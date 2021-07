La liste récemment mise à jour sur le site Web du ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l’information comprend désormais le diffuseur sportif grandiose Guberniev, qui se retrouve aux côtés de stars de la pop et d’autres noms assortis pour avoir prétendument porté atteinte à la sécurité de la nation.

Le crime de Guberniev ? Suggérant que les compétences linguistiques en russe du patron de l’équipe nationale ukrainienne Shevchenko ont été un facteur dans la course historique de l’équipe aux Championnats d’Europe de cet été.

L’icône du football Shevchenko, 44 ​​ans, a guidé l’Ukraine vers une toute première apparition en quart de finale de l’Euro avant que son équipe ne s’incline 4-0 face à l’Angleterre à Rome ce week-end.

Fier Ukrainien, Shevchenko donne toujours des interviews en russe – qui est sa langue maternelle – et il en va de même pour nombre de stars de l’équipe actuelle comme Oleksandr Zinchenko.

Cela a été repris par Guberniev, qui a commenté sur sa chaîne Telegram : « Oh, grande et puissante langue russe !

« Dans lequel le célèbre footballeur et entraîneur ukrainien Andriy Shevchenko donne des instructions ! [In which] Oleksandr Zinchenko donne des interviews ! En beau russe !

« La langue russe est la créatrice du succès du football ukrainien ! »

Ces propos semblent avoir mis l’animateur de télévision russe en difficulté avec les autorités de Kiev, car Guberniev a été ajouté à la liste mise à jour des menaces à la sécurité nationale peu de temps après leur publication.

Guberniev, 46 ans, a répondu à la nouvelle en se demandant si les autorités ukrainiennes avaient bu.

« Le monde entier sait à quel point je soutiens les sportifs ukrainiens », il ajouta.

« Dans chaque rapport ! Le ministère ukrainien de la Culture – c’est vous, idiots, qui créez une menace pour votre propre peuple. Je te crache au visage !

Malgré son statut de héros national, l’utilisation continue du russe par l’ancien vainqueur du Ballon d’Or Shevchenko a été une source de controverse dans son pays natal.

De même, des joueurs tels que Zinchenko et Artem Dovbyk – dont ce dernier était le héros lors des 16 dernières victoires contre la Suède – ont été étiquetés avec dérision. « Moscovites » pour avoir donné des interviews en russe.

Plus tôt lors de l’Euro 2020, la célèbre auteure Larisa Nitsoi a déclaré que « Les héros ukrainiens parlent ukrainien.

« Dovbyk. Quoi encore? Un Moscovite, encore ? D’où, nom de Dieu, viennent ces martiens ? a-t-elle écrit sur Facebook après que l’attaquant ait marqué son dernier but contre la Suède.

Plus tôt cette année, Shevchenko a promis qu’il ferait plus d’efforts pour parler ukrainien lors des conférences de presse.