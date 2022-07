L’Ukraine prévient que les expéditions de céréales pourraient souffrir si les attaques russes contre les ports se poursuivent

L’Ukraine a poursuivi dimanche ses efforts pour relancer les exportations de céréales depuis ses ports de la mer Noire dans le cadre d’un accord visant à atténuer les pénuries alimentaires mondiales, mais elle a averti que les livraisons souffriraient si la frappe russe à Odessa la veille était le signe de plus à venir.

Le président Volodymyr Zelenskyy a dénoncé l’attaque de samedi comme une “barbarie” qui a montré qu’on ne pouvait pas faire confiance à Moscou pour mettre en œuvre un accord conclu juste un jour plus tôt avec la médiation turque et des Nations Unies.

Le radiodiffuseur public Suspilne a cité l’armée ukrainienne qui aurait déclaré après la frappe que les missiles n’avaient pas touché la zone de stockage de céréales du port ni causé de dommages importants, et Kyiv a déclaré que les préparatifs pour reprendre les expéditions de céréales étaient en cours.

“Nous poursuivons les préparatifs techniques pour le lancement des exportations de produits agricoles depuis nos ports”, a déclaré samedi le ministre des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, dans un message sur Facebook.

La Russie a déclaré dimanche que ses forces avaient frappé un navire de guerre ukrainien et un magasin d’armes à Odessa avec des missiles.

L’accord signé vendredi par Moscou et Kyiv a été salué comme une percée diplomatique qui contribuerait à freiner la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires, les responsables de l’ONU affirmant qu’il pourrait ramener les expéditions de céréales ukrainiennes aux niveaux d’avant-guerre de cinq millions de tonnes par mois.

Mais le conseiller économique de Zelenskyy a averti dimanche que la grève à Odessa signalait que cela pourrait être hors de portée.

Les pompiers travaillent pour éteindre un incendie dans le port d’Odessa. La grève a été condamnée par les Nations Unies, l’Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie. (Service national d’urgence d’Ukraine/Reuters)

“La grève d’hier indique que cela ne fonctionnera certainement pas comme ça”, a déclaré Oleh Ustenko à la télévision ukrainienne.

Il a déclaré que l’Ukraine avait la capacité d’exporter 60 millions de tonnes de céréales au cours des neuf prochains mois, mais que cela prendrait jusqu’à 24 mois si ses ports ne pouvaient pas fonctionner correctement.

La guerre entre dans son 6ème mois

Alors que la guerre entrait dimanche dans son sixième mois, il n’y avait aucun signe de relâchement des combats.

L’armée ukrainienne a signalé des bombardements russes dans le nord, le sud et l’est, et a de nouveau fait référence à des opérations russes ouvrant la voie à un assaut contre Bakhmut dans la région orientale du Donbass.

L’intensification des bombardements russes a incité le maire de Kharkiv à exhorter les habitants de la deuxième plus grande ville d’Ukraine à éviter, si possible, les transports terrestres.

“La semaine dernière a montré que l’agresseur ne fait même plus semblant de tirer sur des cibles militaires”, a écrit dimanche Ihor Terekhov sur l’application de messagerie Telegram. “Utilisez le métro plus souvent – à ce jour, c’est le moyen le plus sûr de se déplacer.”

Un convoi blindé de troupes russes roule samedi sur une route dans la partie russe de la région ukrainienne de Zaporizhzhia. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Le commandement de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que ses forces avaient abattu tôt dimanche trois missiles de croisière russes Kalibr tirés depuis la mer Noire et visant la région occidentale de Khmelnytskyi.

Alors que le théâtre principal des combats a été le Donbass, Zelenskyy a déclaré samedi dans une vidéo que les forces ukrainiennes se déplaçaient “pas à pas” dans la région occupée de Kherson, dans l’est de la mer Noire.

La frappe sur Odessa a été condamnée par les Nations Unies, l’Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie.

Les agences de presse russes ont cité le ministère russe de la Défense disant qu’un navire de guerre ukrainien et des missiles anti-navires fournis par les États-Unis avaient été détruits.

“Un navire de guerre ukrainien amarré et un entrepôt avec des missiles anti-navires Harpoon fournis par les États-Unis ont été détruits par des missiles navals à longue portée à guidage de précision dans le port maritime d’Odessa sur le territoire d’une usine de réparation de navires”, a-t-il déclaré.

L’attaque contre Odessa est survenue quelques heures seulement après que Moscou et Kyiv ont signé des accords pour permettre la reprise des exportations de céréales à partir de là. (Service de presse des Forces interarmées du Sud Défense/Reuters)

Samedi, le ministre turc de la Défense a déclaré que des responsables russes avaient déclaré à Ankara que Moscou n’avait “rien à voir” avec les frappes.

Selon l’armée ukrainienne, deux missiles Kalibr tirés depuis des navires de guerre russes ont touché la zone d’une station de pompage du port, et deux autres ont été abattus par les forces de défense aérienne.

L’accord stipule un passage sûr pour les navires

Les grèves semblaient violer l’accord de vendredi, qui permettrait un passage sûr à l’intérieur et à l’extérieur des ports ukrainiens.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de blé, et le blocus des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire depuis l’invasion de Moscou le 24 février a piégé des dizaines de millions de tonnes de céréales, aggravant les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Parallèlement aux sanctions occidentales contre la Russie, il a alimenté l’inflation des prix des aliments et de l’énergie, plongeant quelque 47 millions de personnes dans une “faim aiguë”, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Un volontaire de l’initiative Repair Together, qui reconstruit des villages endommagés lors de l’invasion russe de l’Ukraine, nettoie samedi les débris au sommet de la Maison de la culture de Yahidne à Yahidne, dans la région de Tchernihiv. (Alexeï Furman/Getty Images)

Moscou nie toute responsabilité dans la crise alimentaire, accusant les sanctions de ralentir ses exportations de nourriture et d’engrais et l’Ukraine d’avoir miné les abords de ses ports.

L’Ukraine a miné les eaux près de ses ports dans le cadre de ses défenses de guerre, mais en vertu de l’accord de vendredi, les pilotes guideront les navires le long de canaux sûrs.

Un centre de coordination conjoint composé de membres des quatre parties à l’accord doit surveiller les navires passant de la mer Noire au détroit turc du Bosphore et sur les marchés mondiaux. Toutes les parties ont convenu vendredi qu’il n’y aurait pas d’attaques contre eux.

Le président russe Vladimir Poutine qualifie la guerre d'”opération militaire spéciale” visant à démilitariser l’Ukraine et à extirper les nationalistes dangereux. Kyiv et l’Occident appellent cela un prétexte sans fondement pour une accaparement agressif des terres.