L’Ukraine prétend reprendre les plates-formes pétrolières de la mer Noire à la Russie

L’armée ukrainienne a déclaré avoir repris à la Russie des plates-formes stratégiques de forage de gaz et de pétrole dans la mer Noire et revendiqué des gains dans les zones occupées près de Bakhmut, une ville de l’est de l’Ukraine laissée en ruines après les combats les plus longs et les plus meurtriers de la guerre.

La reconquête des plates-formes dites Boyko Towers fournit une source d’énergie et permet de récupérer un actif que la Russie avait saisi en 2015 et utilisé pour lancer des hélicoptères, a déclaré lundi le ministère ukrainien de la Défense.

« La Russie a été privée de la capacité de contrôler pleinement les eaux de la mer Noire, ce qui rapproche l’Ukraine de la reconquête de la Crimée », a déclaré la Direction principale du renseignement.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur les affirmations ukrainiennes, mais il a déjà signalé que des avions de combat russes avaient détruit plusieurs vedettes rapides ukrainiennes dans la région.

Des militaires ukrainiens se trouveraient sur une plate-forme de forage pétrolier et gazier en mer Noire. Photo : Télégramme / @DIUkraine via AFP

Des blogueurs militaires russes ont publié que les plates-formes étaient inhabitées depuis plus d’un an et qu’une opération ukrainienne visant à y débarquer brièvement des troupes le mois dernier n’avait pas été suivie d’une présence militaire durable et avait coûté cher à l’Ukraine, une affirmation qui ne pouvait pas être confirmée. être vérifiée de manière indépendante.