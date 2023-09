L’Ukraine porte un coup dévastateur à la Russie avec la destruction d’une base clé : un « moment crucial » dans le conflit (rapport)

L’Ukraine a porté un coup dur à la puissance navale russe avec une frappe dévastatrice contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, avec un militaire porté disparu après l’attaque, a déclaré le ministère russe de la Défense.

« Avec une série d’attaques de drones soigneusement calibrées au cours des dernières semaines sur et autour de la Crimée et plus profondément en Russie, l’Ukraine a érodé les lignes rouges de Poutine selon lesquelles la Russie était interdite aux frappes de Kiev », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting. et un ancien officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital.

L’attaque de vendredi à Sébastopol faisait partie d’une attaque plus large contre les actifs russes dans la péninsule de Crimée, qui reste un territoire contesté et une cible principale des efforts ukrainiens. Reuters a rapporté qu’une cyberattaque majeure avait interrompu les services Internet dans la péninsule.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les systèmes de défense aérienne avaient abattu cinq missiles. Les autorités ont également signalé dans un premier temps qu’un militaire était mort dans l’attaque, mais ont ensuite révisé son statut et l’ont simplement déclaré « porté disparu ».

Les habitants de Sébastopol ont déclaré avoir entendu des explosions dans le ciel et vu de la fumée, ont rapporté les médias russes. Des images diffusées sur les chaînes ukrainiennes Telegram montraient des nuages ​​de fumée au-dessus du front de mer.

Mikhail Razvoshayev, le gouverneur de Sébastopol installé par la Russie, a rapporté que l’attaque avait provoqué un incendie massif et que les habitants devraient éviter le centre-ville pendant que les pompiers combattent l’incendie. La fumée de l’incendie était visible à des kilomètres à la ronde.

Il a souligné qu’aucune victime civile ni aucun dommage aux infrastructures civiles n’ont été signalés.

La ville a fait appel à davantage de personnel d’urgence pour lutter contre l’incendie, ce qui pourrait indiquer que l’incendie reste hors de contrôle. Un flot d’ambulances est arrivé au quartier général de la flotte et des éclats d’obus ont été dispersés sur des centaines de mètres, a rapporté l’agence de presse Tass.

L’Ukraine ne s’est pas encore attribué le mérite de l’attaque, mais le commandant de l’armée de l’air ukrainienne, le général Mykola Oleshchuk, a laissé entendre sur Telegram de manière énigmatique que Kiev « vous avait dit qu’il y en aurait davantage » après la frappe d’aujourd’hui.

L’armée de l’air ukrainienne a frappé la semaine dernière des cibles navales et des infrastructures portuaires, a rapporté la BBC. La frappe de la semaine dernière a également endommagé un sous-marin et un navire de guerre russes.

Koffler a soutenu que les récentes frappes, le résultat d’une volonté de progresser avant que le temps ne se dégrade et ne rende les combats plus difficiles, ont conduit à « l’impensable » pour la Russie : une guerre sur son propre front.

« Zelensky veut continuer, sonder les véritables lignes rouges de Poutine et va lancer des représailles massives », a-t-elle expliqué. « Nous nous trouvons actuellement à un moment crucial dans ce conflit. »

« Il semble que Zelensky ait reçu l’assurance de la Maison Blanche qu’il maintiendrait effectivement un niveau de soutien solide à la défense de l’Ukraine », a-t-elle ajouté.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.