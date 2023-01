L’Ukraine reçoit 60 véhicules de combat Bradley après le départ de la flotte de Caroline du Sud

Un chargement de plus de 60 véhicules de combat Bradley a quitté la Caroline du Sud pour l’Ukraine la semaine dernière dans le cadre du dernier programme d’aide militaire de 2,5 milliards de dollars annoncé par l’administration Biden plus tôt ce mois-ci.

Le véhicule blindé, nommé d’après le général Omar Bradley de la Seconde Guerre mondiale, est exploité par trois membres d’équipage et peut transporter jusqu’à sept fantassins sur le champ de bataille.

Il est équipé d’un canon automatique de 25 mm, ainsi que d’une mitrailleuse coaxiale 7,62 et d’un lance-missiles antichar.

“Le Bradley est un véhicule très puissant que nous fournissons aux Ukrainiens”, a déclaré lundi le lieutenant-colonel de l’armée Rebecca D’Angelo, commandant du 841e bataillon de transport qui supervise le transport.

“Cela va, espérons-le, améliorer leurs capacités à progresser sur le champ de bataille et à regagner les terrains perdus, en disposant d’un équipement qui correspond ou dépasse ce que les Russes ont.”

Après des mois de résistance, l’administration Biden a accepté d’envoyer 31 chars Abrams M1 en Ukraine la semaine dernière.

L’Allemagne, le Royaume-Uni et d’autres partenaires alliés ont également annoncé qu’ils enverraient leurs propres chars pour aider à repousser l’invasion russe.

Les États-Unis ont également envoyé 90 véhicules de combat Stryker, environ 1 700 Humvees, des dizaines de véhicules anti-mines protégés contre les embuscades et d’autres véhicules blindés.

Mykhailo Podolyak, conseiller de le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a renouvelé la semaine dernière les appels aux États-Unis et à l’Allemagne pour qu’ils envoient des avions de chasse en Ukraine.

La Russie, quant à elle, se méfie de plus en plus du soutien à l’Ukraine par les États-Unis et l’Europe.

“Il y a des déclarations constantes des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l’envoi de divers systèmes d’armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas l’implication de ces pays ou de l’alliance dans les hostilités en Ukraine”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la semaine dernière, selon à Reuters.

“Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela, et à Moscou, tout ce que font l’alliance et les capitales que j’ai mentionnées est considéré comme une implication directe dans le conflit.”

