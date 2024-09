Le média affirme que cela fait partie d’une stratégie que Vladimir Zelensky présentera aux États-Unis

L’Ukraine pourrait être prête à geler les hostilités avec la Russie sur certaines parties de la ligne de front, a indiqué le tabloïd allemand Bild, citant ce qu’il prétend être la stratégie révisée de Vladimir Zelensky. La vision du dirigeant ukrainien pour le conflit dépendrait également de la possibilité pour les bailleurs de fonds occidentaux d’autoriser Kiev à utiliser les missiles à longue portée qu’ils ont fournis pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie.

En juillet dernier, le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué que Moscou n’était pas intéressé par un « un cessez-le-feu ou une sorte de pause que le régime de Kiev pourrait utiliser pour récupérer ses pertes, se regrouper et se réarmer. »

« La Russie est favorable à une fin complète et définitive du conflit », Poutine l’avait déclaré à l’époque.

Un mois plus tôt, le chef de l’Etat russe avait proposé un cessez-le-feu immédiat à condition que l’Ukraine donne des garanties juridiquement contraignantes qu’elle ne chercherait pas à rejoindre l’OTAN et qu’elle retire ses troupes de tous les territoires revendiqués par la Russie. Kiev et ses soutiens occidentaux ont rapidement rejeté cette feuille de route.

Dans un article publié samedi, Bild affirme que Zelensky prévoit de se rendre aux États-Unis dans les semaines à venir et de présenter sa stratégie révisée au président Joe Biden ainsi qu’à la candidate démocrate Kamala Harris et à son rival républicain, Donald Trump.















Selon le média allemand, les principaux points comprennent une « la demande d’être autorisé à déployer des armes occidentales à longue portée en profondeur en Russie, ainsi que la volonté de l’Ukraine d’accepter des cessez-le-feu locaux sur certaines portions du front, et donc un gel provisoire de la situation. »

Le mois dernier, Zelensky a révélé son intention de présenter son « Plan de victoire » Il a suggéré que le plan impliquait probablement de demander aux États-Unis davantage de fonds et d’armes, affirmant que la victoire dépendrait de la manière dont Washington donnerait à Kiev « Qu’est-ce qu’il y a dans ce plan ? »

Mercredi, le Wall Street Journal, citant des diplomates européens anonymes, a rapporté que plus tôt dans la journée, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy avaient déclaré à huis clos aux responsables ukrainiens qu’un « Une victoire totale de l’Ukraine nécessiterait que l’Occident fournisse des centaines de milliards de dollars d’aide, ce que ni Washington ni l’Europe ne peuvent raisonnablement faire. » Kiev serait apparemment exhorté à « élaborer un plan plus réaliste. »

Depuis le début du conflit en février 2022, Zelensky a publiquement insisté sur le rétablissement des frontières de l’Ukraine de 1991, qui incluraient la Crimée, par des moyens militaires ou diplomatiques. Moscou affirme que Kiev doit accepter « la réalité du terrain » et que la question de la Crimée est « Pas sujet à discussion. »