiev.

L’Ukraine utilise une variété de systèmes de défense aérienne, allant des Patriots fournis par les États-Unis qui ont intercepté des missiles hypersoniques russes, aux mitrailleuses de gros calibre qui ont souvent été utilisées pour abattre les drones kamikaze Shahed de conception iranienne que Moscou lance fréquemment au pays déchiré par la guerre.

“Cette année, la principale priorité est de renforcer la défense aérienne pour protéger nos villes et villages, ainsi que de défendre les positions de première ligne, ce qui aura un impact sur la situation stratégique et sur l’effort de guerre dans son ensemble”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mardi.