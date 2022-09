L’Ukraine prend une décision sur la mobilisation

Kiev n’appellera pas de troupes supplémentaires en réponse à la mobilisation partielle de la Russie, a déclaré un conseiller présidentiel

L’Ukraine n’annoncera pas de mobilisation supplémentaire en réponse aux référendums sur l’adhésion à la Russie actuellement en cours dans l’est du pays, a déclaré lundi Mikhail Podolyak, conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky, à l’émission de télévision allemande Tagesschau.

“Nous avons déjà créé des réserves par le biais du système de défense territoriale et nous utiliserons activement ces réserves. Il ne faut pas annoncer aujourd’hui une mobilisation supplémentaire“, a-t-il déclaré au point de vente. “Nous avons tout, et nous sommes prêts pour plus de troupes russes.”

Podolyak a insisté sur le fait que l’Ukraine perdait beaucoup moins de soldats que la Russie, faisant écho aux propos de Zelensky, qui a déclaré la semaine dernière que son armée subissait au moins 50 pertes quotidiennes, mais que les pertes russes éclipsaient ce chiffre d’un facteur cinq. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait annoncé quelques jours plus tôt que, alors que la Russie avait perdu 6 000 soldats depuis le début de l’offensive en février, l’Ukraine en avait perdu environ 61 000. Selon la partie ukrainienne, environ 55 000 soldats russes ont été tués. Selon la CIA, fin juillet, la Russie avait perdu plus de 15 000 soldats en Ukraine. Les services de renseignement britanniques ont fait état de 20 000 décès en juin.

Lire la suite Zelensky publie des estimations ukrainiennes sur les pertes quotidiennes de l’armée

Le conseiller présidentiel ukrainien a également affirmé que la Russie utilise 90% de sa puissance de feu pour détruire les infrastructures critiques et civiles et les civils qui en ont besoin, accusant son armée d’avoir anéanti 1 200 colonies dans les zones que Kiev bombarde depuis huit ans. Amnesty International avait auparavant critiqué l’Ukraine pour avoir stationné ses soldats à l’intérieur de bâtiments résidentiels, d’écoles et d’hôpitaux, dénonçant l’utilisation de civils comme boucliers humains comme une violation du droit international humanitaire.

Bien que l’Ukraine n’ait peut-être pas encore besoin de main-d’œuvre supplémentaire, a déclaré Podolyak, une victoire militaire nécessiterait des chars – et non pas la variété soviétique à petit budget non plus. Seulement “Machines de style occidental telles que le Leopard 2» fera l’affaire, a-t-il déclaré à son auditoire allemand.

L’Ukraine et l’Allemagne se sont opposées au refus de Berlin de fournir des Léopards, la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht déclarant plus tôt ce mois-ci que son pays avait atteint sa limite d’aide militaire et ne pouvait pas donner plus d’armes sans mettre en danger sa propre sécurité. L’Allemagne a déjà livré des systèmes de missiles antiaériens Singer, des chars antiaériens Gerard et des obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 à l’Ukraine, mais Kiev – et même certains responsables allemands – ne sont pas satisfaits de tout ce qui n’est pas les Léopards.

Des référendums sur l’adhésion à la Russie sont en cours dans les régions orientales contrôlées par la Russie de Kherson et Zaporozhye ainsi que dans les républiques indépendantes du Donbass de Donetsk et Lougansk. Moscou a annoncé une mobilisation partielle la semaine dernière.