L’Ukraine prévient la Russie qu’elle a l’intention de reprendre la Crimée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine a envoyé un message à la Russie indiquant que le pays envisageait de reprendre le territoire que Moscou avait annexé en 2014.

“Ces feux d’artifice signifient que la Crimée revient en Ukraine”, a déclaré cette semaine Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire de la région d’Odessa au journal britannique The Times.

Ces commentaires interviennent alors que de multiples explosions ont secoué des bases russes en Crimée occupée au cours de la semaine dernière, détruisant des munitions et endommageant des lignes logistiques et de communication.

Kyiv n’a pas officiellement pris le crédit des attentats, bien que Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les chefs militaires ont laissé entendre ces derniers jours que les explosions pourraient faire partie de leur offensive planifiée.

L’UKRAINE DIT ‘DÉMILITARISATION EN ACTION’ ALORS QUE DES EXPLOSIONS ROCHENT UN DÉPÔT DE MUNITIONS EN CRIMÉE OCCUPÉE PAR LA RUSSIE

“Bien que l’Ukraine n’ait pas officiellement revendiqué la responsabilité, le président ukrainien Zelensky a précédemment mis en garde contre la contre-offensive prévue pour août-septembre et lui et son principal conseiller Mykhailo Podolyak ont ​​fait allusion à l’implication de l’Ukraine dans les récentes explosions”, a déclaré Rebekah Koffler, une ancienne du renseignement de la DIA. officier et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

La capacité de l’Ukraine à frapper profondément derrière les lignes russes serait un coup dur pour Moscou, où les dirigeants ont jusqu’à présent nié que les attaques étaient le résultat d’un effort ukrainien coordonné. L’armée russe a déclaré que les explosions étaient un acte de “sabotage” et a également blâmé le Hizb ut-Tahrir al-Islami, une cellule terroriste islamique.

L’agence d’espionnage russe FSB a affirmé mercredi que les forces avaient “neutralisé” la cellule de 6 membres à l’origine de l’attaque, mais l’Ukraine a laissé entendre que d’autres attaques étaient à venir.

S’adressant au Washington Post mercredi, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que l’Ukraine avait l’intention de continuer à frapper des cibles clés au plus profond du territoire sous contrôle russe dans les semaines à venir.

L’UKRAINE ACCUSE LA RUSSIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ POUR BLOQUER LE TRANSPORT DES MÉDICAMENTS

“Nous utilisons une stratégie pour ruiner leurs stocks, ruiner leurs dépôts, ruiner leur quartier général, les quartiers du commandant”, a-t-il déclaré. “C’est notre réponse à leurs tactiques de hachoir à viande.”

Reznikov a déclaré que des éléments des forces spéciales ukrainiennes ont enrôlé une “force de résistance” qui sera capable de frapper loin derrière les lignes russes, une stratégie que les dirigeants ukrainiens espèrent assouplir les défenses russes et porter un coup au moral avant une offensive plus large.

L’Ukraine manque toujours d’armes et de munitions pour lancer une offensive à grande échelle sur le territoire sous contrôle russe, ce que Reznikov espère provenir des pays occidentaux qui ont versé des milliards dans l’effort de guerre ukrainien.

Mais il y a des indications que Moscou est de plus en plus préoccupé par la situation sécuritaire en Crimée, les médias russes rapportant que le commandant de la flotte de la mer Noire, l’amiral Igor Osipov, a été remplacé par l’ordre du président russe Vladimir Poutine au milieu des attaques contre la péninsule occupée. Osipov, qui dirigeait la flotte depuis mai 2019, sera remplacé par le vice-amiral Viktor Sokolov.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014, et les deux parties affirment que la péninsule fait légitimement partie de leur territoire. L’Ukraine a juré ces dernières semaines de ne pas abandonner la lutte pour récupérer le territoire, une promesse renforcée par les dernières attaques dans la région.

« Indépendamment de la manière exacte dont l’attaque a été montée – forces spéciales, forces de guérilla pro-ukrainiennes, frappes à l’intérieur des positions russes ou à distance – le résultat est significatif et positif pour l’Ukraine », a déclaré Koffler.

“Le résultat est que les dépôts de munitions, la logistique, les lignes d’approvisionnement et de communication de la Russie ont été dégradés ou, dans certains cas, détruits”, a-t-elle poursuivi. “C’est un coup de pouce majeur pour le moral des Ukrainiens et un coup psychologique pour les forces russes.”