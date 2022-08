L’Ukraine qualifie l’Allemagne de “droguée” puis offre un coup

Alors que Kiev critique les appels allemands pour Nord Stream 2, l’opérateur gazier ukrainien fait une offre à Berlin

Alors même que le ministre des Affaires étrangères de Kiev, Dmitry Kuleba, condamnait le “dépendance” au gaz russe vendredi, l’opérateur de transit ukrainien a déclaré qu’il était prêt à transporter toute l’énergie russe dont Berlin pourrait avoir besoin, moyennant des frais. Les communications contradictoires de Kiev sont intervenues après qu’un haut responsable du Bundestag a appelé à l’ouverture du gazoduc Nord Stream 2, et que Gazprom a informé l’UE que Nord Stream 1 serait fermé pour maintenance fin août.

“Les appels de certains politiciens allemands à lancer NS2 pendant un petit moment et à le fermer plus tard sont totalement irrationnels”, Kuleba tweeté sort le vendredi, en anglais. « Cela ressemble à la toxicomanie, lorsqu’une personne dit ‘Juste une dernière fois !’ sans se rendre compte des conséquences dévastatrices de chaque « dernière fois ». L’addiction au gaz russe tue !

Alors que Kuleba n’a nommé aucun nom, un éminent homme politique allemand a en fait appelé à l’ouverture de Nord Stream 2. Wolfgang Kubicki, vice-président du Bundestag issu des rangs des démocrates libres (FDP), a déclaré jeudi que la marque- un nouveau gazoduc devrait être utilisé pour au moins remplir le stockage de gaz allemand pour l’hiver.

“Il n’y a aucune bonne raison de ne pas ouvrir Nord Stream 2”, Kubicki a déclaré au diffuseur RND. “Si plus de gaz nous est livré de cette façon, peut-être même la totalité de la quantité garantie par le contrat, cela aidera les gens à ne pas geler en hiver et notre industrie ne subira pas de dommages graves.”

Le mois dernier, plusieurs maires de villes de l’île allemande de Rügen ont écrit à Berlin pour exiger une révision de la politique énergétique et suggérer d’utiliser NS2.

L’Allemagne a fait face à d’autres mauvaises nouvelles vendredi, alors que Gazprom a envoyé un avis indiquant que NS1, le gazoduc qui livre actuellement du gaz naturel russe à l’Allemagne sous la mer Baltique, sera fermé pour maintenance à la fin du mois. Les réparations sont censées prendre trois jours.

Alors que le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine dénonçait l’Allemagne « toxicomanes », l’opérateur de transit de gaz du pays, GTS, a proposé de livrer son prochain “succès.” Dans un communiqué vendredi après-midi, la société a dit c’était “possible de compenser les interruptions de l’exploitation du Nord Stream par d’autres moyens, à savoir en utilisant des corridors de transit à travers l’Ukraine et la Pologne.”

GTS utilise actuellement “moins de 40% de la capacité déjà réservée via l’Ukraine dans le cadre de l’accord de transit avec Gazprom”, a déclaré la société. Ce qu’il n’a pas mentionné, cependant, c’est que cela était en partie dû à sa propre déclaration de force majeure début mai, disant à Gazprom qu’il n’accepterait aucune livraison – et confisquerait tout débit excédentaire – via une station de pompage à Lugansk qui représentait environ un tiers de tout le gaz transite par l’Ukraine.

Le Nord Stream original a été construit en 2011-2012, avec une technologie occidentale qui tombe actuellement sous l’embargo américano-européen contre la Russie. La construction sur NS2, destinée à doubler la capacité de la route baltique, a commencé en 2018. Elle ne s’est achevée qu’en septembre 2021, principalement en raison de sanctions américaines supplémentaires et de la pression de l’Ukraine et de la Pologne, qui risquaient de perdre des milliards en frais de transit.

Le pipeline est entièrement fonctionnel mais doit être certifié par les autorités allemandes pour commencer ses opérations. Berlin a gelé le processus de certification le 22 février, invoquant la reconnaissance par Moscou des républiques du Donbass.