Une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes a été « particulièrement fructueuse » ces derniers jours et les troupes ukrainiennes remplissent leurs principales tâches, a déclaré mardi un haut responsable de la sécurité.

Les commentaires d’Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, étaient la dernière évaluation positive de Kiev de la contre-attaque vieille d’un mois, bien que Moscou n’ait pas reconnu les gains de l’Ukraine.

La Russie, qui a commencé son invasion à grande échelle en février 2022, détient toujours des pans de territoire dans l’est et le sud de l’Ukraine, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que ses troupes avaient fait des progrès après une semaine « difficile ».

« A ce stade des hostilités actives, les forces de défense ukrainiennes accomplissent la tâche numéro un – la destruction maximale de la main-d’œuvre, de l’équipement, des dépôts de carburant, des véhicules militaires, des postes de commandement, de l’artillerie et des forces de défense aérienne de l’armée russe », a déclaré Oleksiy Danilov, le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a écrit sur Twitter.

« Les derniers jours ont été particulièrement fructueux », a-t-il déclaré, sans fournir de détails sur le champ de bataille.

Une vue générale des secouristes dans un bâtiment endommagé, à la suite d’une frappe de drone, à Soumy, en Ukraine, le 3 juillet 2023 dans cette capture d’écran tirée d’une vidéo à distribuer. (crédit : Service de presse de la police nationale d’Ukraine/Handout via REUTERS)

L’Ukraine a déclaré lundi que ses troupes avaient regagné plus de terrain sur les fronts est et sud, bien que la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, ait déclaré que les combats avaient éclaté autour de la ville orientale de Bakhmut, capturée par les forces russes en mai.

Maliar a déclaré que l’armée ukrainienne avait repris 37,4 kilomètres carrés (14,4 miles carrés) de territoire au total lors de violents combats la semaine dernière.

Le porte-parole militaire Andriy Kovalev a déclaré mardi que l’Ukraine continuait de faire pression sur les forces russes au nord et au sud de Bakhmut et avait connu un « succès partiel » malgré une résistance russe féroce et de violents combats.

Il a déclaré que l’armée ukrainienne parvenait à retenir une tentative d’avancée des forces russes dans les directions Lyman, Avdiivka et Marinka dans l’est de l’Ukraine.

Reuters n’est pas en mesure de vérifier la situation sur le champ de bataille, où chaque camp affirme que l’autre subit de lourdes pertes.

La Russie a déclaré mardi que l’Ukraine avait attaqué Moscou avec au moins cinq drones qui ont tous été abattus ou bloqués, bien que l’un des principaux aéroports de la capitale ait dû dérouter des vols pendant plusieurs heures.

Des bombardements russes mardi matin ont tué un homme et une femme dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a indiqué le bureau du procureur local.