Trois chiffres – 99, 0 et 7 500 – racontent l’histoire de la contre-offensive ukrainienne dans le nord-est du pays.

99 est le nombre de véhicules de combat d’infanterie russes qui ont été confirmés comme capturés par les Ukrainiens depuis le début de la contre-offensive il y a environ 10 jours.

0 est le nombre de ces véhicules – utilisés pour transporter des troupes au combat – que les Russes ont capturés aux Ukrainiens au cours de la même période, selon des preuves de source ouverte.

7 500, c’est le nombre de kilomètres carrés de territoire repris aux Russes dans la semaine qui a suivi les Ukrainiens ont lancé leur attaque autour de Kharkiv.

Ensemble, les chiffres suggèrent un changement dans l’équilibre de la guerre alors que les troupes ukrainiennes avancent avec l’aide d’armes fournies par les alliés, y compris celles du Royaume-Uni.

Mais un quatrième chiffre, 7,2, incite à la prudence.

C’est le pourcentage du territoire ukrainien qui a été repris aux Russes depuis fin août. Cela signifie qu’il y a encore d’immenses étendues de terres qu’ils doivent encore récupérer.

Une deuxième contre-offensive, lancée autour de la ville de Kherson dans le sud, n’a connu que des gains progressifs. Les forces ukrainiennes devront gagner du terrain ici si la guerre doit vraiment tourner en leur faveur.

Les analystes de la défense ont déclaré à Sky News qu’ils pensaient que le succès finirait par suivre ici aussi, mais peut-être plus lentement, car un autre jeu de chiffres – la quantité d’hommes et de matériel disponibles – oscille lentement en faveur de l’Ukraine.

Une avancée fulgurante

Les cartes ci-dessous montrent la vitesse à laquelle les forces ukrainiennes ont avancé dans l’oblast de Kharkiv, au nord-est, où elles ont eu du succès.

Après avoir sécurisé la petite ville de Balakliya le 8 septembre, ils se dirigent vers l’est jusqu’aux rives de la rivière Oskil et entrent dans la ville de Kupiansk, base de ravitaillement des Russes, le 10 septembre. Le même jour, les forces ukrainiennes sont également entrées dans Izyum, une ville que la Russie a passé des semaines à capturer en mars.

M. Zelenskyy se tient avec des soldats après avoir assisté à une cérémonie de lever du drapeau national dans la ville libérée d’Izyum. Photo : AP



La clé de leur succès était la vitesse, le subterfuge et la force écrasante.

“La contre-offensive de l’Ukraine est basée sur la surprise avec rapidité et l’attaque avec une supériorité numérique évaluée à 8 contre 1”, a déclaré Sunil Nair, analyste principal des plates-formes de guerre terrestre chez Janes, une société de renseignement de défense.

En chorégraphiant une offensive dans le sud de l’Ukraine qui a débuté fin août, les Ukrainiens auraient pu éloigner les troupes russes du nord-est et lancer leur attaque surprise.

Le résultat a été une retraite russe de l’autre côté de la rivière Oskil qui a vu une zone presque de la taille de Chypre revenir sous contrôle ukrainien.

La course aux armements

L’équipement fourni par l’Occident semble avoir joué un rôle dans cette offensive. L’artillerie à longue portée fournie par les États-Unis, les missiles HARMS qui éliminent les systèmes de défense aérienne et les véhicules d’infanterie britanniques et australiens auraient tous été utilisés.

La vidéo ci-dessous, géolocalisée par Sky News, montre un véhicule blindé de transport de troupes Spartan fourni par le Royaume-Uni filmé entrant dans Izyum ces derniers jours.

Un ensemble de données compilé par les analystes open source Oryx, qui suivent les images d’équipements détruits, capturés ou abandonnés apparaissant en ligne, peut éclairer davantage la manière dont la course aux armements se déroule.

À première vue, malgré les succès ukrainiens, ces données suggèrent que les forces ukrainiennes ont perdu une plus grande proportion de leurs chars et véhicules blindés de transport de troupes disponibles que les Russes.

La taille même de l’arsenal russe signifie qu’ils ont perdu un plus petit pourcentage de leur inventaire d’avant-guerre que les Ukrainiens. Bien qu’elle ait perdu près de quatre fois plus de chars que les Ukrainiens, le fait que la Russie en avait six fois plus au début de la guerre suggère qu’elle peut mieux supporter ces pertes. Mais si nous incluons tous les véhicules capturés par chaque camp dans ces statistiques, le tableau commence à changer. En réaffectant l’équipement capturé, les pertes de chars et de véhicules de combat d’infanterie ukrainiens sembleraient plus durables que celles des Russes. Et si l’on ajoute la fourniture déclarée d’équipements à l’Ukraine par les alliés, le tableau semble à nouveau beaucoup plus positif pour les Ukrainiens – leur arsenal s’agrandit à mesure que la Russie tombe.

Les graphiques ci-dessus brossent un tableau positif pour l’Ukraine, mais il y a quelques mises en garde. Les données reposent sur les meilleures preuves open source disponibles, ce qui signifie qu’il est possible que certaines pertes ukrainiennes aient été moins médiatisées que les russes en ligne.

Ils supposent également que tout l’équipement a été livré à l’Ukraine, tandis que la Russie n’a pas fabriqué et réapprovisionné ses propres stocks. Cela aura certainement été le cas dans une certaine mesure, mais comme le souligne le professeur Michael Clarke, ancien directeur général du Royal United Services Institute, la Russie a eu des problèmes de production.

Il a déclaré : “Ils ont eu des problèmes ; ils ont du mal à se préparer, même s’ils ont modifié la loi pour permettre au gouvernement d’exiger que des entreprises civiles contribuent à l’effort de guerre.”

Compte tenu de ces lacunes dans les connaissances, les chiffres précis ne sont peut-être pas importants, mais c’est la direction du voyage qui compte. L’Ukraine semble obtenir de nouveaux équipements, par fourniture ou capture, à un rythme plus rapide qu’elle n’en perd. Il se peut qu’il n’en soit pas de même pour la Russie.

Bloqué dans le sud ?

Malgré cela, les forces russes disposent toujours de plus de chars et de véhicules blindés de transport de troupes que les Ukrainiens. C’est une conséquence de l’énorme avantage militaire qu’ils avaient au début de la guerre.

Cela pourrait aider à expliquer la lenteur des progrès de l’autre contre-offensive récente de l’Ukraine, dans le sud autour de Kherson. Après plus de quinze jours d’attaques, ils n’ont gagné que des poches de territoire, comme autour du village d’Arkhanhelske, après que les forces russes se sont déplacées de l’est pour renforcer les lignes défensives.

Les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé que l’attaque de Kherson était purement “une feinte”, mais les rapports faisant état de pertes croissantes suggèrent le contraire. Cela a peut-être attiré l’attention des Russes comme prévu, mais pas sans coût.

Pourtant, le professeur Clarke est toujours positif quant aux chances de progrès de l’Ukraine, même ici. Non seulement les Russes doivent gérer les problèmes d’approvisionnement, après que les routes d’approvisionnement ont été touchées par les fusées HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) fournies par les États-Unis, mais le nombre de troupes évolue lentement en faveur de l’Ukraine.

Le professeur Clarke a déclaré: “Le pendule commencera à revenir aux Ukrainiens en termes matériels ainsi qu’en termes de main-d’œuvre.

“Ils entraînent une armée de 700 000 hommes – les Russes n’ont qu’une armée de 280 000 hommes en temps de paix. À moins que les Russes ne se mobilisent au niveau national, ils vont manquer de troupes.”

La Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.

