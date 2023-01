L’Ukraine pourrait être sur le point d’obtenir les chars qu’elle veut pour combattre la Russie

Cela fait presque un an que Moscou a lancé son invasion malheureuse de son voisin et la guerre ne montre aucun signe de fin prochaine. Les forces russes occupent encore largement une bande de territoire à l’est et au sud du pays où des combats brutaux et intenses se poursuivent, et une grande partie de l’infrastructure civile ukrainienne est bombardée quotidiennement.

“Nous savons que le retardataire ici a été l’Allemagne, et il semble que les Allemands soient maintenant persuadés que l’un, ils laisseront d’autres pays qui ont des chars Leopard les envoyer en Ukraine – cela, j’en suis sûr – et j’ai aussi Je pense qu’il est très probable, mais je ne suis pas aussi confiant, que vous verrez l’Allemagne envoyer également des Léopards”, a-t-il déclaré.

Après des mois de pression sur Berlin et Washington pour fournir un tel matériel, cependant, cette réticence pourrait être sur le point de changer, notent les experts, et certaines annonces pourraient être faites lorsque des responsables ukrainiens et occidentaux se rencontreront plus tard cette semaine en Allemagne pour discuter du pays. besoins militaires pressants.

On pense que les deux parties se préparent à de nouvelles offensives printanières et on craint que la Russie ne soit sur le point de mobiliser des milliers d’hommes supplémentaires pour combattre en Ukraine. après que le président russe Vladimir Poutine a signalé qu’il avait l’estomac pour une longue guerre.

L’Ukraine a demandé à plusieurs reprises à ses alliés davantage d’armes et ces demandes ont été largement satisfaites : les alliés des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’OTAN en Europe et au-delà ont envoyé à l’Ukraine une large gamme de matériel militaire allant des munitions et des systèmes d’artillerie et de défense aérienne aux véhicules de combat d’infanterie avec les États-Unis, la France et l’Allemagne ont promis début janvier de fournir respectivement des Bradley, des AMX-10 RC et des Marder.

Néanmoins, les chars ont été une autre affaire avec une prudence tangible de l’Occident quant à l’envoi à l’Ukraine de ce qu’elle veut – à savoir, les chars américains M1 Abrams et les Leopard 2 allemands qui, selon lui, lui donneraient un avantage significatif sur la Russie et constitueraient un grand pas en avant. des chars de l’ère soviétique sur lesquels il s’appuie maintenant – au milieu des inquiétudes concernant l’augmentation des tensions avec la Russie et les défis logistiques que la fourniture de chars occidentaux modernes implique en termes de formation et de maintenance.

La semaine dernière, la Maison Blanche a de nouveau refusé de dire si les États-Unis fourniraient spécifiquement à l’Ukraine des chars de combat principaux.