L’Ukraine pourrait à nouveau renverser le cours de la guerre alors que les avancées russes stagnent

KYIV – Les avancées russes en Ukraine ont ralenti presque jusqu’à l’arrêt alors que les armes occidentales nouvellement livrées aident les forces ukrainiennes à récupérer une grande partie de l’avantage qu’elles avaient perdu ces derniers mois, ouvrant une fenêtre d’opportunité pour inverser à nouveau le cours de la guerre en leur faveur. Les troupes russes n’ont fait aucun gain territorial significatif depuis la retraite ukrainienne le 2 juillet de la ville orientale de Lysyschank sous le feu de l’artillerie. La retraite a donné à la Russie le contrôle total de Louhansk, l’un des deux oblasts ou provinces composant la région orientale du Donbass, et a marqué le seul succès stratégique significatif de la Russie depuis son retrait de la région autour de Kyiv en avril.

L’absence de progrès peut s’expliquer au moins en partie par la “pause opérationnelle” déclarée par le ministère russe de la Défense après la prise de Lysyschank – pour permettre aux troupes russes de “se reposer et de développer leurs capacités de combat”, selon les mots du président Vladimir Poutine.

Mais la soi-disant pause n’a pas arrêté les tentatives russes de sonder et de pénétrer les lignes ukrainiennes – et la fin officielle de la pause, annoncée par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou le 15 juillet, n’a entraîné aucune augmentation notable de l’intensité des assauts russes, a déclaré George Barros, analyste géospatial et russe à l’Institut pour l’étude de la guerre.

Au contraire, Barros et de nombreux responsables et analystes occidentaux soupçonnent que les Russes sont sur le point d’épuiser leur capacité à réaliser de nouveaux gains territoriaux alors que leur armée épuisée affronte les forces ukrainiennes avec des capacités nouvellement acquises. Déjà forcée d’abandonner ses espoirs de s’emparer de la capitale, la Russie pourrait bientôt devoir compter sur son incapacité à conquérir l’intégralité de la région du Donbass – le seul objectif publiquement déclaré de l’invasion initiale et le centre de ses ambitions offensives actuelles.

La Russie pourrait réussir à capturer une ou deux autres villes du Donbass dans sa ligne de tir immédiate, comme Siversk et la ville voisine de Bakhmut, a déclaré Barros, mais il est difficile de voir son armée existante pousser beaucoup plus loin que cela.

“Il semble que la capacité des Russes à avancer s’essouffle”, a déclaré Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St. Andrews en Écosse. “Je ne les vois pas pouvoir avancer beaucoup plus dans le Donbass.”

Il est encore trop tôt pour rejeter la force russe, selon les analystes. Une campagne de recrutement massive est en cours dans toute la Russie qui pourrait encore générer la main-d’œuvre dont elle a désespérément besoin pour compenser ses énormes pertes. La Russie a adapté ses objectifs et ses tactiques après avoir trébuché à Kyiv et pourrait les adapter à nouveau, a déclaré un responsable occidental qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler officiellement. Il a noté que la Russie dispose également de capacités qu’elle n’a pas encore utilisées et qui pourraient mener la guerre dans une direction différente et alarmante, une référence inquiétante aux stocks chimiques et nucléaires de la Russie.

En attendant, l’armée ukrainienne a la chance de reprendre l’initiative, profitant de la portée et de la précision supplémentaires offertes par les systèmes d’artillerie de plus gros calibre fournis par les alliés occidentaux ces dernières semaines, notamment les US High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) que l’Ukraine recherchait depuis longtemps.

“En ce moment, les Russes perdent l’initiative, et les Ukrainiens l’ont ou sont sur le point de l’avoir”, a déclaré Barros. “Les HIMARS sont la clé de cela.”

Les HIMARS donnent aux Ukrainiens la possibilité de frapper près de 50 miles derrière les lignes russes avec un degré élevé de précision, et les Ukrainiens les ont utilisés pour détruire plus de 100 cibles russes de grande valeur, y compris des centres de commandement et de contrôle, des sites de stockage de munitions et de la logistique et installations de soutien, selon un haut responsable américain de la défense qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à divulguer l’information.

Plus récemment, les forces ukrainiennes ont utilisé le HIMARS pour lancer une contre-offensive naissante vers la ville méridionale stratégiquement vitale de Kherson, qui a été occupée par la Russie dans les premiers jours de la guerre.

La contre-offensive ukrainienne « prend de l’ampleur », a déclaré le ministère britannique de la Défense dans un communiqué. tweeter jeudi, après qu’une troisième attaque HIMARS mardi contre le pont Antonivskyi sur le Dnipro a gravement endommagé une liaison routière vitale.

Le pont, long de près d’un kilomètre, constitue la principale voie d’approvisionnement entre la 49e armée russe stationnée sur la rive ouest du fleuve et le reste de la force russe, et l’attaque laisse les troupes là-bas “très vulnérables”, ajoute le tweet.

On ne sait toujours pas si les grèves ont définitivement rendu le pont inutilisable, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des dommages importants et des signes indiquant que le pont est au moins temporairement fermé.

“Les Ukrainiens ont changé le caractère du conflit avec leur capacité à attaquer derrière les lignes russes”, a déclaré O’Brien. “Ce que nous verrons dans les prochains mois, c’est que l’initiative revient aux Ukrainiens, et ensuite nous devrons voir si les Ukrainiens peuvent repousser les Russes.”

Jusqu’à présent, le plus grand effet du HIMARS a été d’éroder l’avantage écrasant de l’artillerie russe, à la fois en termes de nombre d’armes à feu et de nombre de coups qu’ils peuvent tirer, a déclaré Rob Lee du Foreign Policy Research Institute de Philadelphie.

Après que la Russie a pivoté vers le front oriental et a commencé à prendre lentement du territoire aux Ukrainiens, l’avantage de l’artillerie “a probablement été un facteur décisif”, a-t-il déclaré. «Ils tiraient énormément plus de coups par jour que l’Ukraine, et avec le temps, cela devient vraiment difficile. Les soldats ne peuvent pas supporter ça.

En utilisant le HIMARS pour détruire les stocks de munitions, l’Ukraine a forcé les Russes à déplacer les dépôts de munitions plus loin du front, allongeant leurs lignes d’approvisionnement et compliquant la logistique pour acheminer les obus d’artillerie aux unités qui en avaient besoin. « La Russie n’a pas un bon système logistique automatisé ; cela nécessite beaucoup de travail manuel, ce qui signifie que ce n’est pas très efficace », a déclaré Lee.

En frappant les centres de commandement et de contrôle, l’Ukraine élimine les officiers et les commandants qui donneraient les ordres pour atténuer l’impact du HIMARS. « D’après la façon dont les Russes se battent, nous savons qu’ils ont besoin de quelqu’un pour leur dire quoi faire. Et quand vous êtes capable de tuer les gens qui leur disent quoi faire, vous êtes capable d’empêcher ces gens d’avancer », a expliqué le responsable américain.

Mais alors que les HIMARS ont émoussé la capacité de la Russie à avancer, ils n’aideront pas l’Ukraine à faire des gains territoriaux, a déclaré Lee, un ancien officier d’infanterie des Marines américains. Cela dépendra davantage de la capacité de l’Ukraine à déployer suffisamment de main-d’œuvre, d’artillerie conventionnelle et de munitions pour faire reculer les troupes russes, et la Russie conserve toujours un avantage numérique global, a-t-il déclaré.

Il y a des inquiétudes particulières quant à savoir si l’Occident pourra continuer à fournir aux Ukrainiens la quantité de munitions dont ils ont besoin pour leur artillerie, y compris pour le HIMARS, a ajouté Lee.

Cette préoccupation a été reprise la semaine dernière par le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, lors d’un briefing avec des journalistes. Bien que les Ukrainiens aient cherché un plus grand nombre de systèmes, “le problème deviendra les munitions et les taux de consommation”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que nous allons bien en ce moment.”

Mais regarder au-delà des trois prochains mois nécessitera une étude approfondie de la part du Pentagone pour s’assurer que la préparation militaire américaine n’est pas compromise, ainsi qu’un effort pour augmenter la production de munitions américaines, a déclaré Milley.

“L’une des raisons pour lesquelles les Russes n’avancent pas est le HIMARS, mais cela ne signifie pas non plus que l’Ukraine est capable de reprendre du territoire. Nous pourrions voir une situation d’impasse avec peu d’avancées de part et d’autre », a déclaré Lee.