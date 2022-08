L’Ukraine reçoit plus d’aide militaire de ses alliés le jour de son indépendance

Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden a annoncé mercredi qu’il envoyait 2,98 milliards de dollars américains de nouvelle aide militaire à l’Ukraine, ce qui permettra aux forces là-bas de se battre pour les années à venir.

Dans un communiqué, Biden a déclaré que l’aide permettra à l’Ukraine d’acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions, des drones et d’autres équipements “pour s’assurer qu’elle peut continuer à se défendre sur le long terme”.

Il s’agit du plus gros programme d’aide jamais fourni par les États-Unis, qui ont jusqu’à présent envoyé 10,6 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine. L’annonce intervient alors que l’Ukraine célèbre sa déclaration d’indépendance de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique.

“Je sais que ce jour de l’indépendance est doux-amer pour de nombreux Ukrainiens, car des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacées de leurs foyers et tant d’autres ont été victimes d’atrocités et d’attaques russes”, a déclaré Biden. “Mais six mois d’attaques incessantes n’ont fait que renforcer la fierté des Ukrainiens en eux-mêmes, dans leur pays et dans leurs trente et un ans d’indépendance.”

Contrairement à la plupart des packages précédents, le nouveau financement américain vise en grande partie à aider l’Ukraine à sécuriser sa posture de défense à moyen et long terme, selon des responsables familiers qui ont informé l’Associated Press avant sa publication.

REGARDER | Scholz dit à CBC News que la « paix dictée » par Poutine ne sera pas acceptée :

La chancelière allemande dit qu’il est “imprudent” de prédire quand la guerre en Ukraine prendra fin Le chancelier allemand Olaf Scholz n’était pas disposé à spéculer sur la fin de la guerre en Ukraine et a déclaré qu’il serait “imprudent” de faire une prédiction.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays fournissait plus de 500 millions d’euros (498 millions de dollars américains) d’aide, y compris de puissants systèmes anti-aériens. Et le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi 3,85 millions de dollars canadiens pour deux projets en Ukraine, la majeure partie étant destinée au financement du développement continu de la police nationale ukrainienne et d’autres services d’urgence.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’adressant à CBC News à Toronto, a déclaré que le gouvernement libéral est inébranlable dans son soutien.

“Nous savons que la guerre de choix de Poutine est celle de l’impérialisme”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est donc pas une décision rationnelle et nous devons nous assurer que, dans l’intervalle, nous renforçons la position des Ukrainiens.

“Nous devons continuer à les soutenir en isolant vraiment diplomatiquement, économiquement et politiquement la Russie. Nous devons nous assurer que nous envoyons de l’artillerie lourde. Nous devons être là pour le peuple ukrainien par le biais de l’aide humanitaire, et devons également faire la lumière sur le atrocités que la Russie commet en Ukraine.”

La session du Conseil de sécurité est à l’honneur

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’envoi de dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février. L’armée de Moscou a rencontré une résistance ukrainienne étonnamment forte, et les six mois de combats ont bouleversé la vie en Ukraine et envoyé des ondes de choc dans l’économie mondiale. Les deux pays ont vu des milliers de soldats tués et blessés.

Des familles assistent à une cérémonie sur les tombes des soldats tombés au cimetière de Lychakiv mercredi à Lviv, en Ukraine. Cette journée marquait six mois depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, qui coïncide avec l’anniversaire de son indépendance de l’Union soviétique en 1991. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Les dirigeants mondiaux ont marqué le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Le ministère britannique de la Défense a tweeté une vidéo du Scots Guards Band, qui fournit généralement un accompagnement musical pour la relève de la garde au palais de Buckingham, interprétant la candidature ukrainienne gagnante du concours Eurovision de la chanson, Stéphanie.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui doit bientôt quitter ses fonctions, a exhorté les alliés à continuer d’apporter à l’Ukraine tout le soutien militaire, humanitaire, économique et diplomatique dont elle a besoin.

“Nous ne reconnaîtrons jamais l’annexion par la Russie de la Crimée ou de tout autre territoire ukrainien”, a déclaré Johnson dans une allocution vidéo mardi.

REGARDER | L’Ukraine ne se contente pas de “tenir” 6 mois après l’invasion : analyste :

La Russie et l’Ukraine en guerre d’usure, selon un analyste militaire La guerre entre la Russie et l’Ukraine a évolué vers une sorte d’impasse, mais l’Ukraine a maintenant besoin de plus de chars, d’artillerie et surtout de munitions pour son effort de guerre, explique Nicholas Drummond, ancien officier de l’armée britannique et maintenant analyste de la défense.

Le pape François lors de la messe de mercredi a dénoncé la “folie” de la guerre et a déploré que des innocents des deux côtés en paient le prix. Le pape a mis en garde contre le risque de catastrophe nucléaire en Ukraine, une référence au bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Les inquiétudes concernant la centrale nucléaire seront à nouveau un sujet de conversation mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant informer les journalistes.

Observation en sourdine en Ukraine

En Ukraine, les habitants de Kyiv ont été réveillés par les sirènes des raids aériens.

Les autorités de la capitale ont interdit les rassemblements à grande échelle jusqu’à jeudi, craignant que la fête nationale n’entraîne des attaques de missiles russes particulièrement lourdes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté le public à être vigilant dans le respect des règles de sécurité et du couvre-feu.

Des véhicules militaires russes détruits installés dans le centre-ville de Kyiv sont présentés mercredi. Les responsables ukrainiens ont exhorté les citoyens à faire preuve de prudence le jour de l’indépendance, les inquiétudes concernant les bombardements russes étant élevées. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

L’année dernière, des foules se sont rendues à Kyiv pour assister à un défilé militaire marquant le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. Mais cette année, seul un petit nombre d’habitants se sont rassemblés sur la place centrale de Kyiv, où des chars russes détruits et de l’artillerie mobile ont été exposés pendant le week-end.

“Je ne peux pas dormir la nuit à cause de ce que je vois et entends sur ce qui se fait en Ukraine”, a déclaré une retraitée qui ne s’est identifiée que par son prénom, Tetyana, la voix tremblante d’émotion.

“Ce n’est pas une guerre. C’est la destruction du peuple ukrainien.”

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’exprimant mercredi lors d’une conférence internationale en Chine, a affirmé que la lenteur de l’action militaire de Moscou était due à ce qu’il a qualifié d’effort pour épargner les civils.

Choïgou a déclaré que “des frappes avec des armes de précision sont menées contre l’infrastructure militaire des forces armées ukrainiennes… Tout est fait pour éviter les pertes civiles. Sans aucun doute, cela ralentit le rythme de l’offensive, mais nous le faisons délibérément”.

Au premier rang de l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine, le conflit se poursuit. Les forces russes ont frappé plusieurs villes et villages de la province de Donetsk en 24 heures, tuant une personne et en blessant deux autres, selon l’administration régionale.

Dans la région de Dnipropetrovsk sur le front sud, les forces russes ont de nouveau bombardé les villes de Nikopol et de Marhanets, endommageant plusieurs bâtiments et blessant deux personnes, selon le gouverneur Valentyn Reznichenko. Les troupes russes ont également bombardé la ville de Zaporizhzhia, endommageant plusieurs bâtiments et infrastructures mais ne faisant aucune victime.