L’Ukraine rationne l’électricité malgré les gains de la bataille à Kherson

Kyiv, la capitale, a remplacé la plupart de ses tramways électriques par des bus et a demandé aux entreprises de limiter l’éclairage des panneaux et des écrans, a déclaré le maire, Vitali Klitschko. Jeudi soir, la ville était nettement plus sombre que d’habitude, avec seulement quelques lampadaires pour aider les piétons et les automobilistes à trouver leur chemin, et le principal fournisseur d’énergie de Kiev, Yasno, a publié un calendrier de coupures de courant échelonnées et planifiées par quartier.

Mais l’aggravation des difficultés en Ukraine est survenue au milieu de signes indiquant que ses succès sur le champ de bataille pourraient se poursuivre. La Russie a intensifié son bombardement de l’Ukraine, en se concentrant sur les infrastructures civiles profondément à l’intérieur du pays – une tentative apparente de briser la capacité et la volonté du pays à se battre – plutôt que sur les lignes de front, où son armée perd du terrain depuis plus d’un mois. .

Il a déclaré que la campagne de bombardements était une représailles à l’attaque du 8 octobre qui avait gravement endommagé le pont du détroit de Kertch reliant la Crimée au sud de la Russie, une voie d’approvisionnement clé pour les forces de Moscou dans le sud de l’Ukraine.

Dans la ville méridionale de Kherson, les autorités russes ont déclaré jeudi qu’elles avaient évacué 15 000 civils et prévoyaient d’en relocaliser jusqu’à 60 000, ce que certains responsables ukrainiens et analystes occidentaux ont décrit comme un signe que l’armée russe pourrait se préparer à abandonner la ville. La ville se trouve sur le Dnipro en aval du barrage de Kakhovka et pourrait être inondée si le barrage était endommagé.