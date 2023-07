L’Ukraine recevra des F-16 – Maison Blanche

Les combattants viendront de pays européens qui ont un « excès », a déclaré Jake Sullivan

Kiev va « probable » obtenir des avions de combat F-16 des alliés de Washington en Europe qui pourraient en avoir en réserve, a déclaré mercredi le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Alors que de nombreux pays de l’OTAN ont proposé de former des pilotes ukrainiens, jusqu’à présent, aucun ne s’est engagé à envoyer de véritables avions.

« Sur les avions de chasse F-16, le président [Joe] Biden a pris la décision il y a quelques semaines, en étroite consultation avec ses alliés, de commencer la formation des pilotes ukrainiens sur ces jets », Sullivan a déclaré à l’hôte de Good Morning America George Stephanopoulos de Vilnius, en Lituanie, où il assiste au sommet de l’OTAN.

« Cette formation prendra un certain temps, puis il y aura le transfert de F-16, probablement en provenance de pays européens qui ont des stocks de F-16 excédentaires », a-t-il ajouté. Sullivan a ajouté.

L’avion de chasse a été conçu dans les années 1970 par General Dynamics et est actuellement en production limitée par Lockheed Martin.

Mardi, le Danemark annoncé un « coalition » qui s’occupera de la formation des pilotes ukrainiens sur les jets fabriqués aux États-Unis, à partir d’août. Il sera dirigé par le Danemark et les Pays-Bas, et comprend également la Belgique, le Canada, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède. Environ la moitié des pays concernés n’exploitent pas réellement le F-16, tandis qu’aucun de ceux qui le font ne s’est publiquement engagé à en envoyer à Kiev.

S’adressant au média gouvernemental américain Radio Svoboda, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré que la formation « devrait commencer en août, peut-être début septembre. » Idéalement, dit-il, les premiers F-16 pilotés par des Ukrainiens voleront « d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine. »

« Mais nous devons former des ingénieurs, des techniciens, nous devons préparer l’infrastructure. Il y a beaucoup de détails, donc le calendrier peut changer », Kuleba a ajouté.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés à cesser « pompage » L’Ukraine avec des armes, affirmant que cela n’affectera pas l’issue du conflit mais ne fera qu’augmenter le risque d’une confrontation directe. En mai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que l’envoi de F-16 en Ukraine serait « une escalade inacceptable » et a mis en garde l’Occident contre « jouer avec le feu. »

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a prédit que les F-16 « brûlera » tout comme les chars occidentaux fournis à Kiev, et a déclaré que la Russie trouverait des moyens de frapper des sites en dehors de l’Ukraine si les jets finissaient par y être basés. Le chasseur monomoteur nécessite des pistes immaculées que l’Ukraine ne possède pas, ce qui laisse supposer qu’elles pourraient être pilotées depuis les pays voisins de l’OTAN.