L’Ukraine prête pour les exportations de céréales sur le premier navire, Zelenskyy attend le “signal” de ses partenaires

L’Ukraine est prête à exporter la première cargaison de céréales de la région d’Odessa, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelenskyy, ajoutant qu’il attendait le “signal” des partenaires pour libérer les navires.

“Le premier navire, le premier navire est chargé depuis le début de la guerre. C’est un navire turc. Cela montre que le port a commencé à fonctionner”, a déclaré Zelenskyy lors d’une visite dans un port de la région d’Odessa.

Plus tôt cette semaine, des responsables de l’ONU, de la Turquie, de l’Ukraine et de la Russie se sont efforcés de finaliser les détails sur la manière de transporter en toute sécurité des navires à travers la mer Noire alors que les forces russes continuent de frapper le littoral ukrainien.

Malgré l’accord historique conclu entre Kyiv et Moscou la semaine dernière pour tenter de contourner la crise alimentaire mondiale, les forces russes ont lancé une série de frappes de missiles sur les villes portuaires ukrainiennes après avoir accepté un cessez-le-feu limité.

Selon le contrat, La Russie a accepté de ne pas attaquer les navires de la marine ukrainienne ou des infrastructures portuaires alors que l’Ukraine tente de décharger 22 millions de tonnes de céréales vers des pays vulnérables et en développement depuis Odessa, Chornomorsk et Yuzhne.

Cependant, la Russie a frappé Odessa lors d’une frappe de missiles samedi, suivie de plusieurs attaques quelques jours plus tard dans les villes côtières d’Odessa de Yuzhne et Zatoka.

“Notre camp est pleinement préparé. Nous avons envoyé tous les signaux à nos partenaires – l’ONU et la Turquie, et nos militaires garantissent la situation sécuritaire”, a déclaré Zelenskyy vendredi. “Le ministre de l’Infrastructure est en contact direct avec la partie turque et l’ONU, nous attendons un signal de leur part pour que nous puissions commencer.”

L’ONU a condamné les frappes répétées de la Russie au cours de la semaine dernière, mais les responsables impliqués dans la Black Sea Grain Initiative ont fait avancer l’accord. Mercredi, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU Farhan Haq s’est fait le champion de l’ouverture du Centre conjoint de coordination à Istanbul.

Cette semaine, des responsables de l’ONU ont déclaré qu’ils espéraient que la première cargaison de céréales et d’autres produits alimentaires pourrait quitter les ports ukrainiens vendredi. Cependant, en date de jeudi, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, a déclaré que des détails “cruciaux” étaient encore en cours d’élaboration.

“Il s’agit d’une négociation détaillée basée sur l’accord”, a déclaré Griffiths aux États membres de l’ONU lors d’un briefing jeudi, a d’abord rapporté Reuters. “Il ne s’agit pas seulement de savoir s’il y a un navire, ou deux, ou trois disponibles dans les ports prêts à partir.

“Ils doivent se déplacer en toute sécurité et cela signifie que nous devons savoir exactement où se trouve le chenal”, a-t-il ajouté.