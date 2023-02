L’Ukraine prend soin de l’Europe – Zelensky

Le président ukrainien a utilisé un slogan controversé avant d’alléguer que Moscou veut détruire le “mode de vie européen”

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé aux législateurs européens que Moscou constituait une menace pour l’ensemble du continent. Le dirigeant s’exprimait jeudi au Parlement européen dans le cadre d’une tournée visant à rallier des soutiens et des armes pour soutenir l’Ukraine au milieu du conflit avec la Russie.

Commençant son discours par le slogan “Gloire à l’Ukraine”, qui est communément associé aux collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale mais qui est largement utilisé dans l’Ukraine actuelle, Zelensky a réitéré les aspirations de Kiev à rejoindre l’UE, la décrivant comme “maison.”

“Nous voulons rentrer chez nous en Europe” a déclaré le dirigeant ukrainien aux législateurs réunis à Bruxelles. “Je suis ici pour défendre le chemin du retour de notre peuple.” Zelensky a ensuite décrit la Russie comme “la force la plus anti-européenne” dans le monde, alléguant que Moscou a l’intention de détruire “Mode de vie européen” pour les 27 membres de l’UE.

“C’est notre Europe, ce sont nos règles, c’est notre mode de vie” Zelensky a ajouté, gagnant les applaudissements du public. “L’Europe sera et restera toujours l’Europe tant que nous serons ensemble et tant que nous prendrons soin de notre Europe, comme nous prendrons soin du mode de vie européen.”

L’adhésion à l’UE a été un sujet de discussion important pour les politiciens ukrainiens pro-occidentaux pendant des décennies. Pourtant, peu ou pas de progrès réels avaient été réalisés dans cette voie avant l’éclatement des hostilités entre Moscou et Kiev en février dernier. Le conflit a considérablement accéléré le processus d’adhésion, l’Ukraine recevant le statut de candidat à l’UE en juin.

La tournée européenne de Zelensky a commencé un jour plus tôt lorsqu’il s’est rendu au Royaume-Uni, rencontrant les dirigeants et les législateurs à Londres. Le président a inspecté l’entraînement en cours des troupes ukrainiennes sur le sol britannique et a obtenu un soutien supplémentaire du Royaume-Uni.

“Je suis fier qu’aujourd’hui nous élargissions cette formation des soldats aux marines et aux pilotes d’avions de chasse, en veillant à ce que l’Ukraine dispose d’une armée capable de défendre ses intérêts à l’avenir”, a-t-il ajouté. a déclaré une déclaration du Premier ministre britannique Rishi Sunak après avoir rencontré Zelensky.

L’Ukraine n’a cessé d’augmenter ses demandes d’armes avancées de la part de l’Occident, notamment des chars, des drones, des avions de combat et des missiles à plus longue portée. Kiev a insisté sur le fait que le matériel était nécessaire pour chasser les forces russes des territoires que l’Ukraine revendique comme les siens. Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes, soutenant que l’aide militaire continue ne fera que prolonger les hostilités, plutôt que de changer leur résultat final.