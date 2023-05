L’Ukraine recevra des chars américains dépouillés – médias – RT World News

L’armée américaine rénove actuellement les anciens chars M1 Abrams pour les livrer à l’Ukraine, les dépouillant de la technologie de pointe pour éviter d’être capturés par les Russes, a rapporté USA Today lundi.

Le président Joe Biden a annoncé en janvier que Kiev obtiendrait les principaux chars de combat américains, apparemment comme « couverture » pour que l’Allemagne renonce à envoyer ses propres léopards. Le Pentagone a initialement annoncé que 31 des modèles M1A2 seraient envoyés. Les plans ont cependant changé en mars, car l’armée américaine a choisi de remettre à neuf les anciens modèles M1A1 à la place.

Le « low-tech » les chars n’auront pas « sensible » une technologie que les Russes pourraient exploiter, comme des systèmes de ciblage avancés pour le canon principal de 120 mm, ont déclaré à USA Today deux responsables qui n’étaient pas autorisés à parler publiquement. Le point de vente a également cité un expert de RAND Corporation, qui a déclaré que la Russie pourrait tester les vulnérabilités de tous les chars capturés.

Le mastodonte de 70 tonnes, propulsé par une turbine à gaz, a été développé dans les années 1970 et a vu le combat pour la première fois lors de la guerre du Golfe de 1991. Depuis lors, des versions d’exportation simplifiées ont été fournies à l’Arabie saoudite, au Koweït, à l’Égypte, au Maroc, à l’Irak et à l’Australie.















Les troupes ukrainiennes doivent commencer à s’entraîner pour manipuler les chars à quatre hommes « plus tard ce mois-ci » dans des bases américaines en Allemagne. La formation durera une dizaine de semaines. Les chars eux-mêmes devraient arriver plus tard cette année, ils manqueront donc le très attendu de Kiev « offensive de printemps ».

« Nous avançons le plus vite possible » Le colonel Martin O’Donnell, porte-parole de l’Europe et de l’Afrique de l’armée américaine, a déclaré à USA Today. Cela peut prendre « années » pour remettre à neuf un réservoir pour l’exportation, a-t-il ajouté.

Considérablement épuisée lors des combats de l’année dernière, la force blindée ukrainienne a été quelque peu reconstituée par des chars T-72 envoyés par la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, ainsi que par des T-55 plus anciens de Slovénie. Avec ceux qui manquaient également, Kiev réclamait des armes occidentales.

L’annonce Abrams de Biden a été utilisée pour faire pression sur le chancelier allemand Olaf Scholz pour qu’il approuve la livraison des chars Leopard 1 et 2, d’abord par d’autres membres de l’OTAN, puis par Berlin également. Le Royaume-Uni a également envoyé 14 chars Challenger 2, qu’il préparait auparavant à la retraite.

Pendant ce temps, la Russie a déployé certains de ses chars les plus avancés sur le champ de bataille ukrainien, notamment le T-90M et le T-14 Armata.