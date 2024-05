L’Ukraine reçoit davantage d’aide militaire de l’Europe, mais Poutine met en garde contre les conséquences si le sol russe est touché

LISBONNE, Portugal (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reçu mardi une deuxième promesse d’aide militaire d’un milliard de dollars en autant de jours, lors d’une tournée éclair dans trois pays de l’Union européenne, tandis que le président Vladimir Poutine a averti que frapper le sol russe avec des armes fournies par l’Occident pourrait mettre la guerre sur une nouvelle voie dangereuse.

L’aide promise pour 2024 est venue de la Belgique, qui a complété l’argent en s’engageant à fournir à l’Ukraine 30 avions de combat F-16 au cours des quatre prochaines années.

« Notre tâche est d’utiliser le premier F-16 sur le champ de bataille cette année et de renforcer ainsi nos positions », a déclaré Zelensky.

Il s’est ensuite rendu au Portugal, où il a déclaré qu’il était important que les partisans de l’Ukraine ne se laissent pas tromper par la Russie et que « nous ne nous lassions pas de la guerre ».

L’assaut des forces mieux équipées du Kremlin qui se déroule dans l’est et le nord-est de l’Ukraine à l’approche de l’été a permis à l’Ukraine de réaliser son plus grand test militaire depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

La lenteur du soutien apporté par ses partenaires occidentaux, en particulier le long retard de l’aide militaire américaine, ont laissé l’Ukraine à la merci de l’armée et de l’aviation russes, plus nombreuses.

Les pays européens discutent de la possibilité de déployer des troupes en Ukraine dans un rôle de soutien, tandis que les discussions sur la remise à l’Ukraine des actifs russes saisis ont encore suscité la colère de Moscou.

Poutine a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre une implication plus profonde dans les combats, faisant planer le spectre d’un conflit nucléaire.

L’utilisation par l’Ukraine d’armes à longue portée fournies par l’Occident pour frapper le territoire russe pourrait entraîner une dangereuse escalade, a déclaré Poutine mardi, s’adressant aux journalistes lors d’un voyage en Ouzbékistan.

L’utilisation de telles armes s’appuierait sur les données des services de renseignement occidentaux et impliquerait l’implication du personnel militaire de l’OTAN, a déclaré Poutine, avertissant l’alliance qu’elle devrait être consciente des conséquences possibles.

« Les représentants des pays membres de l’OTAN, notamment en Europe, doivent être conscients de ce avec quoi ils jouent », a-t-il déclaré, ajoutant que « les pays avec un petit territoire et une population dense » devraient être particulièrement prudents.

Les Pays-Bas ont promis d’assembler rapidement avec les principaux partenaires de l’UE un système de défense aérienne Patriot, que Zelensky considère comme essentiel pour empêcher la Russie de frapper le réseau électrique et les zones civiles de l’Ukraine, ainsi que des cibles militaires, avec des bombes planantes dévastatrices.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a salué cette décision, mais a insisté sur le fait qu’il restait encore beaucoup à faire.

« Nous avons constaté certains progrès, mais davantage de progrès et davantage de systèmes de défense aérienne sont nécessaires de toute urgence en Ukraine », a déclaré Stoltenberg à l’approche d’une réunion des ministres de la Défense de l’UE.

Avant de retourner en Ukraine, Zelensky s’est rendu au Portugal et a signé un autre accord bilatéral. Le Portugal est l’un des pays les plus pauvres d’Europe occidentale et dispose d’une petite armée par rapport à ses plus grands partenaires de l’UE. Le Premier ministre portugais Luis Monténégro a déclaré que le Portugal enverrait 126 millions d’euros supplémentaires (137 millions de dollars) d’aide militaire et financière à Kiev dans le cadre d’un vaste plan de coopération.

Lundi, Zelensky a signé un accord de sécurité avec l’Espagne qui alloue 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) d’aide militaire à l’Ukraine en 2024 et 5 milliards d’euros (5,4 milliards de dollars) d’ici 2027.

L’aide bilatérale est essentielle puisque le bloc des 27 a encore une fois du mal à surmonter les objections de la Hongrie à ce que l’UE elle-même fournisse des milliards d’euros d’aide militaire à Kiev.

On estime que 6,5 milliards d’euros (7 milliards de dollars) sont bloqués par le gouvernement hongrois du Premier ministre Viktor Orban, considéré comme le plus fidèle allié de la Russie au sein de l’UE. Les États membres uniques disposent d’un large pouvoir de veto et la Hongrie bloque depuis longtemps les fonds destinés à renforcer la défense de l’Ukraine.

« C’est triste que nous ayons l’argent, nous avons la capacité, mais nous attendons toujours les décisions concernant la mise en œuvre » des décisions d’aide à l’Ukraine, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Zelensky a rencontré le Premier ministre belge Alexander De Croo et, outre l’argent immédiat, il a obtenu un accord de sécurité visant à fournir des garanties d’aide militaire jusqu’à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Depuis que la Russie a lancé une offensive de printemps dans la région nord-est de Kharkiv, Zelensky a insisté sur le fait que l’Ukraine avait un besoin urgent de sept systèmes de défense aérienne Patriot supplémentaires de fabrication américaine.

Poutine affirme que les forces du Kremlin cherchent à établir une « zone tampon » à Kharkiv pour empêcher l’Ukraine de lancer des attaques de l’autre côté de la frontière.

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré, lors d’une réunion avec ses collègues européens, qu’un système Patriot serait construit « dans un court laps de temps ». Les Pays-Bas possèdent les composants de base d’un système Patriot et d’autres pays de l’UE fourniront d’autres pièces et munitions clés.

« L’Ukraine mène également le combat de l’Europe », a-t-elle déclaré.

Zelensky devait se rendre en Belgique et en Espagne au début du mois, mais a reporté tous ses voyages à l’étranger après que la Russie a lancé son offensive à Kharkiv et a laissé les forces ukrainiennes sous le choc.

Par ailleurs, le chef de l’agence atomique de l’ONU s’est rendu à Kaliningrad, le territoire le plus occidental de la Russie, pour discuter des problèmes de sécurité liés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en Ukraine.

La centrale est occupée par les forces russes depuis le début de la guerre et tous ses réacteurs sont à l’arrêt. Les bombardements fréquents autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont suscité des inquiétudes mondiales quant à la sécurité nucléaire.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a rencontré Alexei Likhachyov, chef de la société nationale russe d’énergie nucléaire Rosatom. L’agence de presse officielle russe RIA Novosti a cité Grossi disant qu’un « accord commun » avait été atteint sur les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de la centrale, mais que son redémarrage « semble impossible » pour le moment.

Likhachyov a fait écho à son sentiment quant au redémarrage de la centrale, mais a également assuré que son état actuel était « absolument sûr ».

Casert a rapporté de Bruxelles.