L’Ukraine pousse à récupérer Bakhmut combattant sur les flancs de la ville déchue

TORETSK, Ukraine – Tout était prêt pour une attaque nocturne au mortier par une équipe des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front russe. Une escouade de quatre hommes a assemblé une base de tir dans les restes détruits d’un jardin d’enfants dans un village près d’ici, à environ 18 miles au sud de Bakhmut, tandis qu’un autre effectuait une reconnaissance à proximité.

La lune était levée. La nuit était calme. Le ciel était clair – toutes les conditions étaient excellentes pour localiser une frappe de mortier ou faire flotter un drone si près des lignes de front russes que l’artillerie ukrainienne entrante pouvait être entendue siffler pendant la descente.

« Nous les trouverons avec le drone et nous les frapperons », a déclaré Lisnyk, le chef d’équipe des forces spéciales ukrainiennes, qui a demandé à être identifié par son indicatif d’appel conformément au protocole militaire. « Si nous ne les trouvons pas, nous chercherons ailleurs. »

Mais le premier drone de l’équipe à monter a disparu, peut-être perdu au profit des brouilleurs russes, et ils ont décidé de ne pas en risquer un autre – la deuxième fois en deux jours que le mauvais temps ou la malchance ont ralenti leurs efforts pour récupérer la ville orientale de Bakhmut en un pouce. -bataille par pouce sur ses flancs.

Ainsi va la contre-offensive ukrainienne écrasante sur un petit mais important secteur du front de 600 milles. Les combats dans les villages autour de Toretsk, où certaines lignes de bataille n’ont guère bougé depuis 2014, reflètent la difficulté à laquelle l’Ukraine est confrontée pour sortir d’une impasse alors que la seule véritable puissance aérienne à proprement parler vient des drones.

La capture de Bakhmut en mai, après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, a été le seul gain territorial significatif de Moscou jusqu’à présent en 2023. Les mercenaires de Wagner, qui ont mené le siège de la ville pendant des mois, ont remporté la victoire en mai et se sont rapidement retirés, retournant responsabilité de le détenir aux unités régulières russes.

Maintenant que l’Ukraine monte sa contre-offensive tant attendue, la bataille s’est déplacée vers les flancs de la ville détruite. « Nous essayons d’épingler autant de Moscovites que possible autour de Bakhmut », a déclaré Mykola Bielieskov, chercheur à l’Institut national d’études stratégiques d’Ukraine.

Au nord, les Ukrainiens ont poussé vers Yagidne et Berhivka. Au sud, ils se sont déplacés sur Klishchiivka et Kurdyumivka au milieu d’un paysage parsemé de mines de charbon abandonnées et de tas de scories géants recouverts d’arbres.

Les troupes ukrainiennes ont également rencontré pour la première fois les successeurs du groupe Wagner – une force connue sous le nom de Storm Z qui est sous le contrôle du ministère russe de la Défense et comprend un mélange de réservistes, de conscrits et de criminels condamnés.

Fin juin, la 3e brigade d’assaut ukrainienne a éliminé une tête de pont russe sur la rive ouest du canal Siverskyi-Donets-Donbas, a rapporté son commandant sur Telegram.

Le canal est une source d’eau essentielle pour les parties occupées par la Russie de la région de Donetsk. Sécuriser la voie navigable signifie également contrôler les hauteurs au sud-ouest de la ville, a déclaré Gerych, chef d’une compagnie de mortiers de la 3e brigade d’assaut située à deux kilomètres ou moins de la voie navigable.

Pour atteindre son poste, Gerych, un sergent de 27 ans, a sauté sur un quad-runner et a enflammé une route poussiéreuse, heurtant des ornières et contournant des trous de boue. Il a rugi à côté d’un véhicule blindé de transport de troupes transportant des troupes à l’arrière avant de gravir une crête herbeuse surplombant Klishchiivka, une colonie à environ quatre kilomètres de Bakhmut à la périphérie sud de la ville.

À la base de tir – nom de code « Alabama » – un équipage de canon se préparait à lancer un lot d’obus de mortier de 82 mm sur des positions russes à moins de deux kilomètres.

Leur cadence de tir s’était accélérée à mesure que l’infanterie ukrainienne avançait : 60 coups pendant la nuit, a déclaré Gerych, contre environ 40 habituellement. En fait, la ligne de front avait tellement avancé, a déclaré Gerych, que sa société approchait de la limite de sa portée effective. Il a dit que les ordres étaient déjà venus pour avancer le lendemain.

C’était un progrès suffisant pour Gerych, qui a déclaré que son entreprise n’avait pas besoin d’être poussée.

Le lendemain, Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a rapporté sur Telegram que Klischchiivka avait été libérée – une affirmation reconnue avec regret par Ivan Sladkov, un blogueur militaire pro-russe comptant plus d’un million de followers.

Sladkov a écrit sur Telegram qu’il craignait que la chute de la Klishchkiivka ne signifie que Bakhmut, lui aussi, pourrait bientôt changer de mains – mais s’est ensuite renversé quelques heures plus tard, affirmant que ses sources s’étaient trompées sur la capture de la ville.

Au milieu de la bataille de haut en bas contre les perceptions et les positions ennemies, l’équipe des forces spéciales ukrainiennes a pensé que les choses semblaient prometteuses pour leur mission de bombarder les lignes russes au nord de Druzhba.

Tandis que deux soldats creusaient une fosse à mortier dans la cour herbeuse derrière le jardin d’enfants, un autre a installé un trépied et a aidé à mettre à zéro l’arme de 120 mm en utilisant un point éloigné à l’horizon. À l’intérieur de l’école en ruine, le chef d’escouade a préparé du café sur un réchaud au propane.

Lisnyk a déclaré que son unité des forces spéciales a envoyé des drones et des patrouilles de reconnaissance à pied – parfois à moins de 500 mètres, environ un tiers de mile, des lignes ennemies – pour chasser des cibles possibles, telles que des décharges de munitions, des concentrations de troupes et des armures.

Deux jours plus tôt, ils avaient repéré des signes de bunkers russes cachés et une station de brouillage du signal, mais le temps humide les a empêchés de regarder de plus près avec un drone. Et maintenant cette nuit – un autre drone perdu, un autre trop risqué pour voler.

Les retards sont typiques et frustrants.

L’armée ukrainienne – de son général le plus haut gradé aux grognements sur le terrain – entend le monde taper du pied et passer au crible les rapports quotidiens sur le champ de bataille à la recherche d’indices de progrès. De nombreux soldats ukrainiens ignorent les expressions d’impatience des partisans américains et européens. Mais certains soldats deviennent un peu salés.

« Ils ont juste besoin de se détendre – parce que ce sont des idiots », a déclaré le Sgt. Alen Dudnik , à qui l’on attribue d’avoir abattu un avion de chasse russe avec une fusée portée à l’épaule à Bakhmut pendant le siège dirigé par les mercenaires du groupe Wagner d’ Yevgeniy Prigozhin .

Dudnik et d’autres Ukrainiens ont suggéré que les attentes de l’Occident pour des progrès rapides dans la contre-offensive ont parfois dépassé la livraison des armes promises. Ils demandent : à quand remonte la dernière fois qu’une armée moderne a dû monter une offensive majeure sans avions de combat pour contrôler le ciel ?

Les soldats se plaignent également – souvent en privé, dans une guerre où l’accès au front est limité et où les agents d’information publique tentent de façonner le message – des pénuries de munitions et d’une formation insuffisante au combat. Le terrain que l’Ukraine s’efforce maintenant de récupérer comprend également des zones séparatistes où les sympathies des résidents locaux peuvent être incertaines.

Dudnik, dont l’unité antiaérienne de la 93e brigade a quitté la ville pour se reposer il y a environ six semaines, a déclaré que toute personne ayant des connaissances militaires de base devrait comprendre le défi de taille de repousser un envahisseur avec une puissance aérienne supérieure et un plus grand nombre de forces.

« Cela ne va pas être aussi rapide qu’ils l’espéraient », a déclaré Dudnik, illustrant avec des cure-dents dans un café de station-service pourquoi les opérations offensives d’une armée nécessitent généralement des rapports de force d’environ 4 pour 1 pour réussir contre un défenseur.

Après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion en février 2022, les forces russes ont tenté de s’emparer de tout Louhansk et Donetsk, envahissant finalement les fortifications ukrainiennes fortement conçues près de Bakhmut et les réaffectant contre l’Ukraine.

Atteindre les lignes russes signifie désormais traverser un no man’s land de mines, de tranchées et de « dents de dragon », une défense antichar rappelant la Seconde Guerre mondiale construite avec des pointes en béton ou en métal dépassant du sol.

Pour avancer, l’armée ukrainienne s’est engagée dans des efforts de chat et de souris pour trouver des ouvertures et des points faibles où des unités plus petites peuvent se glisser, toucher des cibles et se déployer, tandis que l’artillerie lourde surgit de plus loin.

Personne n’est plus impatient que la contre-offensive progresse que les commandants et soldats ukrainiens sur le terrain.

« Les soldats eux-mêmes veulent que cela se termine rapidement et ne s’éternise pas », a déclaré Lysnyk.

Garych, le sergent, a déclaré que les critiques devraient se taire ou se taire. « Cela devient ennuyeux », a-t-il dit à propos de ses plaintes selon lesquelles la contre-offensive de l’Ukraine est trop lente. « Vous pouvez simplement venir ici et aider si vous sentez que ça ne va pas assez vite. »

