Le secrétaire d’État américain Blinken déclare que Washington ne reconnaîtra pas les régions “annexées” comme russes

Washington n’a aucune objection à ce que Kiev utilise des armes fournies par l’Occident pour cibler des territoires qui pourraient décider de rejoindre la Russie, car les États-Unis considèrent que le vote en ce sens est illégitime, a déclaré mardi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l’Ukraine une variété d’armes, y compris des canons et des roquettes. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue indien, le Dr Subrahmanyam Jaishankar à Washington, on a demandé à Blinken si les États-Unis avaient des objections à ce que l’Ukraine utilise ces armes pour attaquer des cibles à Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson, qui vient de conclure un vote sur l’adhésion. Russie.

“Nous ne reconnaîtrons jamais l’annexion du territoire ukrainien par la Russie”, Blinken a déclaré aux journalistes. « L’Ukraine a le droit absolu de se défendre sur l’ensemble de son territoire, y compris de reprendre le territoire illégalement saisi, d’une manière ou d’une autre, par la Russie. Et l’équipement, les armes que nous et de nombreux autres pays fournissons, ont été utilisés très efficacement pour faire exactement cela.

la Russie “annexion” des républiques du Donbass et des deux régions ne fera aucune différence pour l’Ukraine ou les États-Unis, a insisté Blinken. « Les Ukrainiens continueront de faire ce qu’il faut pour récupérer les terres qui leur ont été prises. Nous continuerons à les soutenir dans cet effort. »

Lire la suite L’UE menace les observateurs étrangers sur les référendums du Donbass

En juin, lorsque les États-Unis ont envoyé pour la première fois des fusées d’artillerie à longue portée HIMARS en Ukraine, Blinken a déclaré qu’il avait reçu “assurances” de Kiev qu’ils ne seront pas utilisés sur le territoire russe, et qu’il les croyait en raison d’un “lien de confiance fort.”

Les forces de Kiev ont depuis utilisé les armes fournies par les États-Unis pour cibler des civils dans le Donbass, Kherson et Zaporozhye, qui sont sous contrôle russe. L’Ukraine a également bombardé la Crimée et des villes frontalières dans les régions russes de Koursk et de Belgorod. La Crimée a rejoint la Russie en mars 2014, après le coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev, tandis que Donetsk et Lougansk ont ​​déclaré leur indépendance.

Blinken a également accusé la Russie d’un « régime diabolique » expulser ou “disparaître” la population ukrainienne locale et « autobus dans » Des Russes qui voteraient ensuite lors d’un référendum manipulé pour se faire annexer par Moscou.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.