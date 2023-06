L’Ukraine promet des ambassades en Afrique et des céréales pour contrer l’influence de la Russie

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a présenté les plans de son pays pour contrer l’influence de la Russie en Afrique, tout en affirmant qu’il n’avait aucune indication de ce que les dirigeants du continent proposent dans une initiative de paix planifiée.

Kuleba, qui s’est entretenu mercredi avec des journalistes africains lors d’une conférence téléphonique, a déclaré que son pays ouvrirait 10 nouvelles ambassades sur le continent, à commencer par le Rwanda et le Mozambique. Il cherchera également à stimuler les exportations agricoles vers le continent et à renforcer les relations militaires.

« Nous sommes impatients de construire des partenariats solides basés sur le principe de 3M – respect mutuel, intérêt mutuel et bénéfice mutuel », a-t-il déclaré. « L’Ukraine n’est pas une victime ni un mendiant venant demander de l’aide. Nous venons vers des amis africains offrant des partenariats mutuellement bénéfiques.

Les commentaires de Kuleba, qui s’est rendu en Afrique cette année et prévoit un autre voyage « cet été », interviennent après que son pays et ses alliés ont exprimé leur inquiétude quant au soutien que la Russie a reçu de certains pays africains et à l’ambivalence d’autres vis-à-vis de l’invasion russe de son pays. .

Certains pays africains, dont l’Afrique du Sud, se sont abstenus de respecter les résolutions des Nations Unies condamnant l’invasion. En outre, l’Afrique du Sud a accueilli la marine russe pour des exercices, a invité le président russe Vladimir Poutine à un sommet des BRICS dans le pays en août et a été accusée par l’ambassadeur américain d’avoir chargé des armes lors d’un voyage en Russie.

L’Afrique du Sud insiste sur le fait qu’elle ne prend pas parti dans le conflit et a nié avoir fourni des armes à la Russie. L’ex-Union soviétique a soutenu de nombreux pays africains dans leur lutte pour l’indépendance, fournit encore beaucoup d’armes, tandis que des mercenaires du groupe russe Wagner combattent les rebelles au nom de plusieurs gouvernements africains.

Kuleba a déclaré que les dirigeants africains de six pays qui ont annoncé leur intention de se rendre à Moscou et à Kiev pour rechercher la paix entre les deux nations n’ont pas encore dit quelles sont leurs propositions.

Aucune date n’a été fixée pour le voyage des dirigeants de la Zambie, du Sénégal, de la République du Congo, de l’Ouganda, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud. Pourtant, Poutine a déclaré qu’il rencontrerait bientôt la délégation, a déclaré le Kremlin dans un communiqué plus tôt mercredi. Alors que l’Ukraine est disposée à accueillir les dirigeants africains, toute proposition doit respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ne doit pas exiger un cessez-le-feu immédiat, a déclaré Kuleba. . Les pays africains ont été durement touchés par le conflit, qui a fait grimper le coût de leurs importations de blé et d’engrais, car les pays en guerre sont les principaux fournisseurs de ces deux produits.

« Nous continuons également à travailler dur pour garantir que le volume de céréales ukrainiennes exportées continue de croître malgré tous les obstacles », a déclaré Kuleba. « Et par tous les obstacles, je veux dire la Russie. C’est vraiment le seul obstacle.