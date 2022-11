L’Ukraine perquisitionne un complexe monastique et suscite la colère à Moscou

KYIV, Ukraine (AP) – Le service de contre-espionnage ukrainien, des policiers et la Garde nationale du pays ont fouillé mardi l’un des sites chrétiens orthodoxes les plus célèbres de la capitale, Kyiv, après qu’un prêtre eut parlé favorablement de la Russie – l’envahisseur de l’Ukraine – lors d’une service.

La recherche du complexe monastique de Pechersk Lavra était très inhabituelle. Sa cathédrale, ses églises et ses autres bâtiments sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Surplombant la rive droite du Dniepr, c’est un lieu de pèlerinage depuis des siècles.

La perquisition, motivée par des soupçons apparents des services de sécurité sur d’éventuelles opérations secrètes russes dans le complexe, a mis en évidence de profondes divisions dans l’église orthodoxe en Ukraine qui ont été accentuées par l’invasion russe de neuf mois.

Des centaines de communautés orthodoxes ukrainiennes ont rompu leurs liens avec la branche gouvernée par Moscou de l’Église orthodoxe ukrainienne qui a longtemps été l’une des principales sources d’influence et de pouvoir russes en Ukraine. Ils sont passés à l’Église orthodoxe ukrainienne.

Mais d’autres restent fidèles au Patriarcat de Moscou. Le complexe monastique de Pechersk Lavra fait partie de cette église. Un journaliste de l’Associated Press a vu des dizaines d’officiers effectuer des contrôles mardi à l’intérieur et à l’extérieur du site, qui est resté ouvert aux visiteurs qui ont montré leurs pièces d’identité.

Le service ukrainien de contre-espionnage et de contre-terrorisme a déclaré que la perquisition faisait partie de son “travail systématique pour contrer les activités subversives des services spéciaux russes en Ukraine”.

En raison de l’invasion russe, “le risque de commettre des actes terroristes, des sabotages et des prises d’otages augmente, en particulier dans les endroits à forte concentration de citoyens”, indique un communiqué du service, connu sous ses initiales en ukrainien, le SBU.

Il a déclaré que les officiers fouillaient les bâtiments à la recherche d’armes cachées ou de citoyens étrangers et de renseignements potentiels. Il a indiqué qu’un autre site était également recherché dans la région de Rivne, à 240 kilomètres (150 miles) à l’ouest de Kyiv.

En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé les autorités ukrainiennes de “mener une guerre contre l’Église orthodoxe russe”.

Il a décrit la perquisition comme “un autre maillon de la chaîne de ces actions agressives contre l’orthodoxie russe”.

Les autorités ecclésiastiques basées à Moscou ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin. Le patriarche Cyrille de Moscou, qui dirige l’Église orthodoxe russe, a décrit la guerre comme une « lutte métaphysique » entre Moscou et l’Occident. Il a condamné la perquisition de mardi comme “un acte d’intimidation”.

L’opération SBU fait suite à un service du 12 novembre au complexe Pechersk Lavra où un prêtre orthodoxe ukrainien a été filmé en train de parler du “réveil” de la Russie.

Le SBU a déclaré qu’il “étudiait les détails de l’incident qui s’est produit dans l’un des temples de la laure de Kyiv-Pechersk – où des chansons faisant l’éloge du ‘monde russe’ ont été chantées”.

“Ceux qui, dans les conditions d’une guerre à grande échelle déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, attendent le ‘réveil de Mère Rus’ doivent comprendre que cela nuit à la sécurité et aux intérêts de l’Ukraine et de nos citoyens. Et nous n’autoriserons pas de telles manifestations », avait déclaré à l’époque le chef du SBU, Vasyl Maliuk.

Le SBU a alors ouvert des poursuites pénales parce que ce qu’il a appelé de la propagande “faisant l’éloge du ‘monde russe’ a été entendue dans l’église”.

La journaliste de l’AP Inna Varenytsia à Kyiv y a contribué.

Hanna Arhirova, Associated Press