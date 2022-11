L’Ukraine prête à de nouvelles attaques, l’Occident envisage l’aide humanitaire

Dans l’Ouest, pendant ce temps, les préparatifs ont été intensifiés pour augmenter l’aide humanitaire à l’Ukraine afin que la population puisse profiter d’un peu de chaleur pendant ses mois les plus froids de besoin et maintenir la détermination de la nation aussi élevée que possible.

Et avec des températures proches du point de congélation et qui devraient descendre jusqu’à moins 11 ° C (12 degrés Fahrenheit) en un peu plus d’une semaine, l’aide internationale s’est de plus en plus concentrée sur des éléments tels que les générateurs et les autotransformateurs, pour s’assurer que les pannes qui affectent tout, des cuisines au fonctionnement les chambres sont aussi limitées et courtes que possible.