Les soldats ukrainiens ont réussi à fortifier les zones dévastées de Bakhmut (Photo : Reuters) Ukraine a repris le village oriental dévasté de Andriivka, à Bakhmut assiégé, a déclaré l’armée du comté. Les soldats russes ont subi d’importantes pertes et pertes de matériel tandis que Kiev a réussi à fortifier certaines zones, a indiqué l’état-major ukrainien dans un rapport matinal. « Au cours des opérations d’assaut, ils ont pris Andriivka dans la région de Donetsk », a indiqué l’état-major. Le village d’Andriivka se trouve au sud de Bakhmut, le site de la bataille la plus féroce et la plus longue depuis l’invasion russe en février de l’année dernière. L’état-major général a également fait état d’un « succès partiel » près de Klishchiivka, un village également au sud de Bakhmut. « Prendre et tenir Andriivka est notre chemin vers une percée sur le flanc droit de Bakhmut et la clé du succès de toute la suite de l’offensive », a déclaré la troisième brigade d’assaut, qui a participé à l’offensive. L’Ukraine a avancé avec prudence dans la zone afin de minimiser les pertes dues aux mines et aux défenses russes « très actives », a déclaré le porte-parole de la brigade Oleksandr Borodine. « Ils défendent très lourdement leurs flancs ici parce qu’ils comprennent que si (leur) flanc tombait complètement, cela créerait des problèmes directs pour tenir la ville (Bakhmut) elle-même », a-t-il déclaré. L’Ukraine a avancé avec prudence dans la région pour minimiser les pertes dues aux mines (Photo : Reuters) « Il n’y a plus d’Andriivka en soi, mais en tant que place, en tant que place, c’est une place importante », a-t-il déclaré dans des commentaires télévisés. Plus: Tendance

Le village se trouve sur un terrain plus élevé, ce qui permettra à l’artillerie ukrainienne d’opérer plus facilement dans la zone, a déclaré l’analyste militaire basé à Kiev Oleksandr Musiyenko. Au cours de sa contre-offensive qui dure depuis trois mois, l’Ukraine a fait état de progrès lents mais réguliers contre les positions russes bien établies. Ils ont repris une série de villages et progressé sur les flancs de Bakhmut, mais ne prennent aucune colonie majeure. Le président Volodymyr Zelenskiy et d’autres responsables ont rejeté les critiques occidentales qui estiment que l’offensive est trop lente et entravée par des erreurs stratégiques. Plus au sud, dans la région de Donetsk, les troupes ukrainiennes ont continué à contenir une offensive russe vers les villes d’Avdiivka et Maryinka, a déclaré le porte-parole de l’état-major Andriy Kovaliov dans des commentaires télévisés. Il a déclaré que les défenseurs avaient réussi à repousser toutes les attaques russes près de Maryinka. Sur le front sud, l’état-major a déclaré que ses troupes infligeaient des pertes importantes à l’ennemi près du village de Verbove, dans la région de Zaporizhzhia. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

