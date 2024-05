L’Ukraine peut frapper certaines cibles en Russie – DW – 28/05/2024

Le chancelier allemand Olaf Scholz et président français Emmanuel Macron Mardi, il s’est prononcé en faveur de l’autorisation de l’Ukraine d’attaquer les positions russes à l’intérieur de la Russie avec des armes occidentales.

« Nous pensons que nous devrions leur permettre de neutraliser les sites militaires d’où sont tirés des missiles, d’où… Ukraine est attaqué », a déclaré Macron lors d’une conférence de presse commune aux côtés de la chancelière allemande à l’issue des entretiens au château de Meseberg, près de Berlin, la maison d’hôtes officielle de la République fédérale d’Allemagne.

Dans le même temps, il a souligné que « nous ne devrions pas leur permettre de toucher d’autres cibles dans Russieet évidemment des capacités civiles. »

Les commentaires de Macron interviennent le troisième et dernier jour d’une visite d’État en Allemagne.

Scholz s’est montré plus prudent, mais a déclaré qu’il n’avait aucune objection juridique à l’approche de Macron. Il a souligné que tant que l’Ukraine respectait le droit international et les conditions des pays fournisseurs d’armes, elle était « autorisée à se défendre ».

« L’Ukraine a toutes les possibilités en vertu du droit international pour ce qu’elle fait. Cela doit être dit explicitement », a déclaré Scholz. « Je trouve étrange que certains affirment qu’il ne faut pas lui permettre de se défendre et de prendre des mesures appropriées. »

L’Allemagne et d’autres pays ont soumis le transfert d’armes vers l’Ukraine à des conditions strictes, par exemple qu’elles ne puissent pas être utilisées pour attaquer des cibles en Russie, par crainte d’une escalade.

Scholz l’a noté récemment en disant L’Allemagne n’enverra pas de missiles Taurus à longue portée en Ukraine qu’ils seraient capables de frapper Moscou depuis le territoire ukrainien.

Président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre de « graves conséquences » si les pays occidentaux permettaient à l’Ukraine d’utiliser ses armes pour frapper des cibles en Russie.

Macron reçoit le prix de la paix à Münster

Plus tôt mardi, Macron a visité la ville occidentale de Münster, où il a reçu le Prix international de la paix de Westphalie des mains du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Saluant Macron comme un « Européen passionné », Steinmeier a remercié le président français pour son affection pour le voisin de son pays, en disant : « Cela France et Allemagne sont si proches aujourd’hui, c’est grâce à des gens comme vous. »

Il a déclaré que Macron était « toujours prêt à se rapprocher de l’Allemagne, à ouvrir des discussions et à nous faire sortir de notre réserve de temps en temps ».

Le Prix International de la Paix de Westphalie, du nom du traité de paix de 1648 qui mit fin à la Guerre de Trente Ansest un prix du secteur privé décerné tous les deux ans à une personne physique ou à un représentant d’un groupe ou d’un État ayant contribué à la solidarité européenne.

Le troisième et dernier jour de sa visite d’État en Allemagne, le président français Emmanuel Macron a reçu le prix de la paix dans la ville de Münster. Image : Moments politiques/IMAGO

Il devait initialement être décerné en 2023, mais la visite d’État de Macron a été reportée en raison des troubles intérieurs en France à l’époque alors qu’il tentait de mettre en œuvre une réforme des retraites.

« Emmanuel Macron est un combattant pour la liberté, la paix et l’Europe », a déclaré le jury, saluant en particulier les efforts du président français pour promouvoir une sécurité européenne commune avant et après. Invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Macron appelle à une stratégie européenne commune de défense

« Recevoir un prix de la paix en temps de guerre m’est apparu comme un paradoxe », a déclaré Macron dans son discours de remerciement, avant de réitérer ses appels à une politique de défense européenne commune.

« Mais la paix signifie aussi prendre des risques. Si nous procédons de manière nationaliste, l’Ukraine perdra et nous n’aurons pas de paix en Europe pendant de nombreuses années. »

« Je pense que nous devons être plus optimistes », a-t-il poursuivi. « En tant qu’Européen, être optimiste signifie être sûr que l’Europe est la bonne réponse. »

Qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine, de la crise climatique ou des menaces contre la démocratie, Macron a déclaré : « Nous devons entamer la prochaine étape de l’Europe. Nous devons renforcer notre défense européenne et devenir indépendants de nos partenaires américains. »

Union européenne Président de la Commission Ursula von der Leyenqui a également participé à la cérémonie de remise des prix, a soutenu les appels de Macron en faveur d’efforts de défense européens plus forts et mieux coordonnés.

« Ces dernières années nous ont clairement montré que nous devons développer notre propre force européenne si nous voulons protéger la paix sur notre continent », a-t-elle déclaré, soulignant notamment la tâche de développer un système de défense aérienne européen commun.

Macron met en garde contre la menace d’un autoritarisme

Après la cérémonie, Macron et Steinmeier ont signé le Livre d’Or de la ville de Münster avant de saluer la foule depuis le balcon de l’hôtel de ville.

Outre les applaudissements généralisés, il y a eu également des huées et des sifflets de la part des manifestants pro-palestiniens et des opposants à l’énergie nucléaire.

Dimanche, dès le premier jour de sa visite d’État, Macron a salué Amitié franco-allemande et a participé à une partie de baby-foot avec Steinmeier à Berlin. Il a commencé la deuxième journée par une visite au Mémorial de l’Holocauste dans la capitale allemande avant de se rendre dans la ville orientale de Dresde où, s’exprimant en français et en allemand, il a mis en garde contre la menace de l’autoritarisme et a appelé à l’unité européenne « au centre de l’Europe ».

mf,nm/msh (dpa, AFP, epd)

