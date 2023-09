L’Ukraine prend livraison des chars américains Abrams alors que la contre-offensive se poursuit – National

Les équipages de chars ukrainiens sur le front oriental considèrent la première livraison de chars américains Abrams à Kiev comme un coup de pouce qui leur offrira plus de protection et de puissance de feu au combat.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que l’Ukraine avait pris livraison de sa première livraison de chars Abrams à réaction américains pour contribuer à la défense contre l’invasion russe.

Mark Milley, le plus haut général américain, a déclaré qu’il considérait les chars M1 Abrams comme les meilleurs au monde et qu’ils « feraient la différence » dans cette guerre qui dure depuis 19 mois. Doté d’un moteur puissant, d’un canon principal de 120 mm et d’un blindage spécial, le char Abrams est particulièrement mortel contre les forces blindées lourdes.

Les équipages de chars ukrainiens qui s’entraînent dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, ont déclaré qu’une fois déployés, les chars Abrams constitueraient un grand pas en avant par rapport aux chars de l’ère soviétique qu’ils utilisent actuellement.

L’histoire continue sous la publicité

« Le char Abrams… est protégé contre la détonation des munitions. (Ce char) ne l’a pas. Si les munitions explosent, il n’y a aucune chance de survivre », a déclaré Vitalii, 29 ans, conducteur de char.





0:39

Les États-Unis vont envoyer 31 chars M1 Abrams en Ukraine, annonce Biden



Un commandant de char qui utilise l’indicatif d’appel « Wel » a déclaré que son équipe avait besoin de la puissance de feu et de la protection supplémentaires offertes par les Abrams et d’autres chars occidentaux, comme le Leopard de fabrication allemande.

« Il vaudrait mieux avoir des armes étrangères. Le blindage est meilleur et ils sont plus efficaces, je crois », a-t-il déclaré alors que les équipages de chars avançaient dans leurs chars de l’ère soviétique à travers des terrains boisés et des garrigues lors de récents exercices.

Utilisant un terme péjoratif pour les Russes, il a déclaré : « Mes amis qui étaient entraînés à conduire des chars Leopard et qui ont participé à des assauts m’ont dit que les chars T-72 qui appartiennent aux Orcs ont été pénétrés (par les chars Leopard) comme s’il s’agissait d’un poêle à frire. Très rapide. Il suffit d’un ou deux obus et il ne reste plus rien. »

L’histoire continue sous la publicité

UN GRAND NOMBRE DE TROUPES RUSSES

À la mode maintenant Hyundai et Kia rappellent plus de 600 000 voitures, les propriétaires sont invités à se garer à l’extérieur

Le premier médicament au monde pour la repousse des dents entre en phase d’essais cliniques

En janvier, les États-Unis se sont engagés à fournir à l’Ukraine 31 chars avancés M1A2 Abrams après avoir rejeté pendant des mois l’idée de déployer ces chars difficiles à entretenir en Ukraine. Zelensky n’a pas précisé combien d’exemplaires avaient été livrés jusqu’à présent.

Le Kremlin a déclaré cette semaine que les livraisons américaines de matériel militaire tel que les chars Abrams ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille. Milley a également déclaré qu’il n’existait pas de « solution miracle » pour mettre fin aux guerres.

Un officier de 26 ans qui s’appelle Oleksandr a déclaré que sa principale préoccupation était de faire face à d’importants contingents de troupes russes.





3:37

Guerre en Ukraine : les vieux chars Gepard allemands abattent des missiles et des drones russes



L’Est est l’un des deux principaux fronts de la guerre alors que l’Ukraine mène une contre-offensive depuis près de quatre mois. Même si les troupes de Kiev ont été renforcées par les armes occidentales, les progrès ont été lents face aux troupes russes envoyées en force sur le front de l’Est.

L’histoire continue sous la publicité

« Tout dépend du nombre de leurs troupes. Les progrès sont réalisés en grand nombre », a déclaré Oleksandr. « Par exemple, nous savons qu’ils ont plus de chars que nous en Ukraine. Si nous obtenons plus d’armes et que leurs deux chars sont confrontés à quatre de nos chars, nous l’emporterons. »

Oleksandr a déclaré que sa liste de souhaits en matière d’assistance militaire occidentale comprendrait des munitions, de l’artillerie et des avions de combat ainsi que des chars. « Et plus d’effectifs car il y a des blessés et des tués parmi l’infanterie », a-t-il ajouté.