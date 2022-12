L’Ukraine peut-elle payer la guerre sans détruire son économie ?

FRANCFORT, Allemagne –

Alors même que l’Ukraine célèbre ses récentes victoires sur le champ de bataille, son gouvernement est confronté à un défi imminent sur le plan financier : comment payer le coût énorme de l’effort de guerre sans déclencher des flambées de prix incontrôlables pour les citoyens ordinaires ou accumuler des dettes qui pourraient entraver la reconstruction d’après-guerre. .

La lutte consiste à trouver des prêts ou des dons pour couvrir un déficit budgétaire massif pour l’année prochaine – et le faire sans utiliser les renflouements de la banque centrale qui risquent de détruire la monnaie ukrainienne, la hryvnia.

Les économistes travaillant avec le gouvernement affirment que si l’Ukraine peut consolider ses finances jusqu’à la fin de l’année prochaine, c’est la Russie qui pourrait se retrouver en difficulté financière si une proposition de plafonnement des prix du pétrole par les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés sape les revenus de Moscou.

Voici les principaux faits concernant la bataille économique de l’Ukraine contre la Russie :

COMMENT L’UKRAINE A-T-ELLE PAYÉ SA DÉFENSE JUSQU’À PRÉSENT ?

Dans les premiers jours de l’invasion russe, le gouvernement ukrainien s’est tourné vers l’aide étrangère qui arrivait à intervalles irréguliers. Lorsqu’elle n’en avait pas assez, la banque centrale a acheté des obligations d’État en utilisant de l’argent nouvellement imprimé. L’alternative aurait été de cesser de payer les pensions et les salaires de l’État.

Les économistes disent que l’impression d’argent – bien qu’il s’agisse d’une mesure provisoire indispensable à l’époque – risque de laisser l’inflation devenir incontrôlable et de faire s’effondrer la valeur de la monnaie du pays si elle continue.

L’Ukraine a des souvenirs douloureux de l’hyperinflation du début des années 1990, a déclaré l’économiste Nataliia Shapoval. Enfant, elle a vu ses parents utiliser de grosses liasses de factures pour les achats quotidiens alors que la monnaie perdait de la valeur de jour en jour, avant d’être remplacée par la hryvnia d’aujourd’hui.

“L’Ukraine est passée par là, nous savons donc à quoi ressemble une inflation hors de contrôle, et nous ne voulons plus que cela se reproduise”, a déclaré Shapoval, vice-président de la recherche sur les politiques à la Kyiv School of Economics. “Le gouvernement et la banque centrale sont déjà sur une pente glissante en imprimant autant.”

La stabilité des prix et la capacité de payer les pensions ont un impact énorme sur les gens ordinaires et la société à un moment où la Russie tente de démoraliser la population en coupant l’électricité et l’eau à l’approche de l’hiver.

Avec une inflation déjà élevée à 27%, les hausses de prix ont rendu difficile pour les personnes à faible revenu l’accès à la nourriture.

Le pain qui coûtait l’équivalent de 50 cents américains a doublé, a déclaré Halyna Morozova, une habitante de Kherson, une ville du sud récemment libérée.

“C’est très déprimant et nous sommes nerveux. Nous vivions avec d’anciens stocks (de nourriture), mais maintenant la lumière est éteinte, le réfrigérateur ne fonctionne pas et nous devons jeter la nourriture”, explique l’homme de 80 ans. -old dit récemment.

Elle a dit que les Russes continuaient de payer sa pension ukrainienne en roubles mais depuis qu’ils ont commencé à se retirer en octobre, elle n’a rien reçu. Elle compte sur le gouvernement pour restituer tout argent de retraite perdu, a-t-elle déclaré.

Tetiana Vainshtein, également à Kherson, affirme que le gaz naturel est trop cher pour chauffer sa maison. “J’ai froid. J’aime la chaleur et j’ai terriblement froid”, a déclaré l’homme de 68 ans.

Les fermetures de banques pendant l’occupation russe l’ont empêchée de toucher l’argent de sa pension, l’obligeant à rationner soigneusement chaque hryvnia pour se nourrir, a-t-elle déclaré.

DE QUEL SOUTIEN L’UKRAINE A-T-ELLE BESOIN ?

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine avait besoin de 38 milliards de dollars d’aide directe de la part d’alliés occidentaux comme les États-Unis et les 27 pays de l’UE, plus 17 milliards de dollars pour un fonds de reconstruction pour les dommages de guerre.

Les économistes associés à la Kyiv School of Economics affirment qu’un total global inférieur de 50 milliards de dollars américains de la part des donateurs serait suffisant pour permettre à l’Ukraine de traverser l’année.

Les dépenses de défense sont six fois plus élevées dans le budget 2023 récemment adopté par le parlement ukrainien par rapport à l’année dernière. Les dépenses militaires et de sécurité totaliseront 43 % du budget, soit un énorme 18,2 % de la production économique annuelle.

Le budget de 2,6 billions de hryvnia a un déficit béant de 1,3 billion de hryvnia, ce qui signifie que le gouvernement doit trouver 3 à 5 milliards de dollars par mois pour combler le déficit. Les récentes attaques contre les infrastructures énergétiques depuis l’adoption du budget ne feront qu’augmenter le besoin de financement, car les réparations ne peuvent attendre la reconstruction d’après-guerre et frapperont le budget de cette année.

COMMENT LES FINANCES PEUVENT-ELLES AFFECTER LE RESULTAT DE LA GUERRE ?

Malgré les sanctions occidentales, l’économie russe s’en est mieux sortie que celle de l’Ukraine car les prix élevés du pétrole et du gaz naturel ont soutenu le budget du Kremlin.

Les projets de l’UE et de ses alliés du Groupe des sept démocraties visant à plafonner les prix des ventes de pétrole russe visent à changer cela.

Les économistes de l’école de Kyiv affirment que “d’ici le milieu de l’année prochaine, nous pensons que la situation économique évoluera fortement en faveur de l’Ukraine, ce qui rendra le soutien solide des partenaires particulièrement important jusqu’à ce moment-là”.

DE COMBIEN DE FINANCEMENT L’UKRAINE DISPOSE-T-ELLE DÉJÀ ?

Les États-Unis ont été le principal donateur, offrant 15,2 milliards de dollars d’aide financière et 52 milliards de dollars d’aide globale, y compris l’aide humanitaire et militaire, jusqu’au 3 octobre, selon les dernières données disponibles compilées par l’Ukraine Support Tracker à l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Les institutions de l’UE et les pays membres ont engagé 29,2 milliards de dollars, bien que “beaucoup de leurs promesses arrivent en Ukraine avec de longs retards”, a déclaré Christoph Trebesch, qui dirige l’équipe de suivi.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a proposé 18 milliards d’euros de prêts à long terme sans intérêt pour l’année prochaine, qui doivent encore être approuvés par les gouvernements membres. Les États-Unis contribueront probablement davantage également.

L’Ukraine, cependant, lance un appel aux subventions plutôt qu’aux prêts. Si tout le financement venait sous forme de prêts, la dette passerait à plus de 100 % de la production économique annuelle, contre environ 83 % aujourd’hui et 69 % avant la guerre. Ce fardeau pourrait freiner les dépenses consacrées à la reprise après la guerre.

Selon l’Ukraine Support Tracker, l’aide mondiale totale de 85 milliards de dollars américains à l’Ukraine représente moins de 15 % de l’aide que les gouvernements européens se sont engagés à protéger les consommateurs des coûts énergétiques élevés résultant des réductions de gaz naturel de la Russie.

Pour obtenir des prêts, la commission a proposé d’exiger de l’Ukraine qu’elle améliore son bilan en matière de corruption. Depuis 2014, l’Ukraine a relevé son score sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International de 26 à 32 sur 100 – pas génial, mais en amélioration.

Les responsables américains ont fait l’éloge de la plate-forme ukrainienne d’approvisionnement en ligne pour avoir introduit la transparence dans les contrats gouvernementaux – une grande source de corruption et de collusion – et économisé 6 milliards de dollars.

La perspective de l’adhésion à l’UE incite également l’Ukraine à éliminer la corruption.

LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL PEUT-IL AIDER ?

Le FMI a accordé à l’Ukraine 1,4 milliard de dollars d’aide d’urgence et 1,3 milliard de dollars pour amortir le choc des exportations alimentaires perdues.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré à l’Associated Press que le fonds basé à Washington travaillait sur une aide accrue en coopération avec le Groupe des 7 démocraties riches, présidé cette année par l’Allemagne.

“Nous sommes sur le point de proposer un programme solide et important pour l’Ukraine”, a-t-elle déclaré, “avec le soutien spécifique du G7 et des dirigeants allemands”.

Cependant, pour un programme de prêt plus important de 15 à 20 milliards de dollars américains, cela va à l’encontre des pratiques du FMI de prêter de l’argent là où les dettes ne sont pas viables, et la guerre soulève des questions à ce sujet. L’organisation a été réticente à prêter à des pays qui ne contrôlent pas leur territoire, une condition que l’Ukraine ne remplit pas encore.

Le FMI “devrait sérieusement tordre son cadre existant ou le modifier pour fournir des sommes substantielles”, a déclaré Adnan Mazarei, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics et ancien directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI.

En prélude à un éventuel programme d’assistance, le FMI organise une période de quatre mois de consultation et de surveillance renforcée des politiques économiques ukrainiennes pour aider Kyiv à établir un bilan de bonnes pratiques. Cela pourrait renforcer la confiance pour que d’autres donateurs interviennent.

L’écrivain d’Associated Press, Sam Mednick, a contribué depuis Kherson, en Ukraine.