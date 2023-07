L’Ukraine peut rejoindre l’OTAN lorsque les alliés sont d’accord et que « les conditions sont remplies », selon les dirigeants

Les dirigeants de l’OTAN ont déclaré mardi qu’ils « seraient en mesure » d’inviter Ukraine rejoindre l’alliance lorsque les alliés sont d’accord et que « les conditions sont remplies ».

« L’avenir de l’Ukraine est dans l’OTAN », ont déclaré les dirigeants dans un communiqué de presseajoutant que l’alliance soutiendra l’Ukraine dans ses réformes sur la voie de l’adhésion.

Bien que de nombreux membres de l’OTAN aient acheminé des armes et des munitions aux forces du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, il n’y a pas de consensus parmi les 31 alliés pour admettre l’Ukraine dans Les rangs de l’OTAN. Il y a eu de vives divisions au sein de l’alliance sur le désir d’adhésion de l’Ukraine, qui avait été promis en 2008, même si peu de mesures ont été prises pour atteindre cet objectif.

« Nous avons réaffirmé que l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN et avons convenu de supprimer l’exigence d’un plan d’action pour l’adhésion », a déclaré mardi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, faisant référence à une étape clé dans l’adhésion à l’alliance.

« Cela changera la voie d’adhésion de l’Ukraine d’une voie en deux étapes à une voie en une seule étape », a-t-il déclaré.

L’adhésion à l’OTAN offrirait à l’Ukraine une protection contre la Russie, un voisin géant qui a annexé sa péninsule de Crimée il y a près de dix ans et s’est récemment emparé de vastes étendues de terres à l’est et au sud. Rejoindre l’OTAN obligerait également Kiev à réformer ses institutions de sécurité, à améliorer la gouvernance et à lutter contre la corruption – un travail qui faciliterait également la voie du pays vers l’Union européenne.

« C’est sans précédent et absurde qu’un délai ne soit fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine », Zelensky a tweeté alors qu’il se dirigeait vers le sommet annuel de l’OTAN à Vilnius. « Tandis qu’en même temps, une formulation vague sur les ‘conditions’ est ajoutée même pour inviter l’Ukraine. Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ou d’en faire un membre de l’Alliance.

Interrogé sur les préoccupations de Zelenskyy, Stoltenberg a déclaré que la chose la plus importante maintenant était de s’assurer que son pays gagne la guerre, car « à moins que l’Ukraine ne l’emporte, il n’y a aucune adhésion à discuter du tout ».

La bordée de Zelenskyy pourrait raviver les tensions au sommet peu de temps après avoir vu un éclat de bonne volonté suite à un accord de la Turquie pour faire avancer la candidature de la Suède à rejoindre l’OTAN. Les alliés espèrent résoudre les négociations en dents de scie et créer un plan clair pour l’alliance et son soutien à l’Ukraine.

« Nous apprécions nos alliés », a écrit Zelenskyy sur Twitter, ajoutant que « l’Ukraine mérite également le respect ». Il a également déclaré: «L’incertitude est une faiblesse. Et j’en discuterai ouvertement lors du sommet.

Zelensky devrait rencontrer mercredi le président Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN.

L’administration Biden soutient la politique de «porte ouverte» de l’OTAN, accueillant l’adhésion lorsque l’Ukraine sera prête et avec l’accord unanime des alliés, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré à « CBS Mornings » mardi.

Blinken a déclaré que l’Ukraine avait fait de « bons progrès » sur la voie de l’adhésion, mais a déclaré « qu’elle avait encore du travail à faire », comme continuer à réformer son armée et approfondir les réformes démocratiques.

« L’essentiel est le suivant : ici à Vilnius, un ensemble vraiment solide de soutien à l’Ukraine, un soutien politique, un soutien pratique et de nouveaux progrès sur la voie de l’adhésion à l’OTAN », a déclaré Blinken.