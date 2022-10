L’Ukraine “plus unie qu’avant” l’invasion russe, selon un étudiant en journalisme

Elina Konavalyuk et sa famille avaient une attitude détendue sinon indifférente envers la Russie avant tout cela. Certains membres de la famille s’étaient même sentis un peu nostalgiques de l’URSS au fil des ans. Mais pas plus. Pas après avoir vécu sous les attaques de soldats russes qui occupaient la région de Kherson en Ukraine au début de la guerre, dormant des mois, effrayés, dans un sous-sol et Konavalyuk, sa mère et ses grands-parents s’échappant finalement dangereusement de leur patrie.

“C’était un combat pour la survie”, a-t-elle déclaré à propos de la vie sous l’occupation russe l’hiver dernier, quelque chose qu’elle n’avait jamais imaginé pouvoir lui arriver ou à quelqu’un qu’elle connaissait. La ville portuaire de Kherson, juste au nord de la Crimée, a été la première grande ville à tomber aux mains des Russes lors de leur guerre de 2022. “Je n’ai pas cette adrénaline en ce moment. Ensuite, toutes mes pensées étaient de faire la queue pendant six heures pour une tranche de pain. Vous verriez les cadavres de vos voisins gisant devant votre maison. C’était mentalement et physiquement si difficile parce qu’il fallait acquérir de nouvelles compétences juste pour survivre.”

L’UKRAINE A “ACCÉLÉRÉ” L’APPLICATION DE L’OTAN DANS LE SILLAGE DES TERRITOIRES D’ANNEXE DE LA RUSSIE, DIT ZELENSKYY

L’hiver et le printemps derniers, j’ai publié une partie de ce que Konavalyuk a partagé avec moi pendant son séjour sous terre, n’utilisant jamais son nom par crainte pour sa sécurité. Et en fait, dit-elle, les gardes-frontières russes ont vérifié son téléphone et l’ont interrogée intensément à la sortie, méfiants qu’ils sont à l’égard de chaque Ukrainien en fuite. Ses mémoires “Diary of Survival” se lisent comme de la poésie avec des descriptions de ce que cela fait d’oublier l’odeur du linge frais et le goût de la confiture.

Konavalyuk est étudiant en journalisme. Documenter ce qui se passait dans sa ville natale et apprendre par elle-même quelles explosions correspondent à quel type d’armes tirent afin de savoir quand courir, comment réagir au bruit et aux bombardements constants tout autour d’elle, dit-elle, l’a aidée à traverser la longue et des mois terrifiants. Maintenant, dans la sécurité de l’Europe, elle a parfois du mal, dit-elle, à voir des gens profiter de la vie sans souci de ceux qui ne vivent pas en état de guerre.

D’AUTRES PROBLÈMES DANS L’ARRIÈRE-COUR DE LA RUSSIE ALORS QUE LES RÉCENTS COMBATS ENTRE ALLIÉS CRÉENT UN NOUVEAU MAL DE TÊTE À POUTINE

Et vendredi a été une journée particulièrement sombre pour des gens comme Konavalyuk qui sont originaires des territoires ukrainiens que la Russie vient de déclarer siens, annexant Kherson et trois autres régions qui représentent ensemble 15 % du territoire ukrainien. L’annexion formelle a suivi ce qu’on a largement appelé des référendums illégitimes.

“Les gens ont été forcés de voter sous la menace d’une arme, rassemblés dans la rue. Ils sont venus chez eux et les ont menacés”, a déclaré Konavalyuk. “Il est donc très facile de réfuter ce référendum.” Le président russe Vladimir Poutine, s’exprimant dans la salle Georgievski aux lustres du Kremlin, dont les parquets brillants semblaient contraster de manière frappante avec les responsables gouvernementaux au visage sinistre qui remplissaient la salle, a déclaré que la Russie ne rendrait jamais ces territoires. Konavalyuk a un point de vue différent, que l’Ukraine récupérera ses terres, mais elle dit que “le fait que cela sera désormais considéré comme une attaque contre la Russie complique les choses”, dit-elle. “Il nous sera plus difficile de récupérer la région de Kherson et le reste des territoires occupés.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quand je demande qui combattra, qui récupérera Kherson, elle dit : “Différents Ukrainiens de différentes régions se battent pour Kherson. La chose la plus incroyable pour moi est que l’Ukraine est maintenant plus unie qu’avant. Il n’y a aucune différence. en ce moment – que vous soyez du Sud ou de l’Ouest. En d’autres termes, nous sommes unis en tant que peuple pour rendre nos terres. Nous sommes aussi un seul peuple.