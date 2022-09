L’Ukraine reçoit des centaines de prisonniers de guerre de Russie dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le meilleur allié de Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a libéré plus de 200 prisonniers de guerre en échange d’un allié politique du président russe Vladimir Poutine et d’environ 50 soldats lors d’un échange de prisonniers jeudi.

L’échange majeur a été une surprise au milieu de l’annonce récente de Poutine d’une mobilisation militaire partielle. L’Ukraine affirme que la Turquie et l’Arabie saoudite ont aidé à faciliter l’accord, qui a été conclu au fil des semaines.

L’échange voit 215 soldats renvoyés en Ukraine, tandis que la Russie a reçu 55 soldats et des Ukrainiens pro-russes, dont Viktor Medvedtchouk, le chef d’un parti politique pro-russe en Ukraine.

La Russie a également libéré 10 ressortissants étrangers alliés à l’Ukraine, dont cinq citoyens britanniques, deux Américains, un Marocain, un Croate et un Suédois.

LES TROUPES RUSSES ENCASTRÉES PAR LES FORCES UKRAINIENNES ET LA RIVIÈRE DNIEPER, LA BARGE TRANSPORTANT DES APPROVISIONNEMENTS AUX TROUPES RUSSES COULE

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a vanté l’accord dans son discours vidéo nocturne mercredi soir.

“C’est clairement une victoire pour notre pays, pour toute notre société. Et le principal est que 215 familles puissent voir leurs proches en sécurité et chez eux”, a déclaré Zelenskiy. “Nous nous souvenons de tout notre peuple et essayons de sauver chaque Ukrainien. C’est le sens de l’Ukraine, notre essence, c’est ce qui nous distingue de l’ennemi.”

LES MEILLEURS BRASS MILITAIRES DANS LE SUD DE L’UKRAINE APPELLENT DES VOLONTAIRES ALORS QUE LES FORCES CHERCHENT À REPRENDRE KHERSON

La Russie a capturé la plupart des 215 soldats ukrainiens lors de la chute de Marioupol, une ville qui a résisté à l’agression russe pendant des mois sous de violents bombardements.

L’échange intervient à un moment prometteur du conflit pour l’Ukraine, qui vient de mener une contre-offensive largement réussie contre les envahisseurs russes. Les forces ukrainiennes ont repris environ 8 000 milles carrés de territoire précédemment occupé depuis le 1er septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Poutine a mobilisé 300 000 réservistes russes en réponse. Il faudra cependant des semaines avant qu’ils n’atteignent les lignes de front.