Environ 200 soldats ukrainiens ont suivi une formation sur les véhicules de combat américains

La première livraison de chars de combat M1 Abrams de fabrication américaine devrait arriver en Ukraine dans quelques semaines, a déclaré un responsable du Pentagone à Politico, soulignant que 10 des 31 chars promis à Kiev se trouvent actuellement en Allemagne pour terminer leur rénovation.

Alors que des dizaines de soldats ukrainiens terminent leur entraînement sur le char américain, la première livraison est attendue vers la mi-septembre, selon un responsable anonyme de la défense et une autre source proche des discussions citées jeudi par le média.

Le responsable a ajouté que les dix chars M1 Abrams se trouvent désormais en Allemagne pour les dernières réparations et rénovations. Les soldats ukrainiens formés au maniement de cette arme se sont également entraînés dans plusieurs bases en Allemagne, où ils resteront jusqu’à ce que les chars soient prêts.

« Les États-Unis se sont engagés à accélérer la livraison des 31 chars à l’Ukraine d’ici l’automne. » Le porte-parole de l’armée américaine, le colonel Martin O’Donnell, a déclaré à Politico, ajoutant que les troupes ukrainiennes poursuivraient leur entraînement à la base militaire américaine de Grafenwoehr, en Allemagne.

Bien que le Pentagone ait initialement prévu un calendrier plus long de plus d’un an pour les livraisons de l’Abrams, les responsables se sont engagés à accélérer le processus en mars dernier, choisissant plutôt d’envoyer l’ancienne variante du char M1A1 dans l’espoir d’achever le premier transfert d’ici l’automne 2023. Les modèles M1A1 nécessitaient cependant des rénovations majeures, le Pentagone affirmant que la procédure coûterait plus de 400 millions de dollars.

Le président Joe Biden a initialement déclaré qu’il n’autoriserait pas les Abrams pour l’Ukraine, mais son administration a ensuite changé de cap, s’engageant finalement à transférer 31 modèles M1A1 afin de convaincre Berlin d’envoyer ses propres chars de combat Leopard. Les États occidentaux ont depuis promis de fournir environ 300 chars de combat au total.

La nouvelle de l’échéance de la mi-septembre est arrivée peu après que la Maison Blanche a approuvé son dernier programme d’armement pour l’Ukraine, évalué à quelque 250 millions de dollars. La nouvelle aide comprend des munitions supplémentaires pour le système de fusée HIMARS, les missiles de défense aérienne AIM-9M, le Javelin et d’autres armes antichar, ainsi que 3 millions de cartouches pour armes légères. Les responsables ont exprimé l’espoir que ces armes contribueront à la contre-offensive estivale tardive de l’Ukraine, qui a du mal à récupérer des terres aux forces russes.

Moscou a condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes américaines à Kiev, insistant sur le fait qu’elles ne feraient que prolonger les combats et ne feraient pas grand-chose pour dissuader ses objectifs. L’ambassade de Russie aux États-Unis a fustigé le transfert de cette semaine « le comble de l’hypocrisie » déclarant que les responsables américains « n’abandonnera pas l’idée de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien. »