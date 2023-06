L’Ukraine rapporte de petits gains dans les premiers stades de la contre-offensive tant attendue – National

L’Ukraine a déclaré lundi que ses troupes avaient repris un quatrième village aux forces russes dans un groupe de colonies dans le sud-est, un jour après avoir signalé les premiers petits gains de sa contre-offensive tant attendue.

La tâche de mettre fin à l’occupation du sud et de l’est de l’Ukraine par Moscou est ardue, étant donné la supériorité numérique de la Russie en hommes, en munitions et en puissance aérienne, et les nombreux mois qu’elle a eu pour construire des fortifications défensives.

Kiev a déclaré dimanche que ses forces avaient libéré trois villages – Blahodatne, Neskuchne et Makarivka – et lundi, des soldats ont été vus en vidéo brandissant le drapeau ukrainien à proximité de Storozheve. Reuters a confirmé l’emplacement des images.

Le ministre de la Défense a remercié la 35e brigade séparée de marines d’avoir repris le contrôle du village.





1:45

L’Ukraine affirme avoir libéré un village dans les « premiers résultats de la contre-offensive » contre la Russie



La capture par l’Ukraine des quatre villages en quelques jours est déjà son avancée la plus rapide depuis sept mois, bien qu’elle soit encore en deçà d’une percée majeure des lignes défensives profondes de la Russie.

L’avance revendiquée ne représente que cinq kilomètres (trois milles) au total, toujours à environ 90 km (55 milles) de la côte de la mer d’Azov et le prix provisoire de couper le «pont terrestre» de la Russie vers la Crimée, la péninsule que Moscou a saisie de l’Ukraine en 2014.

L’Ukraine mise sur les dizaines de milliards de dollars d’armes, d’entraînement et de renseignements qu’elle a reçus de l’Occident, combinés à sa propre détermination sur le champ de bataille, à son sens tactique et à la motivation de chasser un envahisseur de son propre territoire, pour lui donner le bord.

Il sait également qu’il devra peut-être montrer des progrès significatifs au cours de l’été pour maintenir le même niveau de soutien militaire, financier et moral occidental.





3:02

Visite surprise de Trudeau à Kiev alors que la contre-offensive ukrainienne commence



L’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que ses forces s’étaient livrées à deux douzaines de violentes batailles au cours des dernières 24 heures sur le front oriental, près de la ville de Bakhmut, plus au sud près d’Avdiivka et de Maryinka, et plus au nord près de Bilohorivka. Il ne fournit pas de détails similaires sur les combats sur le front sud où la principale contre-offensive est attendue.

Moscou n’a pas encore officiellement reconnu les avancées ukrainiennes, déclarant la semaine dernière qu’elle avait repoussé de nombreuses attaques et infligé de lourdes pertes aux forces ukrainiennes. Des images non vérifiées ont circulé sur les réseaux sociaux de véhicules blindés américains et allemands détruits.

Cependant, certains blogueurs militaires russes de premier plan ont indiqué que les forces ukrainiennes avaient pris Blahodatne et Neskuchne, bien qu’ils aient déclaré que les combats pour Makarivka se poursuivaient.

Il est presque certainement beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur le sort de la contre-offensive à partir des premières escarmouches qui pourraient être davantage destinées à tester les défenses russes qu’à poursuivre une avancée majeure.





0:42

Le Canada soutient l’adhésion à l’OTAN « dès que les conditions le permettront », déclare Trudeau au Parlement ukrainien



L’Institut américain pour l’étude de la guerre a déclaré que l’Ukraine tentait « une opération tactique extraordinairement difficile – un assaut frontal contre des positions défensives préparées, encore compliquée par un manque de supériorité aérienne – et ces assauts initiaux ne devraient pas être extrapolés pour prédire tous les Ukrainiens. opérations. »

Ben Hodges, un ancien commandant des forces américaines en Europe, a écrit que l’attaque principale, lorsqu’elle se produirait, devrait comporter plusieurs centaines de chars et de véhicules de combat d’infanterie.

« L’offensive a clairement commencé, mais je ne pense pas que ce soit l’attaque principale », a-t-il écrit dans un article pour le Center for European Policy Analysis, basé à Washington.

« Quand nous verrons de grandes formations blindées rejoindre l’assaut, alors je pense que nous saurons que l’attaque principale a vraiment commencé. »





2:22

Trudeau et Zelenskyy font du Canada le garant de la sécurité de l’Ukraine dans une déclaration légale conjointe



La Russie n’a pas encore fait face à ce genre d’assaut, mais ses performances peu convaincantes sur le champ de bataille au cours des 15 mois qui ont suivi son invasion à grande échelle ont conduit à de fréquents changements de commandement et à des disputes publiques avec les milices privées appelées à combattre aux côtés des soldats réguliers.

Il y a des signes que Moscou cherche maintenant à imposer un contrôle central plus fort, avec un ordre que toutes les soi-disant «unités de volontaires» devraient signer des contrats d’ici le 1er juillet les plaçant sous le ministère de la Défense.

Il a annoncé lundi avoir signé un tel contrat avec la force paramilitaire Akhmat, l’une des unités armées qui aident à maintenir au pouvoir la personne nommée par le président Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov, dans la région de Tchétchénie, dans le nord du Caucase.

Moscou a déclaré vendredi qu’Akhmat menait une offensive près de Maryinka.





2:21

Le Canada soutiendra l’Ukraine avec 500 millions de dollars supplémentaires pour l’aide militaire et la formation des pilotes de chasse



Mais Yevgeny Prigozhin, le chef de plus en plus récalcitrant et volubile de la milice Wagner, qui a capturé Bakhmut aux forces ukrainiennes après presque un an de combats attritionnels, a déclaré dimanche qu’il refuserait de signer.

Prigozhin, qui a accusé à plusieurs reprises Moscou en public de ne pas fournir suffisamment de soutien ou de munitions à ses combattants, a déclaré que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, « ne peut pas gérer correctement les formations militaires ».