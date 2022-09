L’Ukraine réalise des gains massifs alors que les chars s’emparent de la rivière clé des troupes russes en retraite lors de la dernière humiliation de Poutine

UKRAINIEN les troupes ont continué à consolider leurs positions de l’autre côté de la rivière Oskil dans le Kharkiv région dans le dernier coup humiliant porté à Vladimir Poutine.

Le gouverneur de l’oblast de Luhansk, Serhiy Haidai, a confirmé que l’Ukraine contrôlait désormais la rive est de la rivière Oskil, position clé sur la ligne de front, ajoutant que la prochaine cible de l’armée serait la ville voisine de Luhansk.

Un char ukrainien traverse un pont submergé sur la rivière Oskil Crédit : Twitter

Cette offensive a révélé l’une des principales voies d’approvisionnement restantes de Moscou Crédit : Twitter

Une vidéo partagée par a_shtirlitz montre ce qui semblait être un char ukrainien traversant l’Oskil, un pont submergé alors que des troupes en treillis regardent de l’autre côté de la rive.

L’armée russe a été presque totalement chassée de la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, depuis que l’Ukraine a lancé sa dernière contre-offensive pour regagner du territoire.

“La région de Louhansk est juste à côté. La désoccupation n’est pas loin”, a écrit Haidai sur Telegram.

Ce dernier développement signifie également que l’Ukraine a exposé l’une des principales routes d’approvisionnement restantes de Moscou.

Samedi, des informations ont rapporté que les troupes ukrainiennes avaient intercepté la “logistique” sur l’autoroute clé P-66.

Cela, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, ouvrirait la voie à un assaut contre les forces russes dans la région orientale du Donbass.

En effet, l’Oskil coule vers le sud dans la rivière Siversky Donets, qui à son tour serpente à travers le Donbass.

Le Donbass est le territoire prisé de Moscou et le principal foyer de l’invasion.

La contre-offensive ukrainienne intervient alors que les troupes russes démoralisées se sont retirées dans la « panique » de leurs positions le long de la rivière Oskil, selon le journal local The Kyiv Independent.

Ceux qui fuient ont laissé derrière eux des centaines de véhicules et de machines, et potentiellement des milliers de victimes.

Dans la ville d’Izyum, dans la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, qui a été reprise la semaine dernière, des fosses communes contenant au moins 450 corps ont été découvertes.

De nombreux corps exhumés montrent des signes de torture et d’exécution – des récits probables de la retraite chaotique de la Russie.

Un tweet publié dimanche par le ministère ukrainien de la Défense a montré que le char T-90M de 4,5 millions de livres sterling le plus avancé de Poutine avait été retrouvé abandonné après le retrait des troupes.

“Le nouveau russe [sic] Le char T-90M a été retrouvé dans la région de Kharkiv en parfait état. Nous demandons à son(ses) propriétaire(s) de contacter le #UAarmy . Veuillez vous identifier par un signe : un drapeau blanc”, a tweeté le compte des forces armées ukrainiennes.

Dans le sud du pays, l’Ukraine a quant à elle accusé Moscou d’avoir bombardé tôt ce matin la centrale nucléaire de Pivdennoukrayinska dans la région de Mykolaïv.

Les attaques à la roquette ont été presque constantes dans la région sud, où les forces ukrainiennes poursuivent également une autre campagne de contre-offensive.

Carte du territoire récupéré ukrainien

Les résidents locaux se rassemblent sur une place à Izyum, dans l’est de l’Ukraine, après sa reprise Crédit : AFP

La stratégie de la campagne du sud était de libérer Kherson et de couper Marioupol des troupes du Kremlin à l’est.

Cette stratégie tant au nord-est qu’au sud du pays a dévasté le commandement et le contrôle russes.

“De nouvelles avancées ukrainiennes vers l’est le long de la rive nord de la rivière Siverskyi Donets pourraient rendre les positions russes autour de Lyman intenables et ouvrir les approches de Lysychansk et finalement de Severodonetsk”, a expliqué l’Institut pour l’étude de la guerre à Washington, DC, dans un article.

Le groupe de réflexion a également partagé un scénario plus pessimiste pour la situation russe à Lyman.

“Les défenseurs russes de Lyman semblent encore consister en grande partie en […] les réservistes et les restes d’unités gravement endommagées lors de la contre-offensive de l’oblast de Kharkiv.”

“Les Russes ne semblent pas diriger des renforts d’ailleurs dans le théâtre vers ces zones.”

L’avancée spectaculaire de l’armée ukrainienne a conduit le président américain Biden à prédire que l’Ukraine gagnerait la guerre.

“Ils battent la Russie”, a déclaré Biden dans une interview avec CBS.

Il a ajouté: “La Russie s’avère ne pas être aussi compétente et capable que beaucoup de gens pensaient qu’elle allait l’être.”

Les Russes vivant à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne ont déclaré qu’ils craignaient maintenant que les forces de Zelensky n’envahissent au milieu des revers répétés de Poutine.

Les troupes russes ont perdu plus de territoire en quelques jours qu’elles n’en ont gagné en plus de six mois de guerre.

L’un des chars T-90M de 4,5 millions de livres sterling les plus avancés de Poutine a été retrouvé abandonné Crédit : Défense de l’Ukraine