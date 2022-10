L’Ukraine pourrait extrader des Russes vers la CPI (procureur)

La CPI a été créée en 2002 pour juger des personnes pour des délits tels que crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Alors que la Russie refusait d’adhérer à la CPI, Les autorités de Kyiv pourraient envoyer des Russes devant le tribunal de La Haye si les procès ne pouvaient pas avoir lieu en Ukraine pour des raisons juridiques.

La CPI a ouvert sa propre enquête sur la guerre en Ukraine peu après l’invasion russe.

L’Ukraine pourrait extrader des suspects de crimes de guerre russes vers la Cour pénale internationale (CPI) même si Moscou n’en est pas membre, a déclaré jeudi le procureur du tribunal.

Les autorités de Kyiv pourraient envoyer des Russes devant le tribunal de La Haye si les procès ne pouvaient pas avoir lieu en Ukraine pour des raisons juridiques, a déclaré le procureur en chef de la CPI, Karim Khan.

La Russie, qui a envahi l’Ukraine le 24 février, a refusé de rejoindre la CPI lorsque la Cour a été créée en 2002 pour juger des personnes pour des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des génocides.

“Juridiquement oui, cela ne représenterait pas un obstacle à notre juridiction”, a déclaré Khan lors d’une conférence de presse au siège de l’agence judiciaire de l’UE, Eurojust.

“Certes, s’il y avait un besoin… et il y avait une raison pour laquelle ces procès n’ont pas pu avoir lieu en Ukraine, que ce soit à cause de certaines dispositions légales supplémentaires que nous avons ou non, je suis sûr que nous obtiendrions la coopération de l’Ukraine ,” il ajouta.

La CPI a ouvert sa propre enquête sur la guerre en Ukraine peu après l’invasion de la Russie, mais a déclaré qu’elle tenait à ce que l’Ukraine traduise les suspects en justice dans la mesure du possible.

Khan n’a pas précisé quand la CPI prévoit de déposer ses propres premières accusations, affirmant qu’il attendrait que “les preuves soient suffisantes”.

“Nous avançons, nous sommes concentrés, mais je ferai des annonces au bon moment”, a-t-il déclaré.

Kyiv a déjà condamné 10 personnes pour des crimes commis lors de l’invasion russe, a déclaré le procureur général ukrainien Andriy Kostin lors de la conférence de presse.

Il a inculpé un total de 186 personnes, la plupart par contumace, et déposé des documents judiciaires pour 45 personnes.

Entre-temps, l’Ukraine déposera des accusations de crimes de guerre pour le bombardement russe de Kyiv et d’autres villes cette semaine, a déclaré Kostin.

“Tous les coups de chaque missile, chaque drone, chaque dommage aux infrastructures civiles, chaque Ukrainien qui a été tué ou blessé par ces attaques de missiles, tous sont documentés et des poursuites pénales ont été ouvertes”, a-t-il déclaré.

Les alliés de l’Ukraine ont promis des systèmes de défense aérienne plus puissants après des jours d’attaques russes dévastatrices qui, selon le président Vladimir Poutine, étaient des représailles à une explosion meurtrière sur un pont de Crimée.

Plusieurs dirigeants occidentaux ont qualifié les frappes russes de crime de guerre.

La Roumanie a quant à elle déclaré avoir rejoint une équipe d’enquête internationale chargée d’enquêter sur les crimes de guerre avec la Lituanie, la Pologne, l’Ukraine, l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, ainsi qu’Eurojust et la CPI.