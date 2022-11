L’Ukraine prévoit des pannes d’électricité alors qu’elle se prépare à une perte de puissance prolongée

Mercredi, une femme qui a fui le territoire occupé par la Russie près de Kherson embrasse un soldat à un poste de contrôle ukrainien près de Zaporizhzia. Le crédit… Ivor Prickett pour le New York Times

KYIV, Ukraine – Les forces russes occupant la ville portuaire de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont fait exploser des navires civils dans le but d’empêcher l’armée ukrainienne d’utiliser les navires si elle parvient à reprendre la ville, selon des responsables ukrainiens et des analystes militaires occidentaux.

Le haut commandement militaire ukrainien a également averti samedi que la Russie “tentait activement d’identifier les résidents locaux qui refusaient d’évacuer”, alors que Moscou vise à empêcher les résidents de pouvoir aider les forces ukrainiennes qui poussent à avancer sur Kherson. L’allégation n’a pas pu être immédiatement vérifiée de manière indépendante.

Les forces d’occupation russes dans la ville avaient ordonné l'”évacuation” de tous les civils le mois dernier, avant de détruire les infrastructures essentielles, de fermer les services essentiels et de piller la ville, selon des habitants et des responsables ukrainiens.

Avec une éventuelle bataille pour la ville qui se profile, la stratégie derrière les dernières manœuvres russes – et l’état de la ville – est enveloppée dans le brouillard de la guerre. De tels mouvements, visant à obtenir un avantage tactique, sont motivés par des calculs politiques et militaires en constante évolution qui ont défini l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.

“La situation à Kherson est claire comme de la boue”, a déclaré Michael Kofman, directeur des études russes au CNA, un institut de recherche à Arlington, en Virginie. écrit dans une analyse cette semaine. “Les forces russes semblaient se retirer de certaines parties, évacuées et retirées, mais également renforcées par du personnel mobilisé.”

Kherson est la seule capitale régionale à avoir été capturée par les forces russes pendant la guerre. Un mois seulement après que le président russe Vladimir V. Poutine a annoncé son annexion illégale, l’administration approuvée par le Kremlin a abandonné la ville et installe un nouveau quartier général à environ 80 km au sud-est, selon l’armée ukrainienne.

Ces derniers jours, la présence visible des forces russes dans la ville s’est évaporée, les habitants signalant des points de contrôle vides et une absence flagrante de patrouilles russes. Mais l’armée ukrainienne et les hauts responsables du gouvernement ont déclaré que Moscou pourrait essayer de créer l’illusion d’abandonner la ville afin d’attirer les Ukrainiens dans des combats urbains brutaux.

Natalia Humeniuk, l’attachée de presse du commandement sud ukrainien, a déclaré samedi que la situation était si compliquée qu’elle était probablement incompréhensible pour les propres forces de Moscou. “Ils essaient de créer l’impression de développements à multiples facettes : ils se retranchent et évacuent”, a-t-elle déclaré.

Malgré les efforts de la Russie pour convaincre les Ukrainiens qu’ils se retirent, “nous voyons des données objectives qu’ils restent en place”, a-t-elle déclaré.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré cette semaine que même si les Russes “continuaient à préparer les lignes défensives existantes et nouvelles”, ils “créaient également les conditions d’un retrait contrôlé”. La destruction de navires civils fait partie de cette préparation, ont écrit les analystes.

Les conditions pour les civils qui restent dans la ville sont opaques et Kirill Stremousov, l’un des chefs de l’administration d’occupation nommée par le Kremlin, a fait des déclarations contradictoires sur la situation. Vendredi soir, il a publié une déclaration sur l’application de messagerie Telegram disant que tous les résidents avaient pour ordre de ne pas quitter leur domicile – avant de supprimer le message et de dire qu’il n’y avait “aucune restriction” dans la ville.

M. Stremousov et d’autres mandataires ont constamment fait des déclarations contradictoires et manifestement fausses.

Le pillage de la ville correspond à un schéma observé dans d’autres zones autrefois occupées par les forces russes. Le musée d’art de Kherson a déclaré vendredi dans un communiqué que des soldats russes habillés en civil avaient fait une descente dans le bâtiment et emporté des dizaines d’objets précieux, les chargeant dans des fourgonnettes et un bus scolaire.

Les actions des forces russes causent également des dommages écologiques, selon des responsables locaux. Yaroslav Yanushevych, le chef de l’administration militaire régionale de Kherson, a déclaré que la destruction des navires avait rejeté du pétrole dans les voies navigables qui alimentent le delta du fleuve Dnipro et la zone protégée d’un parc naturel national. La libération de telles toxines, a-t-il dit, pourrait empoisonner la région écologiquement riche pendant des décennies.