Alors que la guerre en Ukraine marquait 200 jours dimanche, le pays a récupéré de larges pans du sud et de l’est dans une contre-offensive attendue depuis longtemps qui a porté un coup dur à la Russie.

La contre-attaque a commencé dans les derniers jours d’août et s’est d’abord concentrée sur la région sud de Kherson, qui a été balayée par les forces russes dans les premiers jours de l’invasion. Mais juste au moment où Moscou redirigeait l’attention et les troupes là-bas, l’Ukraine lançait une autre offensive très efficace dans le nord-est, près de Kharkiv.

Face à la perspective qu’un grand groupe de ses forces soit encerclé, Moscou a retiré ses troupes de Kharkiv dans un changement radical de l’état des lieux qui a posé le plus grand défi au Kremlin depuis qu’il a lancé l’invasion le 24 février.

“L’armée ukrainienne a profité de la relocalisation de l’essentiel des forces russes vers le sud et tente de diriger le cours de la guerre, excellant dans la manœuvre et faisant preuve d’une grande ingéniosité”, a déclaré Mykola Sunhurovskyi, un expert militaire du Razumkov. Centre, un groupe de réflexion basé à Kyiv. Les gains rapides de l’Ukraine, a-t-il ajouté, sont “importants à la fois pour prendre l’initiative et élever l’esprit des troupes”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a fait l’éloge de l’armée dans une allocution vidéo samedi soir, affirmant qu’elle avait récupéré environ 2 000 kilomètres carrés de territoire jusqu’à présent ce mois-ci. Il a également nargué Moscou à propos de son retrait, affirmant que l’armée russe “faisait la démonstration de son mieux – montrant son dos” et “qu’elle avait fait le bon choix de fuir”.

La débâcle militaire russe a provoqué l’indignation des blogueurs militaires russes et des commentateurs patriotiques, qui ont réprimandé le Kremlin pour ne pas avoir mobilisé plus de forces et pris des mesures plus fortes contre l’Ukraine. Même Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la région russe de Tchétchénie, soutenu par Moscou, a publiquement critiqué le ministère russe de la Défense pour ce qu’il a appelé des “erreurs” qui ont rendu possible le blitz ukrainien.

Les deux parties ont subi de lourdes pertes dans le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chef militaire ukrainien a déclaré le mois dernier que près de 9 000 de ses soldats avaient été tués au combat. Et bien que Moscou n’ait pas signalé ses propres pertes depuis mars, les estimations occidentales font état de 25 000 morts, les blessés, les capturés et les déserteurs portant le total des pertes russes à plus de 80 000.

L’Ukraine a cherché à mobiliser la population pour atteindre une armée active d’un million de personnes, tandis que la Russie, en revanche, a continué de s’appuyer sur un contingent limité de volontaires de peur qu’une mobilisation de masse n’alimente le mécontentement et ne perturbe la stabilité interne.

Alors que la guerre se poursuit, un flux croissant d’armes occidentales au cours de l’été joue un rôle clé dans la contre-offensive, aidant l’Ukraine à renforcer considérablement sa capacité de frappe de précision.

Depuis le début de la contre-offensive, a déclaré l’Ukraine, ses forces ont repris plus de 30 colonies dans la région de Kharkiv.

Dans la région de Kherson, les troupes ont cherché à chasser les forces russes de leur pied sur la rive ouest du Dniepr, un point de vue potentiel pour une poussée plus profonde en Ukraine par Moscou.

La ville de Kherson, un pôle économique au confluent du Dniepr et de la mer Noire avec une population d’avant-guerre d’environ 300 000 habitants, a été le premier grand centre de population à tomber pendant la guerre.

Les forces russes ont également fait des incursions dans la région de Zaporizhzhia plus au nord, où elles ont saisi la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Le dernier de ses six réacteurs a été arrêté dimanche après avoir fonctionné en “mode îlot” risqué pendant plusieurs jours pour produire de l’électricité pour les systèmes de refroidissement cruciaux de la centrale après la restauration d’une des lignes électriques.

Moscou a installé des administrations fantoches dans les zones occupées, introduit sa monnaie, distribué des passeports russes et préparé des plébiscites locaux pour ouvrir la voie à l’annexion. Mais la contre-offensive a fait dérailler ces plans, avec un haut responsable soutenu par Moscou à Kherson disant que le vote là-bas doit être reporté.

La contre-attaque a suivi des frappes méthodiques sur les infrastructures et les lignes d’approvisionnement russes. Les forces ukrainiennes ont utilisé des lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis pour marteler les deux ponts sur le Dniepr, forçant les troupes russes dans la région de Kherson à s’appuyer sur des pontons qui ont également fait face à des frappes quotidiennes.

Le mois dernier, une série d’explosions a également touché des bases aériennes et un dépôt de munitions en Crimée, soulignant la vulnérabilité de la péninsule annexée par la Russie en 2014 et cruciale pour ses opérations dans le sud. Les autorités ukrainiennes se sont initialement abstenues de revendiquer la responsabilité, mais le chef militaire du pays, le général Valerii Zaluzhnyy, a reconnu ces derniers jours que ses forces les avaient frappés à la roquette.

L’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a déclaré que Kyiv “a utilisé la tactique d’épuiser méthodiquement l’armée russe, de l’affaiblir et de la priver de la possibilité de renforcer régulièrement ses forces”.

Contrairement au sud, où la contre-offensive de l’Ukraine s’est déroulée plus lentement sur les steppes arides de Kherson qui laissaient les troupes vulnérables à l’artillerie russe, les forêts de la région de Kharkiv offraient une couverture naturelle qui permettait des attaques surprises ultra-rapides dans plusieurs directions.

“La rapidité et la surprise sont devenues des éléments clés de l’action de l’armée ukrainienne dans la région de Kharkiv après que les forces russes déployées là-bas ont été relocalisées vers le sud”, a déclaré Zhdanov.

Michael Kofman, un expert de l’armée russe au sein du groupe de réflexion CNA basé en Virginie, a déclaré que la contre-offensive “s’est avérée une victoire très importante pour l’Ukraine”.

“Les forces russes semblent avoir été dispersées et les dirigeants militaires n’étaient pas préparés malgré les preuves antérieures de la montée en puissance de l’Ukraine”, a écrit Kofman. “Je pense qu’il est juste d’évaluer que la Russie a été prise par surprise avec peu de réserves disponibles localement.”

Après avoir capturé la ville de Balakliia, à environ 55 kilomètres au sud-est de Kharkiv, les forces ukrainiennes ont rapidement poussé leur offensive plus à l’est vers Kupiansk, une plaque tournante ferroviaire vitale pour soutenir les opérations russes dans la région.

Ils ont revendiqué le contrôle de la ville stratégique samedi, coupant les lignes d’approvisionnement d’un grand groupe de forces russes autour d’Izyum au sud. Pour éviter leur encerclement complet, Moscou a ordonné la retraite précipitée, affirmant qu’ils se déplaçaient pour se concentrer sur la région voisine de Donetsk.

Zhdanov a noté qu’une contre-offensive réussie est essentielle pour persuader les alliés d’augmenter encore les livraisons d’armes à l’Ukraine, ce qui a été discuté jeudi lors d’une réunion de l’OTAN en Allemagne.

“Les événements dans le sud et dans la région de Kharkiv doivent montrer à l’Occident que l’armée ukrainienne sait manier les armes et doit développer son succès”, a déclaré Zhdanov.

——



Yuras Karmanau à Kyiv y a contribué.