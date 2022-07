L’Ukraine recevra 1,7 milliard de dollars pour aider à maintenir le système de santé et d’autres services

L’Ukraine reçoit une aide supplémentaire de 1,7 milliard de dollars du gouvernement américain et de la Banque mondiale pour payer les salaires de ses travailleurs de la santé assiégés et fournir d’autres services essentiels.

L’argent provenant mardi de l’Agence américaine pour le développement international, du département du Trésor et de la Banque mondiale est destiné à atténuer le déficit budgétaire aigu causé par la “guerre d’agression brutale” du président russe Vladimir Poutine, a déclaré l’USAID dans un communiqué.

Alors que de nombreux membres du personnel médical ont quitté l’Ukraine, certains hôpitaux ont fermé et d’autres ont été bombardés. Les agents de santé qui restent en Ukraine font leur travail dans des conditions difficiles.

Viktor Liashko, ministre ukrainien de la Santé, a déclaré que le paiement des salaires des agents de santé devenait de plus en plus difficile chaque mois « en raison du fardeau écrasant de la guerre ».

“1,7 milliard de dollars n’est pas simplement un autre soutien financier; c’est un investissement qui nous rapproche de la victoire”, a déclaré Liashko dans un communiqué.

Réaction du Premier ministre ukrainien :

1,7 milliard de dollars de subventions ont été versés au budget ukrainien par le fonds fiduciaire de la @WorldBank et de la @USAID. Il s’agit de la deuxième subvention américaine au cours des deux dernières semaines, le montant total de l’aide est de 3 milliards de dollars. Reconnaissant à 🇺🇸 & @POTUS pour un soutien incroyable. —@Denys_Shmyhal

À ce jour, l’USAID a accordé 4 milliards de dollars d’aide budgétaire au gouvernement ukrainien. Ces fonds ont été utilisés pour assurer l’acheminement du gaz et de l’électricité vers les hôpitaux et les écoles, fournir des fournitures humanitaires aux citoyens et payer les salaires des fonctionnaires et des enseignants, a indiqué l’organisation.

L’administrateur de l’USAID, Samantha Power, a déclaré qu’alors que “l’assaut de Poutine contre les services publics ukrainiens se poursuit, les États-Unis se précipitent avec un soutien financier pour aider le gouvernement à garder la lumière allumée, à fournir des services essentiels aux citoyens innocents et à payer les agents de santé qui fournissent un soutien vital en première ligne. »

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé qu’elle enverrait 400 millions de dollars supplémentaires d’équipement militaire à l’Ukraine, le 15e lot d’armes et d’équipements militaires transférés à l’Ukraine à partir des stocks du ministère de la Défense depuis août dernier.

Ce nouvel ensemble de fonds sera utilisé à des fins humanitaires.

Dans l’ensemble, les États-Unis ont envoyé environ 7,3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de la guerre fin février.

L’Ukraine pourrait utiliser de nouvelles armes

Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes ont déclaré mardi que leurs forces avaient ciblé un dépôt de munitions russe dans le sud du pays pendant la nuit, entraînant une explosion massive capturée sur les réseaux sociaux.

Le commandement sud de l’armée ukrainienne a déclaré qu’une frappe à la roquette visait le dépôt de Nova Kakhovka, sous contrôle russe, à environ 55 kilomètres à l’est de la ville portuaire de Kherson sur la mer Noire, également occupée par les forces russes.

Cette image satellite de Planet Labs PBC montre les conséquences d’une frappe ukrainienne sur un dépôt de munitions russe à Nova Kakhovka, en Ukraine, mardi. (Planet Labs/Associated Press)

La précision de la frappe a suggéré que les forces ukrainiennes ont utilisé des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité à lancement multiple, ou HIMARS, fournis par les États-Unis pour frapper la zone. L’Ukraine a indiqué ces derniers jours qu’elle pourrait lancer une contre-offensive pour récupérer du territoire dans le sud du pays alors que la Russie consacre des ressources à la capture de toute la région orientale du Donbass.

L’agence de presse russe Tass a offert un récit différent de l’explosion à Nova Kakhovka, affirmant qu’une installation de stockage d’engrais minéraux avait explosé et qu’un marché, un hôpital et des maisons avaient été endommagés lors de la frappe. Certains des ingrédients des engrais peuvent être utilisés pour les munitions.

Une photo satellite prise mardi et analysée par l’Associated Press a montré des dommages importants. Un cratère massif se dressait précisément là où se dressait autrefois une grande structure semblable à un entrepôt dans la ville,

L’Ukraine possède désormais huit des systèmes HIMAR, un lanceur de missiles monté sur camion de haute précision, et Washington a promis d’en envoyer quatre autres.

Maksym Sologub éteint un petit incendie chez sa grand-mère à la suite d’une frappe aérienne nocturne dans la banlieue nord-ouest de Sloviansk, en Ukraine, mardi. (Miguel Médine/AFP/Getty Images)

Ailleurs en Ukraine, les bombardements russes au cours des dernières 24 heures ont tué au moins 16 civils et en ont blessé 48 autres, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien dans sa mise à jour de mardi matin. Des villes et villages de cinq régions du sud-est ont essuyé des tirs russes, a indiqué le bureau.

Neuf civils ont été tués et deux autres blessés dans la province de Donetsk, qui représente la moitié du Donbass. Des tirs de roquettes russes ont visé les villes de Sloviansk et de Toretsk, où un jardin d’enfants a été touché, a indiqué le bureau présidentiel.

REGARDER l La controverse impliquant le Canada et le pipeline Nord Stream : Le Canada crée un «précédent dangereux» en libérant des turbines: Ukraine “Il s’agit d’un précédent très dangereux”, a déclaré l’ambassadrice ukrainienne Yulia Kovaliv à propos de la décision du gouvernement canadien de restituer des turbines russes à l’Allemagne. “Les Russes ne font que faire chanter l’Europe.”

Le briefing du ministère britannique de la Défense a indiqué que la Russie s’était emparée de la ville ukrainienne de Hryhorivka et continuait de pousser vers les villes de la province de Donetsk, Kramatorsk et Sloviansk.

“Les forces russes maintiennent probablement la pression militaire sur les forces ukrainiennes tout en se regroupant et en se reconstituant pour de nouvelles offensives dans un avenir proche”, indique le briefing du renseignement.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et sa région environnante, des frappes russes ont touché des immeubles résidentiels, tuant quatre civils et en blessant neuf, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Les autorités ukrainiennes ont également déclaré que des tirs russes avaient frappé la ville méridionale de Mykolaïv mardi matin, touchant des bâtiments résidentiels. Douze personnes ont été blessées à la suite du bombardement russe, certaines des roquettes ayant touché deux installations médicales, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim sur Telegram.

