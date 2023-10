AUSA News : L’Ukraine recevra une nouvelle technologie C-UAS début 2024

Image de Kongsberg

WASHINGTON DC — La société norvégienne Kongsberg Defence and Aerospace fournira un système anti-UAS aux forces armées ukrainiennes début 2024, a déclaré un responsable de l’entreprise.

En août, Kongsberg a signé un contrat de 71 millions de dollars par l’intermédiaire du Fonds international pour l’Ukraine pour fournir plusieurs systèmes CORTEX Typhon C-UAS aux forces armées ukrainiennes. Le fonds a été créé par le Royaume-Uni et d’autres partenaires internationaux pour acquérir des capacités militaires et les livrer rapidement à l’Ukraine, et Dan Arakelian, directeur du développement commercial américain pour Kongsberg Defence and Aerospace, a déclaré que la société était en bonne voie pour livrer début 2024.

« Avec les Ukrainiens, c’est un programme rapide », a déclaré Arakelian le 11 octobre en marge de la réunion et exposition annuelle de l’Association pour l’armée américaine. « Pour la première fois, il sera mis en service début 2024. Et il y a déjà de nombreuses discussions sur d’autres sujets au-delà de cela. »

Selon un communiqué de presse de Kongsberg, le CORTEX Typhon C-UAS fournira aux forces armées ukrainiennes une protection contre les menaces aériennes fondée sur « des logiciels et du matériel éprouvés sur le terrain de Teledyne Flir et Kongsberg, y compris un système de surveillance, une station d’armes à distance Kongsberg et un système de combat intégré CORTEX ». Solution. »

Alors que Kongsberg se concentre sur la mise en service rapide du système C-UAS en Ukraine, l’armée américaine envisage également d’acheter des systèmes C-UAS à Kongsberg, qui fait l’objet d’un contrat de livraison/quantité indéfinie depuis 2018 pour fournir des stations d’armes communes télécommandées. En septembre, l’armée a passé une commande de 94 millions de dollars dans le cadre du contrat pour 409 CROWS supplémentaires.

« En ce moment, d’après mon expérience, nous sommes exactement à ce moment-là avec le contre-UAS », a déclaré Arakelian. « Il est ajouté à notre contrat. »

Outre son contrat avec le Fonds international pour l’Ukraine, Kongsberg détient également un contrat pour fournir la technologie C-UAS à l’Allemagne. Arakelian a déclaré que les contrats avec l’Ukraine et l’Allemagne ont posé les bases potentielles de ce à quoi pourrait potentiellement ressembler son contrat C-UAS avec l’armée américaine.

« L’armée américaine cherche à ajouter cela à notre contrat, et nous ne pouvons pas vraiment en dire plus sur la partie américaine », a-t-il déclaré.

Kongsberg a également récemment annoncé qu’il procédait actuellement à une actualisation technologique de tous les CROWS existants, non seulement dans l’armée américaine, mais aussi dans les flottes de véhicules du ministère de la Défense, et qu’il intégrait CROWS sur de nouvelles plates-formes.

Avec environ 18 000 CROWS opérant au sein de l’armée, la modernisation et l’innovation restent des facteurs importants dans cette actualisation technologique, a déclaré Arakelian.

« Dans le contrat précédent, l’armée avait complètement repensé et mis à jour le système pour le moderniser, juste pour remédier à toute l’obsolescence », a-t-il déclaré. « Maintenant, sur CROWS 5, nous sommes en production depuis près de deux ans sur ce système, appelé CROWS Tech Refresh. … Ainsi, nous replaçons maintenant ce nouveau CROWS partout où il y avait un ancien CROWS.



Les sujets: Technologies internationales émergentes