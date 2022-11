L’Ukraine réagit alors que les premières découvertes suggèrent qu’elle a tiré le missile qui a frappé la Pologne

“Je voudrais simplement souligner une fois de plus qu’en ce moment, le président de la Pologne a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve concluante de ce qui s’était exactement passé. [U.S. President] Joe Biden, quand il faisait son commentaire, il était aussi prudent parce que tout le monde comprend que c’est une question très sensible”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’Ukraine a blâmé la Russie pour le missile qui a frappé la Pologne la nuit dernière, le président Volodymyr Zelenskyy aurait déclaré à son homologue polonais qu’il s’agissait “d’une fusée lancée depuis le territoire de la Fédération de Russie”. La Russie a déclaré qu’elle n’avait pas tiré le missile et l’a appelé une “provocation délibérée dans le but d’aggraver la situation”.

Les dirigeants mondiaux tiennent une réunion d’urgence à Bali pour discuter de l’explosion sur le territoire polonais. Sont illustrés le président américain Joe Biden (C), le premier ministre britannique Rishi Sunak, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre italien Giorgia Meloni, le premier ministre japonais Kishida Fumio, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le secrétaire d’État américain Antony Blinken

Alors qu’une vague de pourparlers diplomatiques urgents et de haut niveau se déroule mercredi entre les membres de l’OTAN, les analystes de la défense ont suggéré que, que la Russie ait tiré le missile ou non, elle porte une grande responsabilité dans l’attaque.

“La Russie est malgré tout coupable dans une certaine mesure, car elle tire des missiles sur des cibles d’infrastructures civiles et les tire dangereusement près du territoire de l’OTAN et de la frontière ukraino-polonaise, et l’Ukraine doit se défendre”, a déclaré Samuel Ramani, analyste géopolitique et chercheur associé. au groupe de réflexion sur la défense du Royal United Services Institute, a déclaré mercredi à CNBC.

“Mais ce n’est peut-être pas que la Russie a intentionnellement ciblé la Pologne, et ce pourrait être l’Ukraine qui le fait. Donc, maintenant, je pense que nous avons besoin d’une enquête pour comprendre ce qui se passe réellement.”