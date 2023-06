L’Ukraine pirate une télévision russe diffusant une vidéo narguant Poutine pour une contre-offensive alors que la Russie affirme que l’attaque a commencé

La télévision russe a été piratée avec une vidéo narguant Poutine au début de la contre-attaque de l’Ukraine alors que l’attaque tant attendue a commencé.

Les images diffusées par le ministère ukrainien de la Défense montrent un groupe féroce de soldats silencieux tenant un doigt sur leurs lèvres avec la légende : « Les plans aiment le silence ».

5 Les chaînes de télévision russes ont été piratées avec une vidéo narguant Poutine à propos de la contre-grève de l’Ukraine 1 crédit : East2West

5 Les résidents de Crimée ont vu leur émission télévisée interrompue par le message du ministère ukrainien de la Défense

5 Le président russe Vladimir Poutine se prépare à la contre-attaque tant attendue de l’Ukraine Crédit : Getty

« Il n’y aura pas d’annonce » ça commence « », ajoute-t-il.

Publié dimanche, le message provocateur a rapidement été collé sur les écrans de télévision en Crimée occupée après un piratage généralisé.

Un habitant de Simferopol – la deuxième plus grande ville de la péninsule – a confirmé que le clip avait été diffusé sur la télévision par câble, Pravda rapports.

La Russie humiliée a mis fin au piratage en coupant immédiatement le signal.

Oleg Kryuchkov, un responsable du régime nommé par Poutine, a déclaré : « Les émissions d’un certain nombre de câblo-opérateurs de Crimée ont été piratées.

« Le signal est coupé. La télévision de diffusion – tous les multiplex – fonctionne comme d’habitude.

Cela survient alors que la Russie affirmait avoir repoussé dimanche une « offensive à grande échelle » des forces ukrainiennes à Donetsk.

Il n’était pas immédiatement clair si l’attaque signalée marquait le début de la grande contre-offensive ukrainienne.

L’Ukraine a récemment déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce officielle sur le début de sa contre-attaque.

Kiev promet depuis des mois de déclencher une offensive printanière – dans l’espoir de reprendre le territoire perdu depuis l’invasion de Poutine en février de l’année dernière.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que l’Ukraine avait lancé une attaque dimanche matin avec six bataillons mécanisés et deux chars dans le sud de Donetsk – l’une des quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie en septembre.

La Russie a publié des images de supposés véhicules blindés ukrainiens explosés dans un champ après avoir été touchés.

Et les forces de Poutine ont affirmé avoir tué 250 soldats ukrainiens et anéanti 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 véhicules de combat blindés pendant la bataille.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré : « L’objectif de l’ennemi était de percer nos défenses dans les zones les plus vulnérables.

« L’ennemi n’a pas accompli ses tâches. Cela n’a pas eu de succès.

Dans un geste rare, la Russie a même affirmé que le commandant en chef de Poutine en Ukraine, Valery Gerasimov, « était à l’un des postes de commandement avancés ».

Bien que l’Ukraine n’ait pas confirmé l’agression, elle a suggéré que les rapports russes faisaient partie d’une campagne de désinformation.

Et le chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que ses forces continuaient « d’avancer » près de la ville assiégée de Bakhmut, dans le nord de Donetsk.

L’Ukraine attend souvent la fin de ses opérations militaires pour confirmer ses actions.

Zelensky n’a fait aucune mention de l’attaque présumée dans son discours vidéo dimanche soir.

En réponse aux affirmations de la Russie, Hamish de Bretton Gordon, ancien officier britannique et expert en armes chimiques, a déclaré : « La Russie est généralement diamétralement opposée à la vérité !

Lundi, plusieurs blogueurs militaires russes, dont Semyon Pegov – qui blogue sous le nom de War Gonzo – ont fait état de combats plus violents dans les zones contrôlées par la Russie.

L’armée russe a affirmé avoir repoussé un « groupe de sabotage de terroristes ukrainiens » tentant de franchir la frontière près du village de Novaya Tavolzhanka, dans la région de Belgorod.

« L’ennemi a été touché par l’artillerie. L’ennemi s’est dispersé et s’est retiré », a-t-il déclaré.

Lundi matin, deux drones ont plongé sur une autoroute dans la région russe de Kaluga – le gouverneur local, Vladislav Shapsha, affirmant qu’il n’y avait pas eu de détonation d’explosifs.

Sur la base des informations fournies par Shapsha, les drones sont tombés à environ 180 miles de Moscou.

Il intervient dans un contexte de frappes accrues sur les positions russes, notamment avec les missiles de croisière britanniques à longue portée Storm Shadow.

L’Ukraine affirme que les dépôts de munitions, les concentrations de troupes, les postes de commandement et les positions d’artillerie sont régulièrement touchés dans ce que les experts militaires appellent des « opérations de mise en forme » avant l’offensive.

La semaine dernière, un missile Storm Shadow présumé fourni par les Britanniques a frappé le port de Berdiansk en Ukraine occupée par la Russie, faisant « des victimes et des destructions ».

Pendant ce temps, la Russie a lancé lundi des exercices navals en mer Baltique – un jour après Les États membres de l’OTAN ont lancé leurs exercices baltes annuels.

Du côté de l’Otan, 6 000 hommes, 50 navires et plus de 45 avions y participent – ​​la Finlande participant pour la première fois, a indiqué la marine américaine.

Pendant ce temps, l’armée russe a déclaré que jusqu’à 40 navires et bateaux, 25 avions et environ 3 500 personnes participeraient à ses exercices, qui devraient durer jusqu’au 15 juin.

Moscou a également commencé lundi des exercices dans la mer du Japon et dans l’extrême est de la mer d’Okhotsk, impliquant plus de 60 navires de guerre et navires de soutien.

5 Le message provocateur a été collé sur les écrans de télévision en Crimée occupée 1 crédit : East2West