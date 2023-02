L’Ukraine pourrait ne pas recevoir d’avions de chasse britanniques avant des années, selon Ben Wallace

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré qu’il pourrait s’écouler des années avant que le Royaume-Uni ne donne des avions de chasse à l’Ukraine alors qu’il se joignait à une conférence de l’OTAN sur la sécurité.

Le ministre a suggéré qu’il était probable que le président Volodymyr Zelensky doive même attendre la fin de la guerre avec la Russie avant de fournir des avions britanniques.

“Je ne pense pas que ce sera dans les prochains mois ou même les années”, a-t-il déclaré à la BBC. «Ce sont des avions qui ne présentent pas seulement d’énormes défis de capacité. Vous ne pouvez tout simplement pas apprendre à voler en une semaine ou deux, cela prendra beaucoup de temps.

En disant qu’une flotte d’avions de chasse impliquerait “des centaines d’ingénieurs et de pilotes”, il a ajouté : “Nous n’allons pas déployer, vous savez, 200 membres du personnel de la RAF en Ukraine en temps de guerre”.

M. Wallace, qui est à Bruxelles pour une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN, a également admis qu’il faisait face à une “bataille difficile” avec le chancelier Jeremy Hunt et le Trésor dans le but d’augmenter les dépenses du ministère de la Défense.

Mais il a rejeté les informations selon lesquelles il démissionnerait s’il n’obtenait pas suffisamment d’argent dans le budget du printemps. “Le plus important est que je présente un bon dossier au chancelier, un bon dossier au Premier ministre”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire à la Défense a également décrit les informations parues dans les médias allemands sur les chefs de l’Otan demandant à l’Allemagne de rester en charge de la force de réaction rapide de l’organisation l’année prochaine comme “juste des connards”.

Le Royaume-Uni prendra la tête de la Force de réaction de l’OTAN (NRF) à la fin de 2023. Cependant, des informations parues dans les médias allemands affirment que l’OTAN a demandé à Berlin de rester aux commandes pendant une année supplémentaire en raison de l’épuisement des réserves britanniques.

M. Wallace a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: « L’histoire de l’Allemagne, c’est juste des b*****ks, non ? Je veux dire, pour être honnête, la simple réalité est que les dirigeants de l’OTAN n’ont approché personne. Nous prenons en charge la NRF comme prévu et il est intéressant que cette histoire soit basée sur une source sur un site Web allemand dont je n’ai jamais entendu parler.

Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il était “certainement convaincu” que le Royaume-Uni pourrait faire face aux objets mystérieux abattus au-dessus des États-Unis, au milieu des craintes que la Chine ait lancé une série de missions d’espionnage.

Il a également déclaré qu’il espérait que la Chine ne piraterait pas les caméras de vidéosurveillance du Royaume-Uni après que le commissaire à la surveillance du gouvernement a averti que les forces de police britanniques étaient «traversées» par des caméras, des drones et d’autres équipements chinois.

“Je ne pense pas qu’ils piratent nos caméras de vidéosurveillance sensibles et nous mettons tout en œuvre pour protéger les zones sensibles contre quiconque les pirate”, a déclaré M. Wallace à Sky News.

Le ministre conservateur a également déclaré qu’il ne voyait “aucun signe” d’OVNI lorsqu’il a été interrogé sur des objets abattus par des avions de chasse au-dessus de l’Amérique du Nord au cours de la semaine dernière.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace (PA)

Il a déclaré à Times Radio : « J’ai demandé à consulter tous les renseignements et une analyse de ce qui se passe, au-dessus de nous dans notre espace aérien au Royaume-Uni, mais aussi à partager des informations avec nos alliés.

“Apparemment, notre ciel contient pas mal de ballons, pas mal de périodes de l’année… Donc, je pense que nous aurons juste besoin d’obtenir les détails et je partagerai tout ce que je peux publiquement, mais je ne le fais pas ‘ Je ne vois aucun signe d’ET.

Lorsqu’on lui a demandé s’il recevait des informations sur les ovnis, M. Wallace a déclaré: «J’attends de découvrir que nous avons en fait en Grande-Bretagne une sorte de zone 52 ou peu importe comment ils l’appellent. Personne ne m’a donné un dossier disant : “En fait, en 1964, nous, vous savez, nous avons découvert des extraterrestres et c’est un secret d’État”.

Pendant ce temps, à Bruxelles, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a exhorté les membres de l’alliance à s’engager à consacrer au moins 2% du revenu national à la défense – un objectif que le Royaume-Uni atteint.

« Il y a une guerre à part entière en Ukraine, en Europe, et puis nous voyons la menace persistante du terrorisme, et nous voyons aussi les défis que la Chine impose à notre sécurité. Il est donc évident que nous devons dépenser plus », a-t-il déclaré.

Les ministres de la Défense présents au sommet ont annoncé le premier paquet de plusieurs millions de livres du Fonds international pour l’Ukraine (IFU) comprenant des pièces de rechange pour les chars, des systèmes aériens sans équipage, la guerre électronique et la défense aérienne.

M. Wallace a déclaré: “Cet ensemble d’équipements fournira une augmentation significative des capacités des forces armées ukrainiennes et soutiendra leur capacité à défendre leur pays.”