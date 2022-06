L’Ukraine recevra de nouvelles armes des États-Unis qui pourraient changer le champ de bataille

Mardi, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie atteignait ses 100 jours, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu’il enverrait de nouveaux systèmes d’artillerie puissants aux troupes ukrainiennes combattant sur les fronts sud-est et est du pays, ainsi que des systèmes radar et un certain nombre d’autres armes alors que la guerre se condense en une corvée brutale pour pousser la Russie hors du Donbass et des régions avoisinantes.

Les quatre M142 HIMARS, les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité et les munitions associées, dans ce cas le système de roquettes à lancement multiple guidé unitaire ou GMLRS, compléteront les obusiers à plus courte portée que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ont envoyés en Ukraine en ces derniers mois et permettre aux forces armées ukrainiennes de mieux tenir à distance les militaires russes.

Le président Biden a annoncé le nouveau paquet d’armes et d’aide dans un essai invité du New York Times, affirmant que les États-Unis enverraient « des systèmes de roquettes et des munitions plus avancés qui leur permettront de frapper plus précisément des cibles clés sur le champ de bataille en Ukraine », sans mentionner spécifiquement quelles armes seraient déployées. Lors d’une conférence de presse le 1er juin, le sous-secrétaire à la Défense pour la politique Colin Kahl a annoncé que le HIMARS, qui peut atteindre des cibles à plus de 70 kilomètres, était inclus dans le package, ainsi que cinq radars de contre-surveillance et deux radars de surveillance aérienne. radars.

Les responsables russes, pour leur part, ont affirmé que le nouveau paquet d’armes représente une provocation de l’ouest. « Nous pensons que les États-Unis » jettent de l’huile sur le feu « , délibérément et avec diligence », a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmant que « de telles livraisons ne contribuent pas à … la volonté des dirigeants ukrainiens de reprendre les pourparlers de paix », selon le Washington Post.

Nous assistons à une guerre radicalement différente de celle du début de l’invasion

Les HIMARS ont été au sommet de la liste de souhaits de l’Ukraine, plus encore que les avions de chasse qu’ils réclamaient au début de la guerre. En effet, comme Rita Konaev, directrice adjointe de l’analyse au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown, l’a dit à Vox, le champ de bataille a radicalement changé alors que la Russie a changé et réorganisé ses actifs pour combattre dans la région du Donbass. Cela signifie un éloignement des environnements urbains, où une mauvaise planification de la part de la Russie a affaibli son offensive, et où les troupes ukrainiennes connaissant bien le territoire avaient l’avantage.

« Il est de plus en plus clair qu’aucun camp ne gagne la guerre », a déclaré Konaev. Contrairement aux premières semaines rapides de l’invasion, lorsque les étrangers étaient ravis à l’idée que les forces ukrainiennes décousues portent un coup après coup surprenant aux forces russes plus grandes et mieux équipées. Mais la lutte pour le Donbass est devenue « une guerre d’un mile par jour », a-t-elle déclaré, une bataille de va-et-vient pour un territoire plus proche de la Première Guerre mondiale que des campagnes rapides de février et mars.

« Cette phase de la guerre est terminée », a déclaré Konaev. « Cette phase est plus broyante, au coup par coup. » En raison du changement radical dans la nature du champ de bataille, les armes proposées doivent également changer radicalement.

« Je pense que l’impulsion pour envoyer le HIMARS est double », a-t-elle déclaré à Vox. Tout d’abord, a-t-elle dit, les nouveaux systèmes d’armes offrent « de plus grandes capacités d’impasse » – la capacité de maintenir la distance du champ de bataille entre deux forces – environ le double de celle de l’obusier. Deuxièmement, HIMARS représente « une amélioration massive de la puissance de feu », a-t-elle déclaré à Vox, ajoutant que lorsqu’il est utilisé de manière stratégique, « l’impact est similaire à la létalité des frappes aériennes ».

L’armée russe a son propre MLRS, mais comme John Spencer, président des études sur la guerre urbaine au Madison Policy Forum et auteur de Soldats connectés dit Vox, « nos armes ont une portée plus longue, plus précises » que les systèmes conçus par les Soviétiques.

Mais à partir de maintenant – sans les systèmes d’armes avancés que les États-Unis ont promis à l’Ukraine – la Russie a des avantages évidents sur le champ de bataille, a déclaré Konaev.

« Ce n’est pas que la Russie s’est améliorée », a-t-elle dit, « c’est juste une force concentrée [in an area] plus aimable avec les forces russes. Parce que les combats sont beaucoup plus proches du territoire russe, « il y a des lignes d’approvisionnement plus courtes et des frappes aériennes limitées utilisées plus efficacement – ils peuvent exécuter ces opérations rapides et retourner à la base », avec un calcul à moindre risque et à récompense plus élevée.

« Dans le Donbass, les combats se déroulent à de plus grandes distances », a expliqué Spencer. À l’heure actuelle, les troupes ukrainiennes « sont vraiment gênées en termes de portée », a-t-il déclaré à Vox. « Si vous savez où se trouve une cible, vous devez pouvoir l’atteindre. » En d’autres termes, l’Ukraine peut avoir des renseignements sur l’emplacement d’une cible russe cruciale, mais un obusier ne peut tout simplement pas s’y rendre sans exposer les troupes ukrainiennes à un risque accru.

« En ce moment de la guerre, cela a le plus de sens », a déclaré Spencer à propos de l’envoi des HIMARS.

Voici comment le HIMARS pourrait aider à déplacer l’avantage de l’Ukraine

Cependant, les nouveaux systèmes ne vont pas immédiatement gagner la guerre pour l’Ukraine. « Je ne pense pas que ces [HIMARS] fournira un changement du jour au lendemain », a déclaré Spencer à Vox, mais une fois sur le champ de bataille, les quatre systèmes pourraient aider les troupes ukrainiennes à « reprendre de l’élan », a-t-il déclaré. Konaev a accepté, disant à Vox, « nous ne verrons pas l’impact avant au moins un mois ».

Bien que le Pentagone n’ait pas révélé si les systèmes avaient déjà été livrés à l’Ukraine, invoquant des « raisons de sécurité opérationnelle », le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel du Corps des Marines, Anton Semelroth, a confirmé que « nous avons prépositionné les systèmes HIMARS en Europe pour nous assurer que ils peuvent être livrés rapidement.

Une fois que les armes seront parvenues aux troupes ukrainiennes, il leur faudra environ trois semaines pour être entraînées sur les systèmes, avant qu’elles ne soient utilisées sur le champ de bataille contre les forces russes. Vendredi, il est apparu que ce moment ne pouvait pas arriver assez rapidement, alors que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a menacé d’« accélérer » « l’opération militaire spéciale » de la Russie, lors d’une réunion avec le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov. Selon un briefing de l’Institut pour l’étude de la guerre, Choïgou n’a pas fourni de détails, mais dans leur évaluation, les forces russes seront probablement incapables de lancer des opérations plus avancées compte tenu de l’énorme investissement en équipement et en troupes que cela nécessiterait.

Cependant, les pertes ukrainiennes s’accumulent, avec entre 60 et 100 soldats qui meurent chaque jour, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans un discours prononcé la semaine dernière. Et la Russie a intensifié sa tactique de la terre brûlée dans le Donbass, frappant des villes comme Severodonetsk – empêchant les évacuations et le réapprovisionnement, dans une répétition cauchemardesque de son siège de Marioupol.

« Le rassemblement russe de combattants [in the Donbas has] a brièvement pris de l’élan », a déclaré Spencer à Vox, bien qu’il ait prédit que le fait d’amener le HIMARS sur le champ de bataille « entraînera la mort de plus de généraux russes », ce qui se traduira par une force de combat russe de plus en plus désorganisée. « Le chemin de la victoire est en train de se dérouler. »

Spencer et Konaev ont tous deux déclaré à Vox que les renseignements du côté ukrainien joueront un rôle décisif dans tout gain de territoire ou défaite des forces russes, comme cela a été le cas jusqu’à présent dans la guerre. « L’impact le plus important a été le renseignement », a déclaré Konaev, donnant aux forces ukrainiennes « la capacité de se protéger et d’anticiper les attaques sur les lignes d’approvisionnement ». Les systèmes radar augmenteront cette intelligence, avec des radars de surveillance aérienne et HIMARS perturbant la capacité de la Russie à commander la domination aérienne.

Mais à l’heure actuelle, l’atténuation des bombardements du côté russe pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur le champ de bataille – et sur la sécurité des civils. « L’artillerie russe a causé les plus grands dégâts », a expliqué Konaev, rasant des villes comme Maruiopul et Severodonetsk, et la combinaison des radars de contre-artillerie et des armes mobiles à plus longue portée empêchera, espérons-le, la Russie de « gouverner les décombres », comme Spencer pour le dire – revendiquer la victoire en maîtrisant et en détruisant les centres de population.

L’avenir de la guerre peut inclure des armes différentes, mais plus de la même mouture

L’éditorial de Biden a réitéré sa position tout au long de la guerre – que les États-Unis et l’OTAN ne cherchent pas une guerre avec la Russie, et que les États-Unis continueront d’armer l’Ukraine parce que c’est la bonne chose à faire, mais ce n’est toujours pas tout à fait clair, du moins de l’éditorial, jusqu’où cela ira. Considérant à quel point la guerre est exténuante et éprouvante, le champ semble ouvert en termes d’armes supplémentaires que les États-Unis fourniront, qui, comme Kahl l’a souligné lors de sa conférence de presse de mercredi, pourraient inclure plus de HIMARS.

Quelles que soient les ressources supplémentaires en route, l’été sera probablement aussi éprouvant, sanglant et dévastateur que les dernières semaines l’ont été, comme le reconnaît un récent article de Politico. Même si l’Ukraine est en mesure d’activer l’offensive et de commencer à reprendre des terres, ce sera lentement – au coup par coup, position par position et village par village, a déclaré Serhiy Haidai, le chef du gouvernement militaire de Louhansk, l’une des régions qui composent le Donbass. Jusque-là, les forces russes font pleuvoir l’artillerie et font des avancées progressives ; comme l’a dit Haidai à Politico, « ils détruisent tout et se déplacent ensuite à travers les ruines ».