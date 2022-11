L’Ukraine presse l’OTAN d’adhérer, mais l’alliance ne donne aucune garantie

Alors que les hauts responsables et diplomates de l’OTAN ont réitéré leur soutien à la déclaration de 2008, ils ont systématiquement esquivé les questions sur le moment où l’Ukraine pourrait rejoindre l’alliance, affirmant que l’objectif pour l’instant était de faire passer l’Ukraine à travers la guerre et l’hiver. L’adhésion, ont suggéré des responsables, est une discussion pour un autre jour.

“Il est important maintenant que nous procédions étape par étape”, a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. “L’étape la plus importante et la plus urgente est de faire en sorte que l’Ukraine l’emporte, et c’est exactement ce que nous faisons.”