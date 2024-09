L’Ukraine pourrait perdre près de 6 milliards de dollars d’aide américaine – AP — RT World News

L’autorisation présidentielle d’envoyer des armes à Kiev expirera fin septembre, l’argent restant inutilisé

Le président américain Joe Biden a encore quelques semaines pour mobiliser 5,8 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, approuvée par le Congrès, avant la fin de l’année fiscale, ont déclaré des responsables américains à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’argent est à la disposition de Biden dans le cadre de l’autorisation présidentielle de retrait (PDA), un mécanisme destiné à donner au pouvoir exécutif un moyen rapide de livrer des armes à d’autres pays en réponse à une situation d’urgence. Il permet au président d’utiliser les stocks du Pentagone.

Des sources ont indiqué que la Maison Blanche avait demandé au Congrès de prolonger le PDA jusqu’au prochain exercice financier, quel que soit le projet de loi de dépenses approuvé par les législateurs pour continuer à financer le gouvernement fédéral au-delà de ce mois, a rapporté l’agence de presse jeudi.

Les républicains et les démocrates au Congrès s’affrontent régulièrement sur les priorités budgétaires, et la question de l’aide à l’Ukraine a été soulevée plus tôt cette année. Certains représentants républicains ont refusé pendant des mois d’allouer des fonds supplémentaires à Kiev à moins que la situation sécuritaire à la frontière sud des États-Unis ne soit réglée au préalable.















Un compromis a été trouvé en avril, lorsque les législateurs ont approuvé 61 milliards de dollars pour l’Ukraine dans un projet de loi supplémentaire, dont une partie était destinée à rembourser le Pentagone pour les armes qu’il avait envoyées à Kiev dans le passé.

Interrogé sur le PDA lors d’un briefing jeudi, le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré que les responsables de la défense étaient « Nous continuons à travailler avec le Congrès pour voir comment prolonger ces pouvoirs. »

« Vous allez continuer à voir des plans de retrait, mais nous aurons beaucoup plus à fournir à ce sujet dans un avenir proche », a-t-il ajouté, avant de refuser de confirmer que la somme restante était proche de 6 milliards de dollars.

Selon des sources de l’AP, en plus des 5,8 milliards de dollars, Biden a le pouvoir de dépenser 100 millions de dollars au titre de l’APD au-delà de la fin septembre. Il existe également un financement distinct d’un peu plus de 4 milliards de dollars qui peut être utilisé pour payer les fabricants d’armes pour des contrats à long terme. Il durera jusqu’à la fin de l’année fiscale 2025, ont indiqué des responsables.

Le Pentagone ordonne une étude sur une éventuelle frappe nucléaire en Europe de l’Est

Le ministère américain de la Défense a un piètre bilan en matière de suivi et de reporting de ses actifs. En novembre dernier, le Pentagone a échoué à son sixième audit annuel consécutif. Jeudi, l’inspecteur général Robert Storch a rapporté que l’armée « n’a pas mis en œuvre de manière efficace et efficiente les contrôles de responsabilité » pour PDA livrés à Taiwan de novembre 2023 à mars 2024.